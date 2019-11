ONU: El mundo contra el bloqueo (II)

En la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) comenzó este jueves la segunda jornada de debate que precede a las votaciones del proyecto de resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.



Se espera que una decena oradores intervengan durante esta jornada. Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, intervendrá este jueves en ese órgano multilateral para exigir por vigésimo octava ocasión consecutiva el fin de esa política impuesta por Estados Unidos hace casi seis décadas.

El mundo contra el bloqueo. Desde la Asamblea General de Naciones Unidas en la que continúa el debate del proyecto de resolución cubano y desde todos los continentes, los pueblos y gobiernos están con Cuba. #VictoriaDeCuba pic.twitter.com/dF1JD8Mb4f — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 7, 2019



La primera intervención fue Neville Melvin, representante de Namibia, quien reiteró que al igual que en años anteriores su país está en contra del bloqueo contra Cuba.



Tristemente en vez de avanzar para poner fin al sufrimiento del pueblo cubano hemos visto como tristemente se han dado varios pasos atrás, subrayó.



Manifestamos nuestra decepción por las nuevas medidas adoptadas e instamos a Estados Unidos a eliminar dichas restricciones, agregó.







Melvin expresó que para su país el pueblo de la Isla es familia y que, al igual que muchas naciones presentes en ese escenario internacional, nunca ha escatimado esfuerzos para contribuir al bienestar de muchas otras naciones.



En defensa al Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas nuestra delegación votará a favor de la resolución e insta a las demás delegaciones a hacer lo mismo, culminó.



Seguidamente al tomar la palabra, el diplomático de Egipto reiteró el firme apoyo de esa nación contra el bloqueo, y recuerda que estas medidas afectan a los sectores vitales en Cuba, pues es difícil acceder a alimentos, medicamentos, educación y tecnologías en mercados extranjeros.



El segundo orador de esta jornada remarca la importancia de respetar los principios del multilateralismo, la Carta de las Naciones Unidas, y el Derecho Internacional, e insta a que se respeten las numerosas resoluciones aprobadas por 27 ocasiones consecutivas, por mayoría abrumadora, en seno de la AGNU.





El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, habló en nombre de su país expresando la importancia que el presidente Nicolás Maduro otorga a la votación contra el criminal bloqueo estadounidense contra Cuba.



El representante de la delegación venezolana expresó que la situación actual es una amenaza para el multilateralismo y el derecho internacional, y transmitió sus respetos a Bruno Rodríguez, canciller cubano, y su delegación.



Ninguna sanción del mundo podrá impedir que nuestras naciones continúen trabajando juntas, aquí estamos para ustedes, destacó.



Igualmente, recordó que el pueblo cubano está determinado a ejercer su derecho a la autodeterminación y que ninguna medida coercitiva podrá cejar ese derecho.

#Venezuela reitera la amistad y colaboración que unen a ambos pueblos #Cuba y los venezolanos seguirán unidos en la lucha contra el #Neoliberalismo y la política hostil de los #EstadosUnidos @jaarreaza reitera la posición de que se levante el #BloqueoEEUU

YA pic.twitter.com/BtZ42Nl7oO — Radio Rebelde - Cuba (@radiorebeldecu) November 7, 2019

El llamado reiterado ha sido desoído por los que violan con total impunidad el derecho internacional. Venezuela exige que cese la sanciones y el terrorismo económico contra Cuba y Venezuela, agregó.





El bloqueo es un castigo colectivo que emana de los caprichos, la soberbia y de los que se creen superiores y dueños del mundo, Cuba ha demostrado que no lo son y tendrán que compensar al pueblo por sus brutales medidas, destacó.



También señaló que el bloqueo no solo es emblemático por su carácter genocida, sino porque Cuba ha demostrado un ejemplo de resistencia que después de 5 décadas aún sigue defendiendo su autodeterminación.



El bloqueo, recrudecido por la actual administración estadounidense, ocasiona pérdidas millonarias a la Isla. El impacto extraterritorial de la política arbitraria afecta también a los países que traten de mantener las relaciones bilaterales con Cuba. El gobierno de Estados Unidos no tiene autoridad alguna sobre la soberanía de los Estados, recalcó.

En un discurso lleno de retórica, la representante de los #EstadosUnidos en la @ONU_es Kelly Craft dijo que no reconoce el reclamo de la comunidad internacional en la defensa del levantamiento del #Bloqueo a #Cuba

👉"Votaremos negativamente por esta resolución"#ElBloqueoEsReal pic.twitter.com/wsyvg6rBJ3 — Radio Rebelde - Cuba (@radiorebeldecu) November 7, 2019

Según las palabras de la representante de los Estados Unidos la política contra Cuba se justifica por la falta de libertades en la Mayor de las Antillas y la misma es para apoyar a los “que piden una vida mejor. Las decisiones destructivas del gobierno cubano no es nuestra”.



Expresó además que Cuba colabora a la inestabilidad regional y apoya al “régimen de Maduro” y dijo que la Asamblea General de la ONU no dice la verdad.

Da pena el futuro de once millones de cubanos. Los Estados Unidos no es responsable del régimen cubano.



Por su parte el representante del Estado Plurinacional de Bolivia expresó que el bloqueo económico comercial y financiero contra Cuba es una de las medidas que mayor atención recibe por Naciones Unidas.



Asimismo, señaló que conoce que la sesión de la Asamblea es vista por los cubanos y envió un mensaje de solidaridad al pueblo de la Isla.



Agregó que el bloqueo es real y afecta todos los ámbitos del desarrollo social y económico cubano.

El #Bloqueo contra #Cuba es injusto es ilegal y viola la Carta Internacional de @ONU_es #Bolivia rechaza tal política genocida aplicada contra la soberanía de naciones soberanas#ElBloqueEsReal #UnblockCuba pic.twitter.com/AwnpClO2c9 — Radio Rebelde - Cuba (@radiorebeldecu) November 7, 2019

Destacó, también, que la sesión es también un agradecimiento hacia Cuba por la solidaridad que ha mostrado a todos los pueblos del mundo con la cooperación internacionalista.



Recordando las palabras de Nelson Mandela, el funcionario resaltó que el África está en deuda con el pueblo cubano por su apoyo a los países de ese continente.



Los cubanos comparten lo poco que tienen y lo hacen desinteresadamente, acotó. No solo votamos contra el bloqueo sino a favor de la esperanza. Bolivia se une a la voz del mundo. Pide reclama y exige que se levante el bloqueo. (Noticia en desarrollo)



