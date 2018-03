Osleni aspira a competir en las cuatro pruebas en Barranquilla

El mejor jugador de bádminton en Cuba, el habanero Osleni Guerrero, aspira a estar presente en las tres modalidades y el torneo por equipos, en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe, previstos para julio próximo en Barranquilla, Colombia.



Guerrero, actualmente en el lugar 85 del ranking mundial, estuvo durante algún tiempo solo jugando singles, con el propósito de clasificar a los Juegos Olímpicos, objetivo que consiguió en Rio de Janeiro 2016.



Sin embargo, desde el pasado año ha comenzado a incursionar nuevamente en las tres especialidades.





“Nosotros (los cubanos) siempre nos hemos caracterizado por jugar las tres modalidades, y para este ciclo el objetivo es que juegue las tres y el por equipos para poder alcanzar mayor número de medallas en los Juegos de Barranquilla”, apuntó, Osleni, en entrevista concedida a nuestra emisora.



“Es verdad que ya tengo unos cuantos años (28), pero eso no me limita a la que lo puedo hacer bien, al contrario, lo que tengo que esforzarme más, en Jamaica recientemente jugué las tres modalidades y lo hice bastante bien, alcance un bronce en single, el oro en mixto y fui cuarto en dobles”, señaló.



En Barranquilla en julio próximo, Osleni espera concursar en las tres modalidades y formar parte del equipo.





“El objetivo esta trazado desde el primer momento con mi entrenador, quizás en el por equipos no me pongan tanto para no desgastarme, pero en las otras tres si voy a competir, y las intenciones son las de ganar el deporte en Barranquilla”, concluyó.



Hace cuatro años en su primera incursión en Juegos Regionales, Osleni ganó los dobles mixtos con Tahimara Oropeza, la plata en sencillos, tras perder la final con el guatemalteco Kevin Cordón, y el bronce en la lid por colectivos.

Escuche declaraciones del deportista en el siguiente audio:



