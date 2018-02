Orden y rigor por 55 años en universidad militar cubana (+Audio)



Orden y rigor por 55 años en universidad militar cubana. Fotos: Yannara Lesme Hernández



En el artemiseño pueblo de Ceiba del Agua al suroeste de La Habana se levanta majestuosa la Escuela Interarmas de las FAR General Antonio Maceo, Orden Antonio Maceo.



A la entrada del plantel un monumento del Titán de Bronce anuncia al visitante que el orden y la disciplina imperan en esa universidad militar, orgullo de los alumnos.



La cadete Yéssica Menéndez Orta asegura que lo mejor que le ha pasado en su vida es estudiar en esa Escuela sobre todo por la importancia que reviste para la defensa del país. Por algo Fidel la visitó en varias ocasiones y el General de Ejército ha estado en ella más de 40 veces.



La joven de tercer año en la especialidad de Licenciatura en Ciencias Militares destaca la disciplina y el rigor que se aplican en este plantel, lo mismo en la docencia que en la vida cotidiana del personal de la Escuela, tanto para las hembras como para los varones.





Yéssica Ménendez Orta, cadete de la Escuela Interarmas de las FAR General Antonio Maceo.



Con el objetivo de fortalecer la capacidad defensiva del país, el 7 de febrero de 1963, la Interarmas Antonio Maceo abrió sus puertas para formar oficiales de mando y técnico en las diversas armas de las tropas terrestres.



Suman miles los egresados con alta calificación en el transcurso de estos 55 años, muchos de los cuales ocupan cargos importantes en la cadena de mando de las FAR o se desempeñan en la docencia.



Al hablar de la calidad del claustro de profesores, los futuros oficiales Ireidis Chibas Muñoz y Liyoau Escalona Pérez coinciden en que sus maestros son excepcionales, muchos con grados científicos a los que se unen aquellos con experiencias en misiones internacionalistas que por supuesto enriquecen las clases con sus vivencias en la guerra.





Ireidis Chibás Muñoz, cadete de la Escuela Interarmas de las FAR General Antonio Maceo.



También reconocen la base material de estudio, moderna como los simuladores por especialidades los polígonos de logística, tanques artillerías e infantería y otros.



La práctica del deporte y la participación en todas las manifestaciones del arte forman parte de la preparación integral de los cadetes según comentó la primer teniente Mariela Esther Martínez Roselló. La joven oficial reiteró la tradición de esta universidad militar en la preparación de excelencia que reciben profesional y políticamente, y al igual que las generaciones anteriores están listos para cumplir cualquier misión asignada por el mando y el Partido.



Primer teniente Mariela Esther Martínez.



Liyoau Escalona Pérez, cadete de la Escuela Interarmas de las FAR General Antonio Maceo.

