Pablo Civil: No veo bien que Despaigne se incorpore ahora

Las Tunas-. El manager de los “Leñadores” Pablo Civil, se pronunció sobre la -novela Alfredo Despaigne se viste de “Naranja”- y su posible incorporación con Villa Clara, para la Gran Final de la 58 Serie Nacional de Béisbol que inicia este sábado en el estadio Julio Antonio Mella.



El avezado director, manifestó que “es un pelotero cubano que fue solicitado por Villa Clara en el programa de los refuerzos, se ha comentado sobre este tema, pero yo considero que a estas alturas en una Final no debe haber alta de ningún tipo. No sabemos si Eduardo Paret solicitó sus servicios. Si llegara a jugar, buscaremos la forma de neutralizarlo, es un fuera de serie, pero no creo que esté en su mejor forma deportiva”.



Civil, quien ha conseguido los mejores resultados para Las Tunas en la historia de las Series Nacionales, dijo a Radio Rebelde que de ganar el campeonato no dudaría ni un instante, en contar con sus servicios para la Serie del Caribe de Barquisimeto, Venezuela.

Es un atleta que le ha dado prestigio a nuestro béisbol en Japón, lo importante es cuidarlo para que pueda ayudarnos en los certámenes internacionales y que logre seguir rindiendo en la Liga Profesional de Japón



El “Leñador Mayor”, ya anunció a los hombres que iniciarán los tres primeros choques frente a los “Leopardos Azucareros”. “Serán Erlis Casanova, Dariel Góngora para el domingo y Yoennis Yera para el martes en el Augusto Cesar Sandino. En el caso de Yoelkis Cruz, lo ha hecho a gran altura, siempre hablamos con él y le dijimos que lo emplearíamos en la función de cerrador”.





Pablo Civil, sabe lo que representa comenzar delante, más cuando enfrente tendrás uno de los mejores lanzadores del país. “Alain Sánchez es un excelente pitcher, que domina la zona de strike, especialmente la zona de afuera. Tiene un buen tenedor, nos ganó dos veces en la Final de la Serie anterior y nos volvió a vencer en la clasificatoria en esta contienda. También hay que tener presente que este es otro equipo. Sabemos cómo él lanza y esto lo hemos visto con todos los muchachos en los entrenamientos”.



¿Qué vez en estos “¿Leñadores”, que quizás les faltó en la 57 Serie, donde estuvieron a punto de llevarse la corona?



En la campaña anterior fuimos en busca de ubicarnos lo mejor posible, sin metas tan ambiciosas. Transitamos de manera exacta en el torneo y estuvimos a punto de dar la sorpresa. Este año sí nos comprometimos a buscar el título, pronóstico arriesgado, pero hay que pensar en grande, si pretendes conseguir grandes cosas. Los peloteros se ven mucho más maduros, han aprendido a jugar play off y los refuerzos se han integrado como verdaderos “Leñadores”.



