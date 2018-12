Original siempre desde Manzanillo





Cuando Wilfredo Pachy Naranjo daba sus primeros pasos como aficionado en el conjunto de Los Traviesos, en su etapa de estudiante de Secundaria Básica, quizás no tenía definido cuál sería su derrotero en el mundo musical que se avecinaba, pero algo sonaba dentro como una charanga, porque él y dos de los cantantes que luego siguieron sus pasos imitaban a los unísonos de la orquesta Aragón, la más importante en el gusto de los bailadores de los primeros años de la década del 60.



Entonces, ya de profesional, con solo 14 años, se dio a la tarea de crear una charanga para su Manzanillo natal, que tenía una buena jazz band, agrupaciones, septetos, pero no tenía charanga, y así comienza a moldearse una orquesta propia con esas características.



A la incipiente agrupación se unieron músicos del llamado grupo de la juventud católica, Kikito en el güiro, Pedrito, uno de los cantantes, quien descubrió a Pachy como músico, y otros que ya hacían música más en serio, y el 21 de diciembre de 1963 surge la Original de Manzanillo, y fue 10 años después de creada que tuvo su primer hit con El diapasón, que los consolidó como orquesta en el ámbito nacional de la música popular bailable, con cierto grado de interés y cierta sonoridad muy propia.



“Pasaron muchas cosas en aquel entonces –recuerda ahora Pachy Naranjo- antes de llegar a nuestro estilo definitivo, porque en 1971 había una influencia sonora externa muy fuerte y muy buena por parte de Los Beatles, Sangre, sudor y lágrima, Chicago…, que a los músicos orquestadores jóvenes nos llenaron el ambiente de sonoridades nuevas y de nuevos caminos de querer hacer, y en aquel momento surge Manolo del Valle y dice: sí, me gusta el son, y encontramos la senda porque lo que hacíamos no motivaba a nadie para el baile, solo era para auto complacernos”.







Entonces Pachy se viró para el Órgano manzanillero, y con la organeta que ya tenían y la guitarra eléctrica, le cambiaron el golpe al güiro, a las tumbadoras, remedando un poco los timbales del órgano, y se crea el estilo, el sello que a partir de 1971 identifica a la orquesta, que ha mantenido la esencia aun en medio de su manejo de diferentes formas por la llegada de la tecnología y la Original “sigue con el toque del güiro, el tumbao del piano, una cadencia representativa de su entorno, de su zona, del órgano, la conga manzanillera, la trova, de la cuenca del Cauto, del Mingón, la plena puertorriqueña, el merengue dominicano, la cumbia colombiana, en fin, del Caribe”, asegura su director.



Para la Original de Manzanillo y Pachy Naranjo, Rafael Lay Apesteguía fue su padre musical desde los mismos inicios porque él y la Aragón eran su ejemplo a seguir. “Gracias a la Aragón fuimos charanga y gracias a Rafael Lay tuvimos repertorio propio”, dice Pachy con orgullo.



“Allá por 1964 Lay me dijo: mira Pachy, hay dos tipos de música en Cuba, la música cubana y la música hecha por cubanos desde afuera. Después, para nuestras primeras grabaciones en la EGREM él fue el que me buscó los refuerzos para la orquesta, me llevó a su casa para hacer las orquestaciones, me buscó los músicos, y produjo la grabación. Y eso nunca se olvida”.







¿Y más allá de la orquesta, de su esencia?



Pues para el cantante Alberto Carrillo, El gallo, “si no hubiera encontrado a la Original me hubiese sido difícil abrirme camino en la música. Para mí Pachy está dentro de los tres mejores arreglistas de Cuba y es una suerte que haya sido arreglista de mis temas. Es una estrella, y por eso es Premio de la música”.



Orlando Quesada Arévalo, Guapachá, quien comenzó en los combos desde niño e integra el grupo Enhorabuena, admira mucho a Pachy “porque la orquesta se distingue por el tumbao de su piano, sus arreglos, la orquesta es una escuela, y resalta los valores auténticos de la música cubana”.



El investigador Delio Orozco, vicepresidente de la Uneac en Manzanillo, asegura que la orquesta es universal a partir del nombre de la ciudad que la procrea. Hay un elemento que la singulariza: “ha sabido ser universal desde lo local. Ha logrado universalizarse desde los códigos de la música local como la bunga, la melcocha, la sonoridad del órgano y ha permitido hacer audible estos elementos que van a formar parte del imaginario de la sonoridad cubana en otras latitudes”.



Olga Lidia trabaja directamente con la Original que “es el paradigma de la cultura del manzanillero que se crece en nuestra región. Aglutina en su repertorio las corrientes del Caribe, del Golfo de la cuenca del Guacanayabo, de la región oriental, con un sello único. El manzanillero siente orgullo de tener una orquesta que desde aquí muestra la vida cultural que nosotros hemos dado”.



¿Y la población?



Bueno, la población es el juez mayor:



“La Original de Manzanillo, es la música más auténtica de la ciudad del Golfo. Su toque es incomparable”.



“Es tradición, desde sus inicios ha cautivado el amor, marcó pauta desde sus comienzos y lo ha mantenido”.



“Es una de las orquestas patrimonio musical de la ciudad y de la música cubana”.



“Para mí es la orquesta de la familia”.







“Es un símbolo”.



“Trasmite el sentimiento de un pueblo, es orgullo”.



“Tiene una identidad desde su nacimiento que la diferencian de las del resto del país”.



“En mi caso, es el sonido de la infancia porque mi papá andaba con Pachy con Los Traviesos”.



“Su triunfo se debe a que Pachy nunca renunció a su orquesta y porque siempre ha estado al lado del pueblo”.



“No cambian su sello, que es el sello del pueblo”.



“Los cantantes son una belleza”.



La Original de Manzanillo cumple este 21 de diciembre 55 años, y según su director todavía quedan fuerza y voluntad para hacer bailar a la familia cubana “siempre desde aquí, de Manzanillo, donde estamos, de donde somos, donde vivimos, donde nacimos, crecimos, nos estamos criando y donde seguiremos…”





