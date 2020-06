Oportunidad de ser longevos saludables 2020-06-18 06:16:34 / web@radiorebelde.icrt.cu / Teresa Valenzuela García

La extensión de la vida con calidad ha sido siempre una preocupación a través de los tiempos. Unos consideran que la longevidad de las personas se debe sobre todo a causas medioambientales, otros piensan que se trata de estilos de vida sanos y un por ciento considerable afirma que una dieta adecuada es lo imprescindible para obtener ese logro.



Lo anterior disminuye los riesgos de padecer enfermedades. Mejor aún, una correcta alimentación puede alargar en más de 30 por ciento la vida. Por tal razón, resulta lógico concluir que nutrición es medicina preventiva, y que la clave para alcanzar una vida plena de salud está en nuestras manos, según los expertos.



James Scala, experto norteamericano conocido a nivel mundial por sus investigaciones en el área de salud y nutrición, afirma que a la hora de diseñar un menú que nos permita alcanzar una vida larga y saludable, hay que atender en primer lugar a los protectores llamados antioxidantes, que tienen como función bloquear los procesos de oxidación no deseados.





En la lista de antioxidantes destaca al betacaroteno y carotenoides, que ayudan a reducir el riesgo de cáncer y se encuentran principalmente en las zanahorias, tomates, verduras verdes, rojas o amarillas.



La vitamina C, por su parte, también previene algunos tipos de cáncer, es la clave para no padecer escorbuto y protege contra las cataratas. La misma se encuentra en las frutas, especialmente cítricas, en las verduras y en la leche de vaca.



La deficiencia de ácido fólico, una de las siete vitaminas B, provoca malestar intestinal, fatiga, debilidad y dolores de cabeza, aunque el principal problema que ocasiona es un tipo de anemia.





La revolucionaria vitamina E -acotan los expertos-, presente en el aceite de trigo, en semillas como la soya, maíz y nueces, entre otras, así como en la mayoría de las verduras, tiene la función de hacer más lento el proceso de envejecimiento; mientras que el selenio, un elemento mineral, brinda protección contra varios tipos de cáncer y evita la enfermedad Kaschinbeck, que se presenta en los niños muy pequeños en forma de artritis reumática.



Cabe destacar que el selenio no es muy abundante, sin embargo, los cereales, la leche, la carne de res y algunos mariscos son buenas fuentes alimenticias de este elemento.



Es necesario nombrar a la taurina, un aminoácido poco común, presente en la carne de res, pescado y aves, y que tiene como función equilibrar las cargas eléctricas.



Sin embargo, en general los estilos sanos no se deben de pasar por alto en esos resultados, pues se trata de un grupo de denominadores comunes que no se deben de ver de forma individual, sino de conjunto.





Lo anterior se traduce en hábitos alimentarios, costumbres, forma entusiasta de ver la vida y ejercitación diaria que, entre otros, constituyen formas de actuación que si se realizan con sistematicidad desde jóvenes devienen garantía para una larga existencia.



No obstante se puede ser adulto mayor y aún asumir los retos que conlleva vivir más con la salud con lo que se requiere para ser independientes.



Siempre habrá tiempo para trazarse propósitos que propicien una existencia plena que comprenda aspectos físicos y espirituales. Dentro de nuestra realidad y con los pies en la tierra podemos proponernos ser longevos saludables.