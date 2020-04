Otra oportunidad en la vida (+Vídeo)

Otra oportunidad en la vida (+Vdeo)





Matanzas, Cuba. - Con plena y sincera sonrisa de felicidad, la primera paciente matancera que vence a la Covid-19, disimuló la humedad de sus ojos, traspasó el área roja que confirmaba su alta y volvió su mirada hacia los aplausos de despedida que le profesó el personal médico y los pacientes que esperan la recuperación, todos asintomáticos, en el hospital Mario Muñoz, de esta ciudad del occidente cubano.



Una flor, otra más y una tarjeta en la que se desean felicidad en unión de su familia, fue el gesto en nombre de los trabajadores de esta instalación de la salud, a la que agradeció las atenciones, las frases de aliento y el poderse encontrar en “bendita cuarentena” con sus seres queridos.







Días atrás, Anetsy Gómez Oduardo nos había comentado que era una mujer fuerte y no es menos cierto. De esa resolución que le permitió, junto a la profesionalidad del team médico, convertirse en la primera gran victoria del personal que la atendió, reiteró que “Cuba es potencia médica por el desarrollo de su medicina, pero, por sobre todas las cosas, por ese personal que además de atenderte, te toca el corazón y lo marca para siempre”.



Sin temor a develar sus sentimientos, agregó que se siente bien, que vuelve a agradecer las atenciones y recalca: “Cuídense mucho, estén en sus casas, no salgan a la calle hasta que termine esta epidemia”.



Interrogada sobre el momento más difícil, Gómez Oduardo confesó: “cuando me dijeron que era positiva pasaron muchas cosas por mi mente, porque tengo hijos, esposo, familiares muy queridos. Lo peligroso es que uno no tiene percepción del riesgo y piensa que a uno no le toca ser positivo. Te digo: es horrible”.



¿Y ahora en casa?, preguntamos: “Pues a cuidar a mis hijos, como si me regalaran otra oportunidad en la vida, u otra vida, no sé”.

