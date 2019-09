Oscar Pino regresa a la Bundesliga

El luchador Oscar Pino (130 kg) regresa a la Bundesliga Alemana, con el objetivo de seguir elevando su nivel en la modalidad Grecorromana, después de competir durante el 2019 en la Libre.

El capitalino, volverá a defender los colores del Club Germania Sportbertriesbs GMBH, esta vez estará acompañado por otros cinco cubanos. El “Gigante” del municipio Centro Habana, dijo que esta es una gran oportunidad para realizar varios combates, con varios de los mejores exponentes de la división. “Estoy muy contento por regresar a este Club, trataré de aprovechar al máximo mi estancia allí. Tenemos la posibilidad con estos contratos, de suplir la ausencia de eventos internacionales”.

Pino, quien cumplirá en el próximo mes de octubre 26 años, comentó que pudiera enfrentar a su ídolo en el deporte Mijaín López. “Su Club enfrentará al mío en las primeras fechas, así que no descartamos un posible combate. Hace mucho tiempo no nos enfrentamos en un evento oficial, más que buscar un ganador, es un momento importante para ver cómo nos encontramos para afrontar las competencias venideras”.

Este martes, Pino viajó junto a sus compañeros a Kazajistán para participar en el Campeonato Mundial. A pesar de que no ha competido en lo que va de año en la Grecorromana, confía en conseguir el boleto para los Juegos Olímpicos, plaza a la cual accederán los seis primeros en cada una de las divisiones. “Es cierto que hace algún tiempo no asisto a eventos en la greco, pero no creo que sea un impedimento para clasificar a Mijaín a Tokio. Estoy preparado física y sicológicamente y veremos que nos depara el sorteo”.

El doble medallista de bronce mundial, después tendrá que buscar su cupo a la cita bajo los cinco aros del año próximo, pero en la modalidad Libre. “Tendré que ir al clasificatorio continental, que será en el mes de marzo en Canadá, donde espero conseguir mi boleto a los Juegos Olímpicos”.

Oscar Pino, aunque es especialista en la Lucha Grecorromana, compite también en la Libre, debido a la presencia en su división del fuera de serie Mijaín López. En los 125 kg conquistó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima, en lo que constituyó su primer evento múltiple.

