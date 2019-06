Organizará Italia Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Organizar Italia Juegos Olmpicos de Invierno 2026

El Comité Olímpico Internacional concedió hoy a la región de Milán-Cortina la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. La candidatura italiana recibió más votos que la de Estocolmo-Are en Suecia, el otro contendiente en la carrera por acoger la cita que tendrá lugar del 6 al 22 de febrero de 2026. El jefe de Gobierno de Italia, Giuseppe Conte, fue el encargado de defender la propuesta, la cual obtuvo 47 sufragios por los 34 de la escandinava. «Si Italia es la elegida, desde esta tarde nos pondremos a trabajar para que nuestros Juegos dejen una marca en la historia», prometió Conte durante la última presentación. «Soñar juntos, ese es nuestro eslogan, y no es solo el sueño de dos ciudades sino de todo un país», añadió. El presidente del Comité Olímpico italiano, Giovanni Malago, quien asumió recientemente un puesto en la cúpula del COI, será el presidente del Comité organizador. A los juegos invernales de 2026 le antecederán los de 2022, que se celebrarán en Beijing, capital china.



Obtienen medallas juveniles de la Escuela Cubana de Wushu en Mundial de China



La escuela cubana de Wushu exhibe hoy nuevos logros gracias a los premios conquistados en el octavo Campeonato Mundial de la variante tradicional de esa disciplina, que sesionó en la provincia de Sichuan, suroccidente de China. La delegación se midió con las de 49 países y sus cuatro integrantes, incluido un niño de 11 años de edad, se alzaron con Medalla de Oro, y tercer y cuarto lugares en medio de una competencia reñida y de elevado nivel. Roberto Vargas, director de la institución cubana, dijo a Prensa Latina que en comparación con ediciones anteriores el evento fue muy fuerte, pues por primera vez se mezclaron todos los estilos rápidos y lentos de las artes marciales. Catalogó de sobresaliente la actuación de los jóvenes y consideró que pone en alto el nombre de la instrucción cubana en las artes marciales a casi 25 años de fundarse la escuela de Wushu, con sede en el barrio chino de La Habana. Vargas manifestó que esta experiencia los motiva a seguir adelante con la preparación de más talentos, que incluso puedan en un futuro ser el relevo en la enseñanza pues el centro sigue creciendo y tiene en planes muchos proyectos.



Definido elenco de Gimnasia para Lima 2019



Con la confirmación de Marcia Videaux y Randy Lerú como líderes quedaron definidos los equipos cubanos de gimnasia artística que asistirán a los Juegos Panamericanos de Lima, donde la expectativa es subir a más de un podio como sucedió hace cuatro años en Toronto. Aunque a diferencia de entonces no contarán con la estrella Manrique Larduet, quien se mantiene en recuperación tras ser intervenido en ambas muñecas. Este fin de semana en la Copa Estrellas Gimnas-Ticas, fue dominada en uno y otro sexo por los cubanos. Marcia logró 52,560 puntos como máxima acumuladora por delante de la canadiense del Club Equilibrix Amanda Pedicelli (50,000) y de su propia compañera Yumila de la Caridad Rodríguez (48,650). Del equipo femenino trascendió que además de Marcia y Yumila, estarán en Lima Yesenia Ferrera, Mary Adny Morfi y Vanessa Leliebre, bajo la dirección de Yareimi Vázquez. Entre hombres Randy acaparó el all around con 78,862 puntos, escoltado por los también de la Isla Arián Vergara (76,567) y Rafael Rosendi (75,862), y sobresalió individualmente en la barra fija con 14,533 unidades y las paralelas con 13,833. Randy compartirá protagonismo en Lima con Vergara, Rosendi, Alejandro de la Cruz y Huber Godoy, con Yordanis Guerra como suplente.



Completa Yamitsi Carbonell Delegación de Taekwondo a Lima 2019



La joven Yamitsi Carbonell completa la selección cubana de taekwondo que competirá en los Juegos Panamericanos de Lima, actualmente en bases de entrenamiento en Honduras y España. Antes de viajar al campamento en Honduras, estaban definidas 6 de las 7 figuras que estarían en la lid continental y estaba previsto que la séptima- la chica de +67 kg- se definiría en el país centroamericano entre Carbonell y la campeona mundial de Puebla-2013, Glenhys Hernández. “Volver a representar a mi país en un evento internacional es algo muy grande. Estoy contenta. Voy a dar mi mayor esfuerzo con mente positiva, a pesar de que mi división es muy difícil”, dijo Yamitsi (21 años) desde Honduras en declaraciones a Radio Habana Cuba.Entre ellas destacan las otras tres muchachas que estarán en Lima – Yania Aguirre (49 kg), Yamicel Nuñez (57 kg) y Arletys de la Caridad Acosta (67)- y uno de los tres varones, Rogelio López (68).Los otros integrantes del grupo, el bicampeón mundial Rafael Alba (+80) y el monarca panamericano de Toronto-2015, José Angel Cobas (80), se encuentran desde hace varios días en un campamento de preparación de referencia mundial, en Mallorca, España.



Gana Rose Mary Almanza en Mitin de Sopot, Polonia



Las cubanas Rose Mary Almanza y Roxana Gómez destacaron en el mitin de atletismo de Sopot, Polonia, al ganar el primer y segundo lugares en sus respectivas pruebas con aceptables registros de cara a Lima-2019. Almanza, de 26 años y triple monarca centrocaribeña en Barranquilla-2018, dominó los 800 metros al bajar por primera vez en la temporada de los 2 minutos (1.59.90), para aventajar a la española Esther Guerrero (2: 00.87). Con experiencia olímpica y mundial, Almanza se prepara para los Panamericanos de Lima-2019, donde aspira a subir por vez primera al podio en los 800 metros, luego de sendos cuartos lugares en Guadalajara-2011 y Toronto-2015. Roxana, en tanto, terminó segunda en la vuelta al óvalo con 52.46 segundos, para escoltar a la polaca reciente campeona mundial en el revelo 4x400, Anna Kielbasinska, ganadora con 51.79. La campeona panamericana sub-20 siguió mostrando estabilidad por debajo de los 53 segundos y quedó cerca de mejorar su tope de la temporada, establecido el pasado 18 de mayo en Martinica, cuando fue tercera con 52.12.



Iniciaron hoy Torneo Internacional de Levantamiento de Pesas Manuel Suárez In Memoriam



La edición 38 del Torneo Internacional Manuel Suárez In Memoriam y el Campeonato Panamericano Juvenil de Levantamiento de Pesas, clasificatorio olímpico para Tokio 2020, comenzó hoy en esta capital, donde finalizarán el próximo sábado. Por la condición de sede, las lides foguearán a los cubanos seleccionados para los cercanos Juegos Panamericanos de Lima 2019 y además, a las segundas figuras y talentos noveles. Los dos torneos se desarrollarán de manera simultánea, en el gimnasio Manuel Suárez en la Escuela Superior de Atletas de Alto Rendimiento Cerro Pelado, en el municipio de Boyeros. Según el programa elaborado por el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, las divisiones de peso corporal intervendrán en orden ascendente, por lo que el cierre será para las hembras de 87 y más de 87 kilogramos (kg) y los varones de 109 y más de 109 kg. La anterior edición del Torneo Internacional Manuel Suárez In Memoriam, efectuada en la nororiental ciudad de Holguín, fue escenario de 39 récords nacionales y para el evento. En la competición panamericana juvenil y clasificatoria olímpica, pesistas de 15 a 20 años pugnarán en arranque y envión.



A partir del jueves 27 comienzan los cuartos de final de la Copa América



El duelo Brasil-Paraguay el venidero día 27 de junio marcará el inicio de los cuartos de final de la Copa América de Fútbol 2019, que tras finalizar la fase de grupos vio acceder a esa instancia a los principales favoritos. La segunda fase del torneo élite de la Conmebol tendrá al día siguiente las definiciones de cara a semifinales entre Argentina-Venezuela y Colombia-Chile .Para el sábado 29 ha quedado pactada la última pugna, teniendo como protagonistas a Uruguay y Perú. El empate 1-1 de este lunes entre Ecuador y Japón no sirvió a ninguno de los dos, pues dio el pase a Paraguay como segundo mejor tercer lugar, razón por la cual enfrentará a Brasil, ampliamente favorito sobre el césped de la Arena do Gremio en Porto Alegre. El lunes, en el otro encuentro del cierre del grupo C, Uruguay y Edison Cavani se desquitaron con el 1-0 frente a los bicampeones de Chile, por lo que los ganadores pasaron como primeros de la llave. Los emparejamientos pueden provocar, con un triunfo de los argentinos sobre los venezolanos en el Maracaná de Río de Janeiro, un partido semifinales entre locales y albicelestes el día 2 de julio.



