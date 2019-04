Palacio de los Pioneros, un lugar para encontrar una vocación

Palacio de los Pioneros, un lugar para encontrar una vocacin



La receta para preparar una hamburguesa con bajo contenido graso, el proceso para obtener derivados de la caña de azúcar como el bagazo y el método para impartir una buena clase de Español o Matemática, constituyen algunas de las enseñanzas de los círculos de interés desarrollados en el Palacio Central de los Pioneros Ernesto Che Guevara.



Encaminada a impulsar actividades vocacionales vinculadas a diferentes ramas de la producción y de los servicios en el país, la institución demuestra a niños y niñas la importancia de emprender determinadas labores en la sociedad. Para Nuris Concepción Perdomo, Directora General del Palacio Central de los Pioneros Ernesto Che Guevara, el valor del trabajo debe ser enseñado desde edades tempranas.



“Los niños y niñas que nos visitan encuentran un universo de profesiones y oficios en cada uno de nuestros círculos de interés. Sin embargo, a pesar de la diversidad de opciones existe un objetivo común. El Palacio Central de los Pioneros intenta incorporar habilidades y conocimientos que ayuden a los alumnos a construir su proyecto de vida bajo el concepto de trabajo honesto y comprometido con el país”, señala Perdomo.







Con más de 140 especialidades de unos 18 ministerios de la Administración Central del Estado, el Palacio Central de los Pioneros Ernesto Che Guevara acoge en cada curso escolar más de 40 mil estudiantes. Según Nuris Concepción, las clases en cada uno de los círculos de interés están a cargo de los instructores.



“Los instructores proceden de los diferentes organismos representados en el Palacio. Por ejemplo, un soldador o un gastronómico imparten las clases correspondientes a cada unas de las labores que desempeñan en la sociedad. A pesar de no ser maestros de profesión, ellos desde la destreza y los conocimientos adquiridos ayudan a los alumnos a sentir amor o respeto hacia determinado oficio”, apunta Perdomo.



Inaugurado el 15 de julio de 1979, el Palacio Central de los Pioneros Ernesto Che Guevara recibe a los estudiantes de la Enseñanza Primaria y Secundaria Básica principalmente de los centros educativos de La Habana. Uno de los círculos de interés más concurridos es la Sala Expositiva de Hábitos Saludables de Alimentación. Para la MsC. de la Educación, Regla Manrreza, este espacio permite elevar la cultura higiénico-alimentaria de cada uno de los alumnos.







“Cada vez más aparecen en la adolescencia enfermedades propias de la adultez. Desde la Sala Expositiva de Hábitos Saludables de Alimentación hablamos de temas como la hidratación. Muchos pioneros durante el día no beben agua. Desde aquí nosotros le sugerimos que al menos, en ocho ocasiones ingieran el líquido durante una jornada escolar. Debe haber un equilibro entre el agua ingerida y aquella que expulsa el organismo”, apunta Manrreza, quien por más de 30 años ha impartido clases en el Palacio Central de Pioneros Ernesto Che Guevara.



Subordinada al Ministerio de Educación desde el 2010, la institución cubana constituye hoy centro de referencia en la Isla en cuanto a la formación vocacional. Para el estudiante Lázaro Fabian Acosta Rodríguez de la Escuela Secundaria Básica Augusto César Sandino del municipio de Regla, el círculo de interés relacionado con el Profesional de la Educación ha ayudado a mejorar sus resultados en el aula.



“Es bueno ser maestro porque te hace ser más honesto. Debes ser una persona muy responsable. Me encanta redactar y dibujar, así como trabajar con los otros compañeros del círculo de interés. La profesora aquí nos enseña a cómo preparar una clase de Historia Contemporánea o Matemática. Luego, en la escuela es más fácil”, señala Rodríguez.



Cercano a sus 40 años de creado, el Palacio de los Pioneros Ernesto Che Guevara acoge todos los años una exposición nacional, en la cual alumnos de diferentes círculos de interés de varias provincias demuestran las prácticas y habilidades aprendidas en las instituciones de este tipo existentes en la Isla.

