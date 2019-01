Organizan migrantes hondureños otra caravana hacia Estados Unidos

Una nueva caravana de migrantes se organiza en Honduras para partir hacia los Estados Unidos el próximo 15 de enero, publicó Telesur. La convocatoria de la nueva caravana se ha llevado a cabo en las redes sociales, bajo el llamado “Buscamos refugio, en Honduras nos matan, que se ha hecho viral en las redes y que invita a los hondureños, que desean unirse a la movilización a que lleguen a la Central Metropolitana de Transporte de San Pedro Sula para partir hacia EE.UU. Ante el anuncio de esta nueva caravana de emigrantes hondureños, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó amenaza a los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador al considerar que las autoridades de estos países no están haciendo nada para evitar que sus compatriotas emigren. Honduras, Guatemala y El Salvador no están haciendo nada por los Estados Unidos, pero toman nuestro dinero. La palabra es que una nueva caravana se está formando en Honduras y no están haciendo nada al respecto. ¡Vamos a cortar toda la ayuda a estos 3 países que se han aprovechado de los Estados Unidos durante años!”, escribió el mandatario de EE.UU. en su cuenta de Twitter.



Investiga Venezuela a dos connacionales detenidos en Colombia vinculados con el presunto atentado contra Iván Duque



El Gobierno de Venezuela prosigue hoy las investigaciones de los dos connacionales detenidos en territorio colombiano, vinculados en un supuesto atentado contra el presidente de Colombia, Iván Duque, reportó Prensa Latina. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, precisó al respecto que el proceso de pesquisas se dificulta luego de los intentos fallidos para establecer colaboración con Bogotá, mientras que el presidente Nicolás Maduro, precisó que ya con el nombre y el apellido nosotros hemos comenzado a investigar quiénes son, que actividad tenían aquí, que hacían aquí, que vínculos tenían con Colombia. Durante una entrevista concedida a la emisora Blu Radio, el jefe de la diplomacia bolivariana denunció que el Gobierno de Duque evade los llamados de Caracas para intercambiar información. De acuerdo con medios colombianos, los dos venezolanos detenidos se nombran José Vicente Gómez Ríos y Pedro José Acosta Ovalles. No tenemos hasta ahora reporte determinante de la investigación, pero estamos haciendo todos los esfuerzos por conocer quiénes son. Cuando tengamos la información se la haremos llegar a las autoridades colombianas, si es que no insisten en la terquedad de no comunicarse, enfatizó el canciller venezolano Jorge Arriaza.



Dispuesto Kim Jong-un a reunirse con Donald Trump para seguir con la desnuclearización de la península coreana



El presidente de la República Popular Democrática de Corea del Norte, Kim Jong-un, señaló hoy que está comprometido con la desnuclearización y listo para reunirse por segunda vez con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en cualquier momento, informó la agencia de prensa mexicana Notimex. También durante su discurso de Año Nuevo, transmitido por la Estación Central de Televisión de Corea del Norte, el líder norcoreano advirtió que podría buscar un curso alternativo si Washington juzga mal la paciencia de su país. En su discurso, el líder norcoreano instó a Estados Unidos a tomar medidas correspondientes a los pasos de desnuclearización que su país ha tomado hasta el momento. Además, el presidente de la República Popular Democrática de Corea del Norte, Kim Jong-un destacó que está preparado para reunirse de nuevo, en cualquier momento, con el presidente estadunidense y que hará esfuerzos para producir un resultado que la comunidad internacional acoja con agrado.



Tomará hoy posesión como presidente de Brasil, Jair Bolsonaro bajo unas draconianas medidas de seguridad



Jair Messias Bolsonaro, de 63 años, tomará posesión hoy como presidente de Brasil bajo unas medidas de seguridad que, según los expertos, nunca antes fueron desplegadas en la historia del país. El apuñalamiento sufrido por Bolsonaro durante su campaña sigue bien latente y ha condicionado la planificación de la seguridad para su toma de posesión donde debe desfilar él y su esposa, Michelle ante un público que pude rondar la cifra 250 mil a 500.mil personas desde la emblemática Catedral Metropolitana de Brasilia hasta el Congreso Nacional. Detectores de metales, misiles antiaéreos con láser, radares portátiles para identificar aeronaves y unos 6 mil agentes de seguridad, muchos vestidos de paisano y al menos 20 aeronaves de la Fuerza Aérea que sobrevolarán el cielo de la capital de Brasil, son algunas de las imponentes medidas de seguridad adoptadas para la toma de posesión de hoy de Jair Bolsonaro.



