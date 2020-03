En Audio: Realiza la ONEI balance anual correspondiente al año 2019

En la tarde de este jueves 19 de marzo la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) realizó el balance correspondiente a 2019. El encuentro estuvo presidido por el viceprimer ministro y Ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández y por Juana María Pantoja, jefa de la ONEI.

Durante el balance se evaluaron los resultados de la gestión del trabajo realizado el pasado año, enunciando las acciones que permiten lograr que el país disponga de estadísticas oficiales oportunas y veraces para la toma de decisiones en cada nivel, y para la medición de la actualización del modelo económico y social cubano.

Según afirmó Juana María Pantoja, uno de los logros de 2019 fue la graduación, de conjunto con el Ministerio de Educación, de 25 estudiantes en la especialidad de técnico medio de nivel superior en la especilidad de Estadística.

Asimismo, se concluyó el índice de precios al consumidor, del cálculo del produto interno bruto trimestal; se elaboró y publicó el informe final con los resultados de la encuesta nacional de envejecimiento poblacional, el índice de pobreza multidimensional global y los indicadores para su cálculo nacional.

Por su parte, el viceprimer ministro y Ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernandez, referido a los retos de la ONEI, apuntó que “ahora lo más importante es realizar e informar de estadísticas de interés para la población cubana, en los momentos actuales de nuestra economía”.

Referido al trabajo estadístico, Ernesto Che Guevara afirmó: