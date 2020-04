Otorgan en Cuba Premio Periodístico Primero de Mayo

Otorgan en Cuba Premio Periodstico Primero de Mayo

2020-04-10 07:51:57 / web@radiorebelde.icrt.cu





La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), dio a conocer en su sitio web oficial los ganadores del Premio Periodístico Primero de Mayo 2020, convocado cada año por la Central de Trabajadores de Cuba. La serie de dos reportajes titulados El monstruo de la Vía Blanca y Un barredor de tristeza, del colectivo de autores integrado por Marieta Cabrera Jaular, Liset García Rodríguez, Lilian Sussett Kight Álvarez, Mario Antonio Pradas Bermello y Jésica Castro Burumate, de la revista Bohemia, obtuvieron el Gran Premio en esta edición. Alcanzaron premios en radio, Gretta Espinosa Clemente, de Radio Ciudad del Mar, Cienfuegos, por el conjunto de trabajos críticos sobre diversos aspectos de la realidad del territorio; Enrique Ojito Linares, con el comentario crítico sobre La malversación y robo de combustibles; y Arelys García Acosta, con el conjunto de entrevistas a macheteros y carboneros, ambos de Sancti Spíritus; así como Andy Duardo Martín, de Radio Mayabeque, por la serie Historias de vida. Integraron el jurado radial Rosa María Godoy de Armas, Angélica Paredes López y José Manuel Otero. Alcanzaron menciones en radio, Dalia Reyes por el conjunto de comentarios sobre diversos aspectos de la realidad actual, y Jesús Álvarez López, por el trabajo De Campeón Centroamericano de esgrima mundial a campeón de tapado, ambos de CMHW, de Villa Clara; Alina Cabrera Domínguez, corresponsal de Radio Rebelde en Pinar del Río por la entrevista Limpiabotas; Maydelín Remón Román por el reportaje Pensando como país, y Yoslayne Dieppa Hernández, por el testimonio Nostalgia a la luz del vidrio, ambas de Radio Camoa, de Mayabeque. Felicitamos a los ganadores en todas las categorías.



Convocan a Día Internacional de Jazz de la Unesco



El Centro Unesco de Mallorca, en España, convoca a participar en el 9º Día Internacional del Jazz, que en esta ocasión se dedica al centenario del gran músico norteamericano Charlie Parker, y que tendrá lugar en ese territorio insular español el próximo 30 de abril. El Centro UNESCO de Mallorca ha organizado sin interrupciones el Día Internacional del Jazz desde 2012. En esta edición se ha invitado a todos los músicos a que envíen un video a diadeljazz@gmail.com. El Día Internacional del Jazz es el único evento que ha centrado sus acciones cada año en informar a todo el mundo cómo, cuándo y quien actúa y estudia jazz en las Islas Baleares. Es la ventana al mundo del jazz desde Mallorca.



Recuerdan en Cuba al escritor Miguel de Carrión



La literatura cubana recuerda hoy el aniversario 145 del natalicio de Miguel de Carrión, uno de sus más grandes exponentes y autor de obras tan importantes como las novelas Las honradas y Las impuras. Carrión fue un médico, pedagogo, periodista y narrador que supo retratar en su obra literaria la dinámica social de la isla caribeña de principios del siglo XX. La literatura cubana debe a su ingenio los títulos La última voluntad, El milagro, Las honradas, Las impuras y La esfinge, texto inconcluso que vio la luz en 1961. A diferencia de sus contemporáneos fue la mujer la gran protagonista de su obra, elevándose como uno de sus grandes defensores al saberse conocedor de la importancia de su rol en una sociedad machista por tradición. Las honradas y Las impuras son sin dudas las obras más conocidas del autor que han sido publicadas en numerosas ediciones por sellos cubanos y extranjeros y llevadas al teatro, la radio y la televisión.



Arte joven de Cienfuegos en “cápsulas promocionales” contra la Covid-19



Jóvenes artistas de Cienfuegos reinventan por estos días la manera de llevar sus propuestas al público ante el cierre obligado de espacios culturales y suspensión de espectáculos por la pandemia de la Covid-19. Cápsulas promocionales se nombra la iniciativa que los convoca bajo el auspicio de la Asociación Hermanos Saíz. Frank Armando Pérez Aguayo, presidente de la organización en la provincia que el proyecto responde a una estrategia implementada desde hace algún tiempo, con el objetivo de contribuir a la promoción del arte joven en Cuba. Los conocidos músicos Nelson Valdés, Rolo Rivera, junto a Ariel Barreiros y la Tía Rosa —miembros de honor de la AHS— aparecen implicados en la singular idea, en la que también participan los escritores Miguel Pérez Valdés e Ian Rodríguez, así como actores del Guiñol Cienfuegos, Cañabrava, Velas Teatro y el Centro Dramático. Pérez Aguayo comentó que “las grabaciones son en pequeño formato y registran parte del repertorio de los creadores de la asociación, además de avances de estrenos que estaban previstos para el actual periodo y desafortunadamente no podrán presentarse ahora al público”. El Centro Cultural de las Artes Benny Moré, ubicado en el entorno del parque Martí de la ciudad cabecera, fungió como escenario para el proceso de filmación y producción de estas cápsulas audiovisuales, al constituir desde inicios de año otra de las sedes de la AHS en la región centro sur del archipiélago.



Músicos cubanos izan banderas contra la COVID-19



El prestigioso pianista, percusionista y productor musical, Emilio Vega, trabaja en la grabación de su más reciente tema: “Izar banderas”, dedicado al personal de la salud que enfrenta con valentía la pandemia del coronavirus en el mundo. Le acompañan en esta ocasión los intérpretes Annie Garcés, Niurka Reyes, Kiki Corona, Eduardo Sosa, y como invitado especial, el Doctor en Endocrinología Erick Robles. Las sesiones del coro están conformadas por Joel Espinosa, Katia Rivas y el arreglo vocal de Ankel Ramírez, todos Estrellas de Areíto. Los artistas publican en sus muros de las redes sociales fotos y videos de las sesiones de grabación, en las cuales aparecen con nasobucos. Otra medida que observan es la distancia prudencial entre los micrófonos, mostrando a los internautas cubanos y del mundo la necesidad de cumplir las regulaciones para protegerse de la COVID-19 en toda circunstancia. Este himno de esperanza, lucha y solidaridad, creado y orquestado por el maestro Vega a petición de los estudios de grabaciones Egrem, tiene como base el jazz, sello distintivo del compositor, que en esta ocasión lo fusiona con géneros musicales autóctonos de Cuba y otras sonoridades modernas, en una armonía perfecta entre ritmos, mensajes y voces.



Un canto a Latinoamérica… desde la casa



El cantante puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, presentó la semana pasada a través de sus redes sociales una versión para cuarentena por el nuevo coronavirus de la canción Latinoamérica, que ha conseguido millones de visualizaciones en Instagram y Youtube. Es la misma canción que presentó cuando formaba parte de Calle 13 y que ha devenido un himno contra la pobreza y por la identidad latinoamericana. En el tema, de unos cinco minutos, el cantante aparece acompañado por cada uno de sus músicos, desde sus respectivas casas, y de varios colegas. Juntos le dan una vida a un éxito que “recoge el sentimiento de los latinos en una sola voz”. El activismo de Residente en estos días de pandemias ha incluido entrevistas a políticos y especialistas sobre las medidas para enfrentar la enfermedad. Pero el arte, la música, seguirán siendo el mejor aporte.



Conciertos en casa: la solidaridad hecha canción



Poco después de que fueron reportados en Cuba los primeros casos positivos a la COVID-19, y de que el gobierno de la mayor de las Antillas orientara el aislamiento social para evitar el contagio, nuestros artistas –acompañando como es habitual a nuestro pueblo en toda circunstancia-, impulsaron una iniciativa para apoyar esta medida tan necesaria. Aunque los músicos cubanos no fueron los primeros en hacerlo, pues ya desde otras partes del mundo grandes exponentes de la canción recurrían a esta modalidad, en Cuba el sello distintivo de nuestra música, unido a la intimidad que propician los hogares, han convertido a los conciertos en casa en una opción de altos quilates para hacer más llevaderas estas jornadas. De acuerdo a cifras recopiladas, los conciertos han alcanzado a más 860 mil internautas en 93 países; mientras que se contabilizan más de 400 mil reproducciones. Lo cierto es que quienes acuden al goce de estas propuestas, agradecen sobremanera los altos valores estéticos y musicales de las mismas, la cubanía que las caracteriza y, sobre todo, el gesto solidario que ante la pandemia de la COVID-19 llega hecho canción a nuestras casas.



El día en que McCartney apagó la luz



"Yo no dejé a los Beatles, pero nadie quiere ser el que dice que la fiesta ha terminado", se defendía Paul McCartney tras anunciar públicamente, hace exactamente 50 años, el final del grupo más grande de la historia. Sus compañeros siempre le reprocharon que lo hubiera hecho sin contar con ellos a través de un comunicado enviado a la prensa para promocionar su primer disco en solitario. En un clima de enfrentamiento, debido a decisiones y planes que se estaban trazando en torno a la mítica banda británica, Paul decidió que había llegado el momento de compartir con "todo el mundo" la cruda realidad de que los Beatles no existían como grupo desde hace meses, en concreto desde el momento en el que John Lennon había dicho a sus compañeros que los dejaba. El anuncio de McCartney publicado el 10 de abril tuvo, entonces sí, un efecto demoledor sobre el público y sus propios compañeros, que apenas podían disimular su malestar por el modo en el que se había comunicado el final del grupo. Este sentimiento perduraba veinticinco años después, cuando McCartney se reunió con George y Ringo para contar la historia del grupo en el proyecto documental "Anthology". Pero a John Lennon le corresponde, sin ninguna duda, la autoría del mejor epitafio del grupo. "Fue maravilloso y se ha acabado. Así que, queridos amigos, solo nos queda seguir adelante. El sueño se ha acabado".



(Haciendo Radio)