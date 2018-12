Otros cuatro monarcas mundiales al ring del Torneo Playa Girón



Fotos: Mónica Ramírez



Camagüey.- Los reyes mundiales Julio C. La Cruz, Yosvani Veitía, Lázaro Álvarez y Roniel Iglesias, acapararán la atención de la segunda cartelera de cuartos de final del 57 Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón que tiene lugar en el Palacio de los Deportes Rafael Fortún.



De estos encumbrados, el primero en escalar el encerado será el mosca espirituano Veitía, quien tratará de demostrar que sigue siendo el uno de la división en Cuba. Su rival será el capitalino Dayán González, vencedor en su primera salida de Jorge Luís Altunaga de Villa Clara.



Los pinareños Lázaro y Roniel, son amplios favoritos para vencer a Jaile López de Cienfuegos y Giverlanis Inerarity de Mayabeque en los 60 y 69 kilos, respectivamente. Mientras el ídolo local La Cruz, debe ser profeta en su tierra y sin muchos problemas debe derrotar en los 81 Kg a Enmanuel Chirino de Pinar del Río.



De los 20 pleitos que se efectuarán, 10 en cada cuadrilátero, hay tres que sobresalen por el nivel parejo de los boxeadores. Deben resultar atractivos los de los 52 Kg entre Jorge Griñán de Santi Spíritus y el local Raicel Moncada, y el de Agnolis Bigñote de La Habana y Erislán Romero de Cienfuegos, así como el de los 81 entre Ernesvadis Begué de Guantánamo y Yasmany Reyes de Mayabeque.





Enfrentamientos cuartos de final. 3:00 PM



Ring A



52 kg VEITÍA Yosvani SSP GONZÁLEZ Dayan HAB

60 kg ALVAREZ Lázaro PRI LÓPEZ Jaile CFG

69 kg IGLESIAS Roniel PRI INERARITY Girverlanis MAY

81 kg LA CRUZ Julio C. CMG CHIRINO Enmanuel PRI

+ 91 kg TOIRAC Yoandry HAB CASTILLO Carlos HAB

52 kg ROMERO Erislán CFG BIGÑOTE Agnolis HAB

60 kg REYES Luis PRI PALMERO Darielki SSP

69 kg CHORO Yoandry MTZ DESPAIGNE Arisnoidis SCU

81 kg GARCÍA Ihosbanis SCU POLL Raisel CMG

+ 91 kg SANTANA Néstor CFG LARDUET José A. SCU



Ring B



52 kg GRIÑÁN Jorge SSP MONCADA Raicel CMG

52 kg JACA Heriberto GTM JOUBERT Rafael GTM

60 kg CAUSE Edismel LTU NUVIOLA Rubiel CMG

60 kg VEGA Arnaldo SSP BARBÁN José A. GRA

69 kg BROWN Kevin H. CMG HERNÁNDEZ Yoenlis CMG

69 kg VISSET Antonio SCU PEDROSO Dairel ART

81 kg BEGUÉ Ernevadis GTM REYES Yasmany MAY

81 kg FIZZ Lázaro SSP BENCOMO Osnay PRI

+ 91 kg DUEÑAS Duniel PRI AGUERO Ricardo L. CMG

+ 91 kg PERÓ Dainier C. CAM BELL Adonis SSP

