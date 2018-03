Panamá: La voz de Cuba en la VII Cumbre de las Américas (+Audio)

Cuba fue noticia en la VII Cumbre de las Américas, realizada en abril de 2015 en Panamá. Y no sólo porque estuvo presente gracias al reclamo popular de las naciones de la región, luego de más de dos décadas de exclusión, sino porque brilló con luz propia en todos los escenarios de la cita hemisférica.



En el segmento de alto nivel, el presidente Raúl Castro pronunció un discurso histórico, varias veces aplaudido en el Centro de Convenciones Atlapa, que generó gran repercusión en los medios locales e internacionales de comunicación.



Otras voces se escucharon en el heterogéneo plenario, donde la entonces presidenta argentina Cristina Fernández conmovió a muchos diciendo que el triunfo de la Revolución cubana es este que estamos viviendo aquí. Y recordó que “Cuba ha triunfado por su lucha, su dignidad sin precedentes, por la resistencia de su pueblo y porque ha contado con líderes que no han claudicado, que no han traicionado a su pueblo”.





También en la Cumbre de los Pueblos, que tuvo como escenario el Paraninfo de la Universidad de Panamá, la Isla caribeña dejó claro que no les fallará a los pueblos de nuestra América.



Más de dos mil periodistas se acreditaron para la VII Cumbre de las Américas. Aunque la inmensa mayoría de los medios de comunicación pertenecían al continente, otras agencias de noticias y televisoras del mundo también estuvieron en la capital panameña.





Diversos en sus enfoques y políticas editoriales, los medios de prensa tuvieron un objetivo común, reportar el acontecimiento histórico de la asistencia de Cuba por primera vez en estas citas hemisféricas y el encuentro que sostuvieron los presidentes Raúl Castro y Barack Obama.





Yoerkis Sánchez en conferencia de prensa de los representantes de la sociedad civil de América Latina y el Caribe en el hotel El Panamá. Foto: Ismael Francisco



La presencia de Cuba en el segmento de alto nivel de la Cumbre de las Américas fue histórica; pero el más complejo escenario lo libraron intelectuales, artistas, jóvenes, trabajadores, religiosos, la genuina representación de nuestro pueblo que asistió al Foro de la sociedad civil.



Con total complicidad de los organizadores de ese espacio paralelo a la Cumbre hemisférica, mercenarios pagados, vinculados al terrorismo internacional, pretendieron boicotear la participación de la Isla.





Con gran altura ética y política la delegación cubana enfrentó provocaciones de los contrarrevolucionarios de origen cubano y venezolano, así como el show mediático burdamente montado para confundir a la opinión pública internacional.



El pueblo de Cuba estuvo en Panamá, y quienes ofrecimos cobertura periodística a este encuentro regresamos convencidos de que la presencia de nuestro país marca un antes y un después para este mecanismo de cumbres.



En Panamá, Cuba no se sintió sola, una ola solidaria de varios países de la región la acompañó durante titánicas jornadas.





La VII Cumbre de las Américas, celebrada en Panamá, fue calificada como “histórica”. Por primera vez a ese tipo de eventos asistieron todos los países sin excluir a ninguno. Allí estuvo el Presidente Raúl Castro, en igualdad de condiciones.



Para Cuba, los principios, la dignidad y la moral son la guía fundamental de su política, y ya hemos visto cuán poderosas son esas armas.



Definitivamente, la presencia cubana en esa cita hemisférica fue un acto de justicia para Cuba, su gobierno y su pueblo, como reconocimiento a la resistencia de la nación sorteando durante décadas escollos de todo tipo, sin ceder un ápice en la defensa de su soberanía e independencia.



