Otra jornada crucial en Venezuela

La Revolución Bolivariana enfrenta este miércoles otra jornada crucial en su enfrentamiento al golpe de Estado en marcha, con la nueva movilización opositora en las calles para forzar el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro.



El autoproclamado presidente opositor, Juan Guaidó, convocó a las manifestaciones de este miércoles, una acción que no contempla una marcha masiva, sino pequeñas concentraciones en todas las comunidades del país.



Que Estados Unidos está a la cabeza del intento de golpe contra Maduro y dirige a Guaidó, volvió a quedar patente ante las protestas opositoras previstas y las declaraciones al respecto del mismo Donald Trump.



Trump y Guaidó dialogaron telefónicamente este miércoles y acordaron mantener una comunicación constante, según informó la Casa Blanca en un comunicado.



El texto precisó que Trump felicitó a Guaidó por su histórica asunción de la presidencia y reforzó su fuerte apoyo a la lucha de Venezuela para recuperar la democracia.



No es casual que Trump conversara con Guaidó, hoy, cuando la oposición vuelve a las calles, como tampoco es casual que aludiera a esas movilizaciones, en sus habituales cometarios por la red social Twitter.



El magnate anunció que serán protestas masivas y denunció que Guaidó estaba siendo perseguido por el Tribunal Supremo de Venezuela, comentarios que apuntaban a estimular a los seguidores de Guaidó a salir este miércoles a las calles, al llamado del mandatario estadounidense.



Del mismo modo, Trump advirtió de la posibilidad de disturbios en la jornada de hoy en Venezuela y aconsejó a los estadounidenses que eviten viajar al país sudamericano hasta nuevo aviso.



Con las alusiones de Trump a eventuales disturbios, que son sinónimo de caos y violencia, vuelve sobre el tapete la posibilidad de que la Casa Blanca esté apostando a que corra la sangre, como ocurrió en las protestas opositoras del pasado.



Cuando Washington ha pisado el acelerador del golpe de Estado contra Nicolás Maduro y el fin justifica los medios, la violencia callejera sumaría otro ingrediente de presión contra el mandatario, para continuar acusándolo de matar y reprimir a venezolanos pacíficos, que solo buscan la democracia y la libertad.



Asociar la muerte de personas a las protestas opositoras ha sido parte de la intensa campaña mediática, pasada y por estos días mucho más presente, como parte del guión para un cambio de régimen en Venezuela.



A la par que la oposición se lanza hoy a las calles, los partidarios del chavismo también se han movilizado en defensa de la Revolución Bolivariana y Nicolás Maduro, quien continuó, hoy Caracas, su visita a bases militares y la supervisión de ejercicios de defensa.



En una entrevista que publica hoy la agencia de noticias rusa RIA Nóvosti, Maduro reiteró que está dispuesto a sentarse con la oposición para dialogar sobre la paz y el futuro del país, como desean varios países.



Maduro acusó a Donald Trump de haber dado la orden de matarlo y así se lo ha ordenado al gobierno de Colombia y a la mafia de ese país, aunque el mandatario venezolano aseguró estar abierto a la posibilidad de conversar con su colega estadounidense.



El líder bolivariano rechazó los llamados a celebrar elecciones anticipadas, y afirmó que aún No se ha entregado una orden para arrestar al líder opositor Juan Guaidó.



En la entrevista con la agencia rusa Ria Novosti, Maduro remarcó que las fuerzas armadas venezolanas se mantienen leales y que el presidente, Vladimir Putin, le respalda con fuerza.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró hoy su recomendación del diálogo y solución pacífica a los conflictos, respeto a los derechos humanos, autodeterminación de los pueblos y No intervención, cuando analice el tema de Venezuela con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en su anunciada visita a la nació latinoamericana.



A su vez, la Unión Europea sigue coordinando posturas con Estados Unidos para forzar la salida de Nicolás Maduro del poder, al conocerse que la jefa en política exterior del bloque, Federica Mogherini, mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado, Mike Pompeo, con el objetivo de discutir los esfuerzos para garantizar una "transición democrática" en Venezuela.



(Noticiero Nacional de Radio)