Pablo Civil: Trataremos de llegar al Mella con ventaja (+Audio)





El piloto de la nave de los “Leñadores” Pablo Civil se siente optimista después de la remontada de su equipo en el cuarto juego de la semi-final ante Industriales: “Para nada estoy complacido, ya aseguramos regresar la serie para nuestra casa, ahora saldremos este sábado en busca de un éxito que nos permita llegar con ventaja al estadio Julio Antonio Mella”.

La fe en la victoria siempre ha sido una característica que distingue a este hombre, quien ha llevado a la provincia de Las Tunas a su mejor actuación en Series Nacionales.

Los tuneros estuvieron 21 capítulos sin poder anotar carreras, algo que preocupó hasta los más optimistas. Al respecto Civil ponderó el trabajo de los lanzadores de Industriales, resaltó que no habían bateado con efectividad, los imparables habían sido aislados hasta que llegó el despertar en cuanto a la producción de anotaciones.

El director de los “Leñadores” tuvo que llevar al banco a uno de sus mejores efectivos con el “hacha”, el antesalista Yordanis Alarcón quien solo tiene un hit en trece veces al bate, promediando para un anémico 077: “Decidimos sentarlo, había bateado en dos ocasiones para doble play, no lo vemos bien a la ofensiva. El que pusimos tampoco pudo hacer el trabajo, hasta que en el noveno le dimos la oportunidad a Lionis Figueredo, fue el que inició con doble, que a la postre nos dio la carrera del empate”.

Civil descartó algunos movimientos en la alineación, aunque hay hombres ocupando turnos de responsabilidad que no andan nada bien. Entre cuarto y quinto bates, Yosvani Alarcón y Rafael Viñales llevan solo 6 imparables en 33 turnos al bate con par de carreras impulsadas: “Voy a mantener la alineación que me ha llevado hasta aquí, es nuestra filosofía y no la vamos a cambiar por el momento”, expresó el mánager de los “Leñadores”.

Pablo Civil tuvo palabras de elogios para el pitcher Freddy Asiel Álvarez, quien a pesar de tener otra apertura de calidad y dejar el choque ganando no pudo llevarse la victoria: “Mi respeto para los Industriales, son un gran equipo, con un director que sabe sacarle el extra a sus peloteros. En cuanto a Freddy es de los mejores de Cuba, de mucha experiencia, de gran control y que para ganarle hay que hacer muy bien las cosas sobre el terreno”.

A continuación las declaraciones de Pablo Civil, director de Las Tunas, quien adelanta que mantendrá la misma alineación y que debe emplear para el quinto juego como abridor al refuerzo camagüeyano Yariel Rodríguez.



