Pactan en España para asumir gobierno en Andalucía

2019-01-10 12:30:16 / web@radiorebelde.icrt.cu



La derecha asumirá finalmente el poder en Andalucía, tras un pacto entre el Partido Popular (PP) y Ciudadanos

La derecha asumirá finalmente el poder en Andalucía, tras un pacto entre el Partido Popular (PP) y Ciudadanos, facilitado a su vez por la formación ultraderechista Vox, para poner fin a 36 años de hegemonía absoluto de los socialistas del PSOE en la región más poblada de España.



En los próximos días, el candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla será elegido como presidente de la Junta andaluza, gracias al respaldo a su investidura por parte de Vox, como resultado de un acuerdo bilateral.



En los próximos días, el candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla



Ciudadanos y el PP habían sellado horas antes su propio entendimiento para compartir el gobierno, que requería del respaldo de los doce diputados de Vox para alcanzar la mayoría parlamentaria que permitiera a Moreno Bonilla presidir la región.



En un primer momento, Vox presentó demandas radicales para poder apoyar a Moreno Bonilla y la coalición conservadora entre el PP y Ciudadanos, como la deportación de 52 mil migrantes en situación irregular y la retirada de la ley que protege a las mujeres de la violencia machista.



Pero Ciudadanos y el Partido Popular rechazaron esos términos, que finalmente No aparecieron en el acuerdo de 37 puntos del PP con Vox para hacer presidente andaluz a Moreno Bonilla, el primero que No será del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE.



Aunque queda claro que hubo un pacto a tres para gobernar Andalucía, Ciudadanos sigue tratando de marcar una clara distancia con Vox, al asegurar que No está ligado al entendimiento entre el PP y la agrupación de ultraderecha.



Tanto Ciudadanos como PP rechazan haberse situado en el espectro ultra de Vox, pese a quedar claro que ese partido marcará todas las decisiones que se tomen en el Parlamento andaluz, donde sus doce diputados son claves para dar mayoría parlamentaria a la coalición conservadora.

Incluso, de la misma manera que Ciudadanos y el PP han blanqueado a Vox, la prensa dominante en España, han evitado calificar la ideología de la formación ultraderechista, omiten los puntos polémicos de sus propuestas e incluso han atacado a los socialistas del PSOE al hablar de régimen de ese partido durante sus gobiernos en Andalucía.



Fundado a finales de 2013, Vox es un partido de extrema derecha pequeño



Analistas, medios de comunicación alternativos y la oposición de izquierda coinciden en que el tablero político andaluz estará marcado desde ahora por la enorme influencia de Vox, pese a que sus representantes No integrarán el gobierno de coalición entre el PP y Ciudadanos.



Fundado a finales de 2013, Vox es un partido de extrema derecha pequeño, escindido del PP, con una agenda "nacionalista", "anti-feminista" y "anti inmigrantes".



Vox obtuvo un resultado histórico en las elecciones regionales andaluzas de diciembre y se convirtió en la primera agrupación de ultraderecha que obtiene representación parlamentaria en España, desde la transición de 1975, tras la dictadura de Francisco Franco.



Ahora, la estrategia de Vox es llegar a la política nacional en nuevas elecciones generales y en los comicios de marzo para el Parlamento Europeo.



El PSOE de la mano de Pedro Sánchez



La emergencia de Vox en Andalucía y su pacto con los derechistas PP y Ciudadanos para gobernar esa región constituyen un severo revés para el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE que dirigió esa autonomía durante 36 años y está en el poder en el país ibérico, de la mano de Pedro Sánchez.



Varias encuestas han sugerido que Vox llegará al parlamento español y hará posible una mayoría de derecha con Partido Popular y Ciudadanos, como para desplazar del gobierno al actual bloque que conforman el PSOE, la coalición izquierdista Unidos Podemos y las formaciones independentistas catalanas y vascas.



(Noticiero Nacional de Radio)