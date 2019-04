Onel Hernández, nos vamos a primera

Onel Hernndez, nos vamos a primera

Cuba es un país beisbolero. Por los años de los años el pasatiempo de la mayor de las Antillas ha sido el béisbol, o la pelota, como comúnmente se le llama. Pero desde finales del siglo XX e inicio del XXI la pasión de todos los cubanos poco a poco cedió terreno con respecto al fútbol, hasta el punto de que hoy día, la generación de jóvenes, sobre los 20 años de edad, se sienten más de Messi o Cristiano que de Despaigne o Gracial.



Más de una vez el reclamo ha sido rescatar la identidad nacional, a que preponderen nuestras tradiciones sobre las impuestas por el exterior. Aunque el balompié es un deporte emocionante, espectacular y cargado de místicos momentos en su historia, la mercadotecnia lo ha posicionado como el número uno a nivel global y la isla caribeña no ha estado exenta de ello.



La Serie Nacional ha experimentado todo tipo de artimañas y mágicos cambios para buscar espectáculo y aun así La Liga, Premier o Bundesliga son la preferencia de la mayoría. El pobre desempeño de los teams CUBA en los eventos de rigor; y los de no tanto, como aquel torneo en Holanda donde fuimos cuartos, ¡de seis!, han lastrado el interés de los aficionados, como mochila cargada de libros en un ascenso al Turquino.



Y en todo ese panorama de pocas luces para las bolas y strikes, el “más universal” de fuera ha dado la posibilidad al cubano de sentirse grande e inigualable como antaño. Ese sentimiento que prevalecía en los 80 y 90 del mil novecientos, en que a pesar que lo difícil de todo, la situación política, el panorama nacional con ese período especial, los apagones y luego alumbrones, éramos los mejores. Aquellos campeonatos mundiales e intercontinentales dominados a placer, los tres cuadrangulares de Linares en la final del béisbol olímpico de Atlanta´96, nos hacían sentir especiales porque a pesar de todos, éramos campeones.



Esa sensación de ganador a pesar del complicado partido diario que se vivía, ha sido rescatada por los nuevos amores incorporados al sentir cubano. Ya nuestro CUBA no puede darnos esas alegrías, por varias razones como la deserción, la migración, el bajo nivel y las equivocaciones de la Comisión y hemos depositado una parte de nuestro corazón en insignias de fuera.



Insignias como Real Madrid o Barcelona, Barcelona o Real Madrid, para que nadie se moleste, nos hacen vivir momentos de aliento entrecortado y tensión extrema. Símbolos como Manchester United o Liverpool, a pesar de estar tan lejos, se nos hacen nos hacen tan cercanos. Ya para muchos duele más no ganar La Liga, que no avanzar a la segunda fase en nuestra Serie Nacional; o la salida de Cristiano hacia Italia que la absurda ruptura del acuerdo MLB-Cuba; aunque bueno, creo, que el fútbol no nos ha llevado a tanto.



Pero, siempre hay un pero, aún nos queda el sinsabor de no poder gritar con toda fuerza y furia descomunal, como presa aliviando su sobrecarga, un gol de factura nuestra. No de nuestro City o nuestro Atleti, sino nuestra, de un cubano, de uno de nosotros.



Y aunque estos tiempos el fútbol; como se empeñan en decirle muchos que dirigen ese deporte en este verde caimán (quienes deberían aprender desde la base como pronunciar bien el nombre); ha tenido un alza en el caribe con la inclusión en la Copa Oro, la primera división de la Liga del Caribe, aún no disfrutamos de esos partidos, salvo cuando la televisión desea complacer el grito ensordecido, para ellos, de ver a la selección.



Aún quedaba el vacío de contar con un criollo de pura cepa regateando a los mejores del mundo y a pesar de todo el talento natural para el deporte en los cubanos, ninguno llegaba a esa brillar en Europa, aunque nadie lo diga, duele. Digo en Europa, porque en Estados Unidos varios han hecho historia.



Y entonces, apareció Onel, un muchacho de Ciego de Ávila, Hernández de apellido que comenzó sus andadas por la segunda división de Alemania, pero no se mencionaba mucho.



Hace un año y un poco aterrizó en Inglaterra con la ilusión de abrirse camino a sus 26 años en el viejo continente. Integrando el Norwich City en la segunda división inglesa cerró el 2017-18 a mitad de tabla y parecía que no daba la talla para los estándares de allá. Inició esta temporada y más menos aportó en los triunfos, poco a poco se ganó la titularidad, hasta que una lesión lo alejó de la disciplina diaria de entrenamiento. Regresó y encontró a su club luchando entre los primeros y en el once que saltaba al campo cada día, ganaba junto a Pukki y Buendía los partidos.



En Cuba su nombre viajaba de boca en boca de los apasionados al deporte y poco a poco se creó una ilusión colectiva, una expectativa de ver a un cubano en primera división. El Norwich necesitado de un punto alcanzó tres tras superar al Blackburn Rovers y llegó a 92 unidades, asegurándose uno de los dos primeros puestos y el ascenso a la Premier.



Para el próximo año, Onel estará dando regates a defensas como Kompany o van Dijk o sufriendo en la banda en los últimos minutos, para aguantar un marcador defendiendo a Mané o De Bruyne.



Onel trae esa ilusión de sentirnos entre los mejores otra vez y de creernos indestructibles. Onel nos regaló eso que faltaba, esa sensación de ganador, a pesar del complicado partido diario que se vive día a día por el bloqueo, la Helms Burton, los ruteros y demás.



Ahora todos tenemos algo porque sufrir, reír y llorar, algo nuestro, gracias a Onel ahora todos en Cuba nos vamos a primera.

