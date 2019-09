Países del Mecanismo de Montevideo ratifican postura a favor del diálogo en Venezuela

Pases del Mecanismo de Montevideo ratifican postura a favor del dilogo en Venezuela

2019-09-20 08:17:11 / web@radiorebelde.icrt.cu

Los Gobiernos de México y Uruguay, países del Mecanismo de Montevideo, apoyan el diálogo y la negociación, como únicas vías aceptables para alcanzar una solución pacífica a la situación por la que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México difundió un comunicado oficial en conjunto con el Gobierno de Uruguay en el cual reconocen el esfuerzo que se realiza en Venezuela para lograr la paz y las soluciones por el bien del pueblo. Afirman que al igual que lo expresaron el 6 de febrero pasado en Montevideo, reiteran que, junto a otros 14 países de la Comunidad del Caribe, México y Uruguay, al que se sumó Bolivia, “hacen votos para que los esfuerzos de diálogo en curso se den en un marco inclusivo de civilidad y paz, a fin de lograr soluciones reales y democráticas que fomenten la confianza entre las partes”.



Caracterizan la violencia y el riesgo de fraude en elecciones en Colombia



Asesinatos, secuestros y atentados a candidatos, así como alertas por supuesto fraude en la inscripción, marcan los días previos a las elecciones regionales y locales en Colombia. Los comicios regionales y locales tendrán lugar el 27 de octubre con el fin de elegir los gobernadores para los 32 departamentos de Colombia, así como los diputados de las Asambleas Departamentales, alcaldes y concejales municipales, así como locales. Los hechos de violencia política persisten pues desde el inicio de la campaña electoral el 27 de julio último, fueron asesinados siete candidatos a los comicios de octubre próximo. Uno de los hechos que provocó más rechazo en el país fue el asesinato, a principios de este mes, de Karina García, candidata a la Alcaldía del municipio de Suárez.



Exige China a EE.UU. no interferir en el conflicto de Hong Kong



El vocero de la cancillería china afirma que la líder demócrata estadounidense Nancy Pelosi se implicó con separatistas de Hong Kong. El Gobierno de China exigió “enérgicamente” a Estados Unidos que no interfiera en los asuntos internos como el conflicto en Hong Kong. El miércoles pasado la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, recibió a los activistas de Hong Kong, Joshua Wong Chi-fung y Denise Ho y ofreció una rueda de prensa en la cual se mostró a favor de la llamada Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong de 2019. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores consideró que Pelosi y otros políticos estadounidenses confunden lo correcto con lo incorrecto, al implicarse con separatistas de Hong Kong e interferir “brutalmente” en los asuntos internos de China.

El Gobierno de #China exigió “enérgicamente” a #EEUU que no interfiera en los asuntos internos como el conflicto en Hong Kong https://t.co/CyWuvxszsP pic.twitter.com/6Cvtg4MtBn — teleSUR TV (@teleSURtv) September 20, 2019

Aprueba Parlamento de Nicaragua acuerdo económico con Irán



Los diputados nicaragüenses aprobaron, con 70 votos a favor, tres presentes y 17 en contra, un acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con Irán, suscrito por Teherán y Managua el pasado mes de agosto, según una información publicada por la agencia informativa Hispantv. El Parlamento de Nicaragua aprueba un acuerdo para impulsar la cooperación económica con Irán, en desafío a las sanciones de EE.UU. Bajo ese pacto, las dos naciones se comprometen a impulsar y facilitar inversiones en el territorio de la otra parte. Con la citada aprobación, el Parlamento de Nicaragua ha hecho la vista gorda a las advertencias que surgieron desde el mes de agosto, fecha de la firma del acuerdo con Irán, sobre el riesgo de que Managua no acceda al mercado estadounidense y sea alcanzado por las sanciones financieras que ya recaen sobre la misma.



Alerta Irak que no venderá ni un barril de petróleo a Arabia Saudí



Irak rechaza el pedido de Riad, la capital de Arabia Saudí, para importar su petróleo y compensar la producción de crudo que fue cortada por ataques a la compañía Aramco, empresa estatal de petróleo y gas de Arabia Saudi. El legislador iraquí, Hasan al-Kaabi, indicó que Bagdad, capital de Irak, no forma parte del “juego” entre Arabia Saudí y Yemen, por lo que “nunca atenderá” a la solicitud de Riad para importar el petróleo iraquí. Al respecto, el diputado dijo que Arabia Saudí tiene derecho a presentar una demanda contra quienes atacaron el sábado ciertas instalaciones petrolíferas de Aramco, en el este del reino. La reacción se produjo luego de un informe publicado por el diario estadounidense The Wall Street Journal, en que se ratificaba que Arabia Saudí toca la puerta de sus vecinos y pide 20 millones de barriles de crudo a Irak para mantener sus exportaciones tras los recientes ataques.



Muestran nuevas fotos del golpista Guaidó con narcoparamilitares colombianos



En varios medios de prensa internacionales aparecen hoy nuevas imágenes reveladas por el Ministerio Público venezolano del diputado golpista Juan Guaidó, a quien se le abrió una investigación por su presunta vinculación con 'Los Rastrojos', organización narcoparamilitar colombiana. En las fotos publicadas aparece Guaidó con John Jairo Durán, conocido como 'El Menor”, uno de los miembros de 'Los Rastrojos', a quien presuntamente trataron de asesinar para silenciarlo acerca de la extracción de Juan Guaido de Venezuela a Colombia el pasado 22 de febrero, al no conseguir el asesinato de John Jairo Durán, le quitaron la vida a cuatro de sus familiares. Según las autoridades, los cadáveres, que presentaban heridas por arma de fuego y fueron hallados en la zona rural de Cúcuta, donde Guaidó asistió al concierto 'Venezuela Aid Live' e intentó el fallido ingreso de "ayuda humanitaria" a su país.

Revelan nuevas fotos de Guaidó junto a “Los Rastrojos” https://t.co/hMng9QKAhu



El opositor venezolano aparece junto a un miembro del grupo narcoparamilitar colombiano, que conducía la camioneta pic.twitter.com/KxIBxl521D — teleSUR TV (@teleSURtv) September 19, 2019

Convoca oposición de Haití a movilización general



A propósito de 261 aniversario del natalicio del padre de la independencia haitiana Jean-Jacques Dessalines, los partidos opositores convocaron para hoy a una movilización general. Las protestas denunciarán la profunda crisis sociopolítica y económica que vive el país, además de exigir la renuncia inmediata del presidente Jovenel Moïse. Los manifestantes también demandan la instalación de una transición de ruptura, celebración de una conferencia nacional soberana y los juicios contra la malversación de fondos públicos, entre otras demandas, anunciaron sus organizadores en conferencia de prensa. La convocatoria llega en un momento en que el país experimenta una inestabilidad social por la escasez de combustible, que desencadenó en movilizaciones el pasado lunes y martes y una tensa calma el resto de la semana



Dialogarán cancilleres de Japón y Surcorea sobre situación bilateral



Desde Tokio conocemos que los gobiernos de Japón y Corea del Sur preparan una reunión entre sus cancilleres con el objetivo de dialogar sobre el aumento de las fricciones entre los dos vecinos por cuestiones históricas y comerciales, informaron hoy fuentes oficiales. Según funcionarios del gobierno nipón, citados por los medios locales, el encuentro está planificado para el día 26, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Esta sería la primera reunión entre el recién nombrado ministro de Relaciones Exteriores japonés, quien asumió en el cargo a principios de este mes, y su homóloga surcoreana. Aunque todavía no se precisaron los temas de la agenda, se espera que los cancilleres aborden las tensiones diplomáticas y económicas entre las dos naciones asiáticas, agravadas en los últimos meses.



(Haciendo Radio)

Del Autor