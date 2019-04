Ordena Trump envío de soldados armados a la frontera con México

Ordena Trump envo de soldados armados a la frontera con Mxico

2019-04-24 14:31:07 / web@radiorebelde.icrt.cu





El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que ordenó el envío de soldados armados a la frontera con México, y amenazó de nuevo con cerrarla en parte si la nación vecina no frena el flujo de migrantes. En su cuenta oficial de la red social Twitter, Trump advirtió contra la presunta caravana de 20 mil migrantes centroamericanos activa de personas que se dirige hacia los límites fronterizos, y exigió a las autoridades mexicanas detenerla.



Trump hizo alusión también a que los traficantes de drogas y migrantes tienen armas, y previno a México que no se repita el incidente del pasado 13 de abril, cuando militares fronterizos del país latinoamericano detuvieron a dos miembros de las fuerzas estadounidenses en las inmediaciones de la ciudad de Clint, en el Estado de Texas, Según Trump, los soldados de México dirigieron sus armas contra los militares estadounidenses como una táctica de distracción para los traficantes de drogas en la frontera.







En otras palabras, Trump insinuó que las fuerzas mexicanas habían actuado en conjunto con grupos delictivos para distraer a los efectivos enviados por Washington a la zona fronteriza en la ciudad de Clint. La cerca divisoria en Clint no coincide exactamente con el límite que separa a ambas naciones, lo que causa confusiones, pero Trump aseguró que los soldados estadounidenses estaban en su propio territorio.



A su vez, la versión del Pentágono fue que entre cinco y seis uniformados mexicanos detuvieron a dos soldados de Estados Unidos, los desarmaron e interrogaron mientras les apuntaban con sus fusiles. Para evitar que el conflicto escalara, los detenidos no opusieron resistencia, y uno de ellos que hablaba en español intentó explicar los motivos de la confusión. Una vez aclarado el incidente, los estadounidenses fueron liberados.







En su conferencia matutina diaria, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le contestó hoy a Trump que tendrá en cuenta lo que está señalando sobre ese caso. López Obrador negó también que haya vínculos de los militares mexicanos con el crimen organizado, como Trump insinuó. El conflicto migratorio y, principalmente la situación de la frontera con México, fue uno de los temas centrales de la campaña de Donald Trump para ganar la presidencia.



Ahora lo continúa siendo mucho más, cuando ya batalla hacia su reelección en los comicios del dos mil veinte. Los últimos meses fueron de intenso enfrentamiento político de Trump con los legisladores demócratas, negados a otorgarle al magnate los fondos para financiar su política fronteriza. Las autoridades mexicanas han insistido en que el flujo migratorio desde Centroamérica hacia Estados Unidos no es responsabilidad exclusiva del país latinoamericano y han pedido a Washington analizar las causas de ese éxodo, entre las que ha mencionado la pobreza y la violencia.



La Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración de México ya han realizado varias redadas en los estados sureños deteniendo a cientos de migrantes centroamericanos, quince mil de los cuales fueron deportados en los últimos días. Trump insiste en que México no está haciendo nada para detener el flujo migratorio Centroamérica hacia Estados Unidos.



(Noticiero Nacional de Radio)

Del Autor