Oscar Valdés: “Me tracé metas para esta Serie”







Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox las declaraciones del receptor capitalino Oscar Valdés, quien será refuerzo por primera vez en Series Nacionales.



Sancti Spíritus. - Antes de iniciar la 58 Serie Nacional de Béisbol el capitalino Oscar Valdés se trazó metas importantes. A pesar de tener muy pocos turnos al bate en las dos campañas anteriores y con la figura de Frank Camilo Morejón en los Industriales, parecía que sus propósitos serían infructuosos.



“Me impuse metas, es la primera vez que lo digo en una entrevista. Pudieran parecer locas, por el hecho de que casi no jugaba. Una de ellas fue ir al Juego de las Estrellas y la cumplí”, sentenció el enmascarado natural del municipio Cerro.



Valdés, espera responder a la confianza depositada en él, pues será la primera vez que asuma la titularidad en un play off. “Gracias al profesor José Raúl por llamarme y darme la posibilidad de representar a los “Gallos”. Estoy ansioso que se dé la voz de play, para experimentar esta sensación que produce jugar una postemporada”.







Una de las posiciones más preocupantes para la nave que comandó Rey Vicente Anglada era la receptoría. Sin embargo, Oscarito, como lo conocen sus compañeros, poco a poco fue despejando dudas y cada vez se sintió menos la ausencia del estelar Frank Camilo Morejón. Uno de sus argumentos fue el aplomo y la serenidad que mostró en turnos de responsabilidad. “No hay nada más importante que impulsar carreras que es como se ganan los partidos.



Me concentro lo más posible en cada comparecencia para trabajar para el equipo y es lo que pienso hacer ahora en Santi Spíritus”.



La batería yayabera para el siempre importante primer choque de una semifinal, estuvo en Industriales en la II Fase de la actual campaña, en el caso del lanzador Frank Luís Medina como refuerzo. “Todos conocemos la calidad que tiene. A pesar de su juventud trabaja con una ecuanimidad que parece un pitcher más experimentado. El haberle recibido me da la posibilidad de saber cómo se mueven sus lances, cómo rotan. A los restantes lanzadores solo los he visto como bateador, que es algo totalmente diferente”.



Oscar Valdés, sabe que ahora los seguidores de los “Azules” estarán pendiente de su accionar como refuerzo. “A nuestros fanáticos en la capital agradecerles por el apoyo, no pudimos clasificar, pero mostramos respeto y entrega hasta el último momento. Ahora que apoyen a los “Gallos” que vamos a luchar por el campeonato”.



A continuación, las declaraciones del receptor capitalino Oscar Valdés, quien será refuerzo por primera vez en Series Nacionales.



Artículos relacionados

Del Autor