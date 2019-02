Otro tornado... pero de mucho amor



Calzada de Regla, recuperación daños del Tornado. Foto: Ismael Francisco



El amor todo lo puede. Muchas historias de amor hoy pululan en La Habana, quizás no como aquellas de Romeo y Julieta que, al jurarse eternamente amor, prefirieron morir en un lecho común para perpetuar su memoria.



El amor del que les hablo es diferente, pero no muy diferente. Se comenzó a escribir hace más de dos semanas, y no surgió como otros, de un largo romance o de flores o de lindas palabras, surgió en contingencia y ahí quedó y se sedimentó.



Ganó espacio aceleradamente y emergió triunfante de un marasmo complejo y difícil de enfrentar. Siguió creciendo, unió voluntades, corazones, muchas almas enamoradas, y como fuerza de huracán, paradójicamente, ha logrado ser mil veces más fuerte que el otro tornado que lo engendró.





Ahh... amor verdadero, sublime y universal, que tiene alas que lo hacen volar en dimensiones inconmensurables; amor limpio que se expande con similar fuerza hacia todas direcciones, y que tiene como característica que no se reparte entre dos, sino entre cientos, miles, millones, y mientras más lo hace mejor, gana fuerza, solidez.



Va contra natura, porque no nació de un día bello o de frases bonitas, pero nació. Y una vez que lo hizo se convirtió en Hércules de la vida, arropando a su paso a corazones rotos o a personas que lloran por dentro.





Ese amor es un muro que detiene ahora todo lo malo, simplemente lo neutraliza, y a pesar de que generalmente ha tenido que transitar por senderos muy oscuros y escabrosos, la propia fuerza interna de los condimentos que lo componen hace que nada para él sea imposible; de lo imposible logra hacer lo posible; de cada victoria emerge con otra victoria; de cada cosa que toca la transforma en belleza, mucho más bella de lo que antes.



Ahh… amor del bueno, transparente, limpio, universal y generoso. Bendito amor de humanos que cuando entra en la madurez de su desarrollo, crece y crece hasta llegar a lo infinito, y tras de sí arrastra a muchos sin distinguir sexo, edad o lugar de residencia.





Foto: Osvaldo Gutiérrez Gómez



Es simplemente la esencia misma de la existencia del ser humano, lo que justifica lo mejor de nosotros mismos, lo que un poeta dijo alguna vez que es la fuerza que mueve la Tierra, lo que ahora mismo en La Habana en medio de tanto dolor, también logró desatar otra fuerza telúrica que ha sido y es mil veces más fuerte que un tornado…



Ahh… amor no fugaz, naciste para curar almas, y ahora en La Habana te perpetúas como amor del bueno, ese que todo lo puede.

