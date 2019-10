Paco León participará en una función de Farándula (+VIDEO)

Paco Len participar en una funcin de Farndula (+VIDEO)

El actor español Paco León será uno de los colaboradores de la tercera edición de la pieza Farándula 500, regalo de la compañía de teatro Jazz Vilá Projects al medio milenio de la capital.



Según Vilá, León quiere sumarse a las celebraciones y tratará de participar al menos en una de las funciones, aunque todavía no sabe precisar cuál será, publicó el sitio oficial de la agencia Prensa Latina. No obstante, añadió, estará cada noche en el teatro proyectado en la gran pantalla del cine, interpretando al agente de investigación que antes hacía con voz en off el actor cubano René de la Cruz.



Además de esta grata sorpresa, el director de la compañía y de la puesta anunció novedades en cuanto al elenco y la incorporación de nuevos personajes, que serán interpretados por el versátil cantante Alaín Daniel y el humorista Michel Pentón. En el caso de Pentón, encarnará a un curador y crítico de arte llamado Adolfo Esperanza, quien agudizará el tono burlesco dentro de la catalogada comedia más sabrosa y peligrosa del teatro cubano.



Por su parte, Daniel interpretará al fotógrafo gay Lorenzo, quien ante la llegada de la familia de su amante, Yoyo, debe ocultar su relación homosexual. Personificar a Lorenzo significa un enorme reto profesional y a la vez es una oportunidad perfecta para mostrar al público un Alaín Daniel diferente, fuera del estereotipo de hombre fuerte y delincuente, comentó el actor.



Al decir de Jazz, la intención es lograr que las personas se sientan identificadas con los personajes, los cuales son abordados desde la cotidianidad con el propósito de hacer reír y, al mismo tiempo, llamar a la reflexión.



En el encuentro con la prensa, la actriz Yanel Gómez (Elena) se refirió al reto que supone actuar en el cine La Rampa, sede de las 10 funciones que iniciarán este , cada bado y a las 10 de la noche. Los actores debemos trabajar mucho en la proyección de las voces porque es un local muy grande y el equipo técnico ha tenido que adaptar la escena a nuestra propuesta, dijo. Destacó también el trabajo de la compañía en función del público joven, el cual ha encontrado en Jazz Vilá Projects un espacio ideal para compartir y vivir nuevas prácticas.



A propósito del tema, Vilá destacó la iniciativa que lleva adelante el grupo de extender la experiencia del teatro a plataformas digitales o redes sociales para lograr la necesaria retroalimentación entre artistas y espectadores.



Farándula 500 concluirá su reposición el , fecha en que se celebra la jornada de la lucha mundial contra el VIH/sida, lo cual confirma el perfil social del conjunto teatral.



