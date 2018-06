Oposición nicaragüense abandona mesa de diálogo

2018-06-19 08:22:31 / web@radiorebelde.icrt.cu

Los representantes de la oposición en Nicaragua abandonaron la víspera la mesa de diálogo por la paz, que había sido reanudadas el pasado viernes luego que le presidente Daniel Ortega presentara sus propuestas, publicó Telesur. Tras anunciar su abandono, la alianza opositora exigió la presencia de representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y de la Unión Europea (UE), mientras la delegación del gobierno había informado que debido a la inexistencia de condiciones en el país y por sus procedimientos internos a cumplir, no ha sido posible hacer dichas solicitudes de invitación a esas organizaciones internacionales. Además, el Gobierno durante la mesa de diálogo desarrollada desde el pasado viernes, reiteró el llamado a la oposición a la paz y al cese a los tranques y los hechos violentos. Por otro lado, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, denunció la víspera el ataque realizado contra la vivienda de la mamá de un diputado y el secuestro a otros miembros de sus familiares, quienes fueron liberados horas más tardes luego de las gestiones del monseñor Bosco Vivas. Otros de los casos de violencia reportados la víspera fueron el saqueo e incendio a la vivienda de la diputada sandinista Rosa Argentina Solís, realizado por unos encapuchados. También, los ciudadanos nicaragüense habían denunciado las afectaciones por los tranques, pese a que en la mesa de diálogo se acordó un plan para la remoción de los mismo.



Llega Kim Jong-un a China para entrevistarse con Xi Jiping



El líder norcoreano Kim Jong-un llegó hoy a Beijing para entrevistarse con el presidente de China, Xi Jiping, a una semana de la histórica cumbre celebrada en Singapur con el mandatario estadunidense Donald Trump, reportaron varios medios de comunicación internacionales. Kim Jong-un, quién cumplirá una visita de dos días a China, en lo que corresponde a su tercer viaje a ese país en los últimos tres meses, y se prevé que informe al presidente Xi sobre los resultados de la reunión con Trump. En la cumbre del 12 de junio, Kim prometió el compromiso de su país con cumplir la desnuclearización completa de la península Coreana, mientras que Trump se comprometió a brindar garantías de seguridad a Corea del Norte. En marzo, Kim Jong -un se reunió con Xi Jiping, en Pekín en su primer viaje al exterior desde que se convirtió en líder supremo después de la muerte de su padre Kim Jong Il en 2 mil 11, también los dos líderes se reunieron durante dos días en mayo en la ciudad de Dalian, en el noreste de China. La llegada del líder norcoreano Kim Jong -un se produjo horas después de que Estados Unidos y Corea del Sur anunciaran que suspendían un importante ejercicio militar conjunto que se realiza cada agosto, que Corea del Norte ha denunciado como un ensayo de invasión.



Las fuerzas gubernamentales del Yemen atacan el aeropuerto de Al Hudeida



Las fuerzas gubernamentales yemeníes, apoyadas por la coalición árabe, iniciaron hoy un nuevo asalto al aeropuerto de la ciudad estratégica de Al Hudeida, en la costa del Mar Rojo. Según informaron fuentes militares, las tropas superaron la valla del recinto aeroportuario y se dirigieron hacia los edificios principales del complejo, con el respaldo de helicópteros Apache y de los bombardeos de los cazas de la coalición liderada por Arabia Saudíta. En los barrios del sur de Al Hudeida, colindantes al aeropuerto, se podían escuchar bombardeos y el impacto de proyectiles de artillería, según relataron testigos a EFE. La ofensiva contra Al Hudeida, el principal puerto controlado por los rebeldes hutíes, comenzó hace una semana, a pesar de los esfuerzos de la ONU para evitar que los combates alcancen la urbe, donde viven unos 600.000 civiles. El sábado pasado las tropas gubernamentales se hicieron con el control del aeropuerto, pero lo abandonaron horas después por una contraofensiva de los hutíes. Al Hudeida es la segunda ciudad más grande que dominan los insurgentes y es de gran importancia para ellos porque a través de su puerto llega cerca del 70 por ciento de las importaciones de comida, suministros básicos y militares destinadas a las zonas en sus manos.



Suspenden EE.UU. y Sudcorea maniobras militares del mes de agosto



El Departamento estadounidense de Defensa (DOD) anunció que suspendió toda planificación de los ejercicios militares Ulchi Freedom Guard previstos para agosto próximo con Corea del Sur. Dana White, vocera del Pentágono, manifestó en un comunicado que ello respondió a lo expresado por el presidente, Donald Trump, a raíz de su reunión el 12 pasado con el máximo líder de la República Popular Democrática de Corea, reporta Prensa Latina. En ese momento el jefe de la Casa Blanca dijo que ordenó al DOD cesar la realización de dichas maniobras, como parte de los pasos destinados a lograr el fin del programa nuclear norcoreano, en lo que resultó uno de los resultados más destacados de la cita bilateral celebrada en Singapur.



Poder judicial brasileño continúa su vendetta contra líderes del PT



El juicio que enfrentará este martes en el Supremo Tribunal Federal la presidenta nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, ''tiene todas las características de una farsa'', afirmó la ex primera mandataria brasileña Dilma Rousseff. Gleisi pasó a ser el blanco principal de la persecución jurídica y política que llevó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a prisión, advirtió Rousseff en una nota publicada anoche en su sitio web y en la cual subrayó que todo el proceso contra la dirigente petista está repleto de mentiras evidentes y declaraciones contradictorias, resalta Prensa Latina. Los acusadores (de Gleisi, su esposo y ex ministro Paulo Bernardo y el empresario Ernesto Kugler) se convirtieron en delatores para obtener ventajas jurídicas, como su propia libertad y el acceso a los recursos financieros obtenidos de forma ilegal, señaló. Rousseff calificó además de 'absurda' esa situación en la cual delincuentes confesos forjan acusaciones contra inocentes a cambio de su impunidad, lo cual se ha convertido en parte ponderable de las investigaciones basadas en delaciones premiadas sin cualquier prueba que las respalde; un método utilizado por la operación Lava Jato.



