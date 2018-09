Padres, hijos y maestros juntos en una aventura (+Audio)





Para Kihara el próximo lunes no será un día común. Su rutina cambiará. Ahora tendrá que levantarse un poco más temprano y pasará menos tiempo con sus padres. Vestirá de rojo y blanco, aprenderá cosas nuevas y conocerá otros niños de su edad. Kihara irá por primera vez a la escuela.



Ya desde antes mamá y papá le decían que la maestra le enseñaría a leer, a escribir y a calcular, por lo que ella debía prestarle mucha atención para no dejar ir los conocimientos, y que los conocimientos la harían inteligente y grande. Pero Kihara tiene sus propias expectativas en la escuela.





“Quiero conocer a mis amiguitos, jugar, aprenderme los números y las figuras geométricas. Voy a leer, voy a pintar. También quiero aprenderme la geografía de Cuba, también los animales, también las plantas, porque quiero ser periodista como mi mamá, doctora y fumigadora”.



Adriela es otra niña que al igual Kihara empezará el próximo tres de septiembre su etapa como pionera. Pero en su caso es su padre, el joven Camilo González, quien siente un cosquilleo extraño en el estómago, por los nervios de ver que el tiempo ha pasado.







“Cuando la vi con el uniforme fue sensacional, porque ves que la vida te va haciendo mejor persona, y te impone nuevos retos, ahora ya no solamente como padre para mimar, sino también padre para educar y conducir.



“Además de los valores y los principios, ahora tengo que enseñar conocimientos acerca de Historia, Matemática, Lengua Española…”



Confiado los tres -Kiara, Adriela y Camilo- en la calidad del sistema educacional cubano, el próximo lunes será el inicio de una nueva aventura, que desde la primera jornada marcará la meta de padres, hijos y maestros.

