Panamá reconoce que drogas incautadas no provienen de Cuba

Panam reconoce que drogas incautadas no provienen de Cuba

2019-05-23 06:34:42 / web@radiorebelde.icrt.cu

El Ministerio de Seguridad de Panamá reconoció que las drogas incautadas en su país no son imputables a Cuba, lo cual desmonta, además, otra embestida mediática contra la Isla.



Mediante un comunicado oficial, ese organismo admite que el hecho no es atribuible a ningún Estado y acepta que el contenedor con la droga incautada fue presumiblemente contaminado en territorio panameño.



La nota agrega que las autoridades panameñas competentes han iniciado una investigación para identificar a los responsables de la contaminación de ese contenedor, hecho que «en los puertos de carga representa una de las principales modalidades empleadas por las redes del narcotráfico que amenaza a todos los países afectados por la producción, tránsito y consumo de drogas a nivel global».



La Aduana de la República reiteró que Cuba aplica tolerancia cero a las drogas y denunció que desde el pasado 18 de mayo diferentes medios de comunicación habían manipulado «la noticia sobre la incautación en el Puerto Cristóbal, en Panamá, de 1 517 paquetes de droga en 46 maletines deportivos dentro de un contenedor con sacos de carbón vegetal exportados desde la Mayor de las Antillas y con destino final hacia Turquía».



Puso en claro, además, elementos precisos sobre el asunto, y subrayó: «Estamos en presencia de un modo de operar usado internacionalmente por los narcotraficantes y sobre el cual contamos con antecedentes de casos similares, pues no es la primera vez que se ha intentado, sin éxito, vincular a nuestro país con ese tipo de hechos».



(Haciendo Radio)

