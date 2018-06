Pálida victoria francesa





Francia gana pero no convence en su debut en la Copa del Mundo Russia 2018. Australia se le resistió a los galos por más de 70 minutos donde a pesar de la gran diferencia de calidad se vio un partido parejo.



Los oceánicos con un buen planteamiento que potenciaba sus virtudes y escondía sus limitaciones lograron controlar a una de las escuadras más talentosa del Mundial. Los blues salieron en tromba y contaron con algunos remates que el portero australiano Mattew Ryan solventó.



Los franceses fueron de más a menos y cayeron en el ritmo lento de juego que proponían los australianos. Los dirigidos por Van Mavrij pudieron dividir la posición de la esférica y se defendieron con ella. Mientras Francia mostraba las carencias de su alineación repleta de calidad pero con problemas de elaboración, pues su tres mediocampistas tienen mucha potencia, conducción y llegada pero no cuenta con la capacidad de romper con el pase, además que Griezmann estaba adelantado en la cancha sin poder estar entrelineas que es donde más cómodo se siente. El primer tiempo terminó con un empate a 0 que sabia a nada para los galos y que llenaba de esperanza al equipo australiano.





Los jugadores de Francia festejan el primer tanto de Antoine Griezmann. Foto: AFP



La segunda mitad a pesar de transcurrir de una manera similar a la inicial al menos tuvo la emoción de los goles. Dos de ellos por la vía del penal y con la aparición del VAR por primera vez en la Copa. El primero fue para los galos cuando Griezmann cayó dentro del area y que el mismo convirtió. El segundo fue para los socceros después de una mano de Umtiti y que convirtió el capitán australiano Jedinak.



Dechamp con el empate movió el árbol y de un tirón metió dos modificaciones Fekir por Dembele y sorprendentemente Giroud por Griezmann. Con mucha fortuna los blues llegaron al segundo pues tras varias paredes Pogba se paró en la frontal y su remate pegó en la anotomía de un rival para hacer una parábola imposible para el arquero Mattew Ryan.



Francia ganó 2x1 con muy poco y a falta que jueguen Perú y Dinamarca es líder de la llave C pero si aspira a un gran resultado en el Mundial tendrá que cambiar la imagen tan pálida que dejó.

