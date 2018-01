¿Padece usted enfermedades de suelo pélvico? (+Fotos)





El suelo pélvico es la zona que se encuentra internamente entre las caderas y el perineo, que es donde está el ano, la salida del ano y la vagina.



Así precisó para Radio Rebelde, el doctor Francisco Llorente Llano, quien asiste a la Tercera Jornada Nacional de Coloproctología, que sesiona en el Hotel Habana Libre, en La Habana.



Manifestó que el suelo pélvico lo integra los órganos que están en la pelvis: el ano recto, los órganos genitales de la mujer y el hombre, y a su vez, todos estos órganos están sostenidos por los músculos de la pelvis y por los ligamentos.







“A veces el suelo pélvico se trataba de forma individual por los especialistas, porque lo integran tres espacios diferentes que incluyen la parte genital, la parte posterior que es el recto y la parte urinaria. Y en los últimos tiempos hemos visto que hay que conocer todos los órganos que sostienen el suelo pélvico para poder darle mejor diagnóstico y atención al paciente”.



¿Cómo sabe un paciente que tiene problemas en el suelo pélvico?



“Hay algunas enfermedades comunes, por ejemplo, los prolapsos genitales que son las más identitarias y las que más afectan la calidad de vida. Además, están los prolapsos rectales, prolapsos genitourinario y las incontinencias urinarias y fecales”.



El doctor Francisco Llorente Llano resaltó que entre los especialistas que trabajan en el suelo pélvico también se incluyen a los psicólogos. “Porque a muchas personas con incontinencia fecal le cuesta trabajo llegar al médico y decirle que se defecan o se le salen los gases involuntariamente, y ciertamente, los pacientes con un tipo de enfermedad que afecta la calidad de vida sufren mucho”.







“Hay muchas mujeres que tienen mucho pudor, tienen un prolapso genital y cuando llegan a la consulta del ginecólogo ya es un prolapso genital muy avanzado porque les dio pena consultar al médico con antelación para contarles que por ejemplo, se orinaban cuando tosían, cuando caminaban o cuando hacían un esfuerzo”.



Muchas de estas patologías a veces no es necesario integrarlas multidisciplinariamente. A veces un urólogo no tiene que convocar a otros especialistas para tratar una incontinencia. Pero el hecho es que ese urólogo por ciertas cosas que están relacionas en la pelvis, tiene que conocer el resto de la función de esta.



El doctor comentó que las enfermedades del suelo pélvico se pueden presentar a cualquier edad, aunque lo más frecuente es verlo en personas de mayor edad y sobre todo en mujeres que pasan la menopausia.



¿Y qué sucede con los hombres?



“Las mujeres tienen más factores de riesgo que los hombres para los problemas de la pelvis, por los embarazos, los partos. La pelvis de la mujer es un poco más amplia y la del hombre es más estrecha y por eso hay mayor resistencia a los prolapsos. Por lo general, estas enfermedades del suelo pélvico se presentan con más frecuencia en la mujer que en el hombre. No quiere decir que en el hombre no suceda, pues hay hombres que vienen a consulta con prolapsos rectales, y otros lo hacen porque sufren incontinencias urinarias, producidas por una cirugía, generalmente”.



¿Tienen soluciones los padecimientos del suelo pélvico?



“Como todas las enfermedades, depende del grado de daño del sueño pélvico. Hay personas que resuelven con fisioterapias, y otras que resuelven con algún tipo de cirugía o proceder un poco más complejo. Eso está en dependencia del tipo de enfermedad que tenga el paciente”.







