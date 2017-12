Pablo Civil: “No descarto que un refuerzo sea mi primer abridor” (+Audio)





Los “Leñadores” de Las Tunas han sido de las buenas nuevas en la 57 Serie Nacional de Béisbol. Sus 59 victorias y 31 derrotas, lo que les valió para ocupar el segundo escaño en la fase clasificatoria y protagonizar la mejor actuación para una selección de esta provincia en la historia de los clásicos cubanos, los hace ser un rival de consideración para la postemporada.



Su mentor Pablo Civil ha sabido aglutinar a un grupo de peloteros con calidad y experiencia, pero que carecían de resultados colectivos.



Para la mayoría de los entendidos ya Las Tunas cumplió, pero para Civil todavía tienen para más. “Cuando ocupábamos las últimas posiciones le jugábamos bien a Industriales. Hoy somos una selección altamente competitiva, respetamos a nuestro rival, ellos tienen un gran colectivo de dirección, pero decirles que tienen que jugar bien para ganarle a Las Tunas. En la clasificatoria triunfamos en siete de doce partidos. Sin confiarnos pero creo que el resultado puede ser favorable”, manifestó el director tunero.







Una de las novedades en los movimientos tácticos de Pablo Civil pudiera ser darle la primera bola a uno de los jugadores que se sumarán en las próximas horas. “Yoelkis ha sido nuestro “Caballo de Batalla” con sus 14 victorias, pero no descarten la posibilidad de que uno de los pitcher que llamemos de refuerzo sea nuestro primer abridor. Hasta el momento todos los que se incorporaron para la segunda fase, especialmente Luís Ángel Gómez, Yariel Rodríguez, Alexander Ayala y Yunior Paumier han sido clave en este resultado, por lo tanto no le tememos a tomar decisiones que para algunos pudieran ser arriesgadas”.



En la etapa regular en Las Tunas han alternado con los arreos Yosvani Alarcón y Rafael Viñales, pero Civil declaró que para los choques decisivos el que tendrá esta responsabilidad es Alarcón. “Para llegar a la final Yosvani tiene que jugar la receptoría en los siete juegos, digo siete porque creo que el play off puede decidirse en el máximo de encuentros, en el caso de Viñales estaría en la inicial”, dijo Civil.







No hay dudas que la expectativa está ahora por ver quienes reforzarán cada uno de los cuatro equipos. En cuanto Pablo Civil piensa llamar a dos o tres lanzadores o a un jugador de posición, preferiblemente un jardinero, aunque sin descartar a otros que quedan disponibles con números impresionantes en play off como el propio inicialista pinareño William Saavedra.



Un secreto a voces es el hecho de que a Industriales los serpentineros zurdos se les hacen muy difíciles. “Por el estudio del rival que hemos hecho sabemos las dificultades que tienes los bateadores de esta selección frente a pitcher zurdos, esperar a ver qué sucede y qué podemos escoger en cuanto a los refuerzos para definir la rotación de abridores.



Escuche las palabras de Pablo Civil director de los “Leñadores” de Las Tunas, que ha llevado a este equipo a tener el mejor resultado para la provincia en la historia de nuestras Series Nacionales.



