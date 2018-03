Paneles legislativos aprueban armar a maestros en Florida

2018-03-01

Los paneles de congresistas de Florida aprobaron proyectos legislativos que incluyen 67 millones de dólares para enseñar a maestros a manejar armas, como consecuencia del tiroteo ocurrido hace hoy dos semanas en ese estado norteamericano, informó Prensa Latina. El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes y el del Senado dieron luz verde este martes a las propuestas destinadas a presuntamente prevenir tiroteos masivos como el del 14 de febrero, que dejó 17 muertos y 15 heridos en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland. De acuerdo con el diario Tampa Bay Times, la postura favorable a contar con profesores armados en las aulas resulta un hecho sin precedentes en esa instancia e ignora la posición de los residentes de Parkland, quienes se oponen a tal idea. El programa de alguaciles escolares es el aspecto más controvertido de los proyectos presentados en ambas instancias legislativas, los cuales se encuentran ya en los plenos y podrían votarse el jueves o el viernes.



Nuevos tiroteos en escuelas estadounidenses



A propósito de ese proyecto legislativo para enseñar a maestros a manejar armas, un profesor de una escuela secundaria en Georgia, en Estados Unidos, fue detenido después de que presuntamente disparara el arma que portaba y se atrincherara en uno de los salones de clase del centro educativo. Tras escucharse los disparos, la policía fue alertada y rodeó la secundaria Dalton High School, situada en Dalton, al norte de Atlanta, y evacuó a los estudiantes y profesores poco después del mediodía de este miércoles hora local. La policía local indicó que logró detener al profesor minutos después de que se atrincherara, en un incidente en el que se reportó que solo un alumno resultó herido leve, al sufrir una lesión en un tobillo al correr dentro de la escuela durante la evacuación.



Pone delator del caso Odebrecht al descubierto la selectividad de la operación anticorrupción Lava Jato



El exejecutivo de la empresa Odebrecht Fernando Migliaccio puso al descubierto la selectividad de la operación anticorrupción Lava Jato, para incriminar en el caso al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, publicó Telesur. Según lo destacó el diario digital Brasil 247 que el pasado 23 de febrero, en declaraciones ante el juez Sergio Moro, el delator Migliaccio afirmó que fiscales de la operación Lava Jato le indicaron que presentara en las planillas de pago de la empresa, valores equivalentes a los que el Ministerio Público Federal (MPF) presentaba contra el expresidente Lula. Según las declaraciones del informante, señalado como uno de los jefes del llamado departamento de propina de Odebrecht, fue inducido a cerrar la historia de la acusación contra el líder y fundador de Partido de los Trabajadores (PT). Anteriormente, diario digital Brasil 247 había revelado que Odebrecht presentó a la justicia documentos inventados con la intención de incriminar al expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva. Así lo corroboró un análisis judicial solicitado por la defensa del exmandatario, Lula y, según el cual, ese grupo empresarial falsificó pruebas del pago de sobornos a políticos registrados en su sistema de contabilidad paralelo de Odebrecht, conocido como Drousys. El especialista que analizó las pruebas suministradas por el Ministerio Público Federal en la acusación contra Lula Da Silva, indicó que algunos extractos bancarios tienen marcas de montaje o de inserciones, además, hay irregularidades en las transacciones y en las firmas.



Rechazan los docentes argentinos la nueva oferta salarial del Gobierno



Los docentes de la provincia argentina de Buenos Aires y los de la capital volvieron a rechazar la propuesta salarial propuesta por los Ejecutivos locales, lo que complica el inicio de clases, reportó Prensa Latina. Los sindicatos que representan a los maestros bonaerenses no lograron un acuerdo con el Gobierno en este tercer intento de negociación y declararon que decidirán colectivamente los pasos que darán cuando restan tres días para que comience el nuevo curso escolar en esa localidad. Nuevamente, y haciendo oídos sordos al reclamo de los trabajadores de la educación, el Gobierno ofrece un 15 por ciento de alza salarial en tres tramos y un plus ilegal por presentismo, con el nuevo nombre de compromiso docente para enmascararlo, señalaron en un comunicado los maestros de la provincia de Buenos Aires, que piden una remuneración de al menos el 20 por ciento para compensar la inflación que padece el país. Lo único novedoso, subrayaron los sindicalistas, es que suman una cláusula de revisión, para sentarse a revisar los salarios en octubre y recién actualizar en diciembre, que depende de la voluntad del Gobierno. Es vergonzoso, que el Ministro de Economía bonaerense habló de compromiso docente. Nos van a pagar 500 pesos por mes (unos 25 dólares) y encima no te puedes enfermar al Gobierno. Es muy ofensivo, declaró la Secretaria General Adjunta del Sindicato de Trabajadores de la Educación (Suteba), María Laura Torre. La situación en la capital Buenos Aires es similar con la diferencia de que mañana empieza el curso en la mayoría de las escuelas, y en rechazo a la propuesta salarial del Ejecutivo, los de esta capital habían adelantado que encabezarán un paro el lunes y martes venidero. Los docentes capitalinos no aceptaron hoy la oferta de aumento salarial del 12 por ciento más tres puntos en compensación por la inflación de 2017. El aumento sigue siendo del 12 por ciento; el tres por ciento (ofrecido en la última reunión) es una deuda del año pasado, por la cláusula gatillo que no se cobró, declaró a la agencia Télam el secretario de comunicación de Unión de Trabajadores de la Educación, Mariano Denegris.



Terroristas abren fuego contra cientos de civiles que intentaron huir de Guta Oriental



Los terroristas sirios abrieron fuego contra cientos de civiles que intentaban huir de Guta Oriental a través de un corredor humanitario, publica Rusia Today. Según informó un comunicado del Centro ruso para la reconciliación en Siria que miembros del grupo terrorista, Yeish al Islam han dispersado con disparos a más de 300 civiles que querían pasar a través del corredor humanitario, al noreste de la ciudad de Duma. El Ejército ruso informó por su parte que los terroristas dispararon este miércoles 13 proyectiles de mortero contra áreas residenciales de Damasco, causando heridos y destrucción. "Nueve personas, entre ellas tres niños, resultaron heridas" en la capital siria, según constató Yevtushenko. Yeish al Islam, que es el mayor grupo terrorista que opera en Guta Oriental y Duma, utilizó reclusos de una prisión local y civiles para levantar posiciones de tiro fuera del corredor humanitario, detalló Yevtushenko. Las acciones de estos terroristas indican su falta de voluntad para seguir las resoluciones de la ONU y "evidencian sus intenciones de continuar con la guerra", según Yevtushenko. El pasado sábado, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución sobre un cese al fuego de 30 días en Siria. Sin embargo, fue ignorado por Yeish al Islam y otros grupos presentes en Guta Oriental, que han seguido bombardeando Damasco.



Parlamento de Cataluña vota hoy cómo legitimar a Puigdemont como presidente



El Parlamento catalán se reúne hoy para votar una propuesta del grupo independentista JxCat (Juntos por Cataluña) que pretende legitimar a Carles Puigdemont como candidato a ser reelegido presidente de esa región, indicó la agencia española EFE. La propuesta de JxCat cuenta con los votos de ERC (republicanos de izquierda) y están negociando también el apoyo de los diputados de la CUP (independentistas radicales), reacios a renunciar a la declaración de independencia. Según explicaron a Efe fuentes conocedoras de las conversaciones entre JxCat y la CUP, ayer alcanzaron un acuerdo para incorporar sugerencias de la formación radical, aunque sin reafirmar la declaración de independencia, que amenaza con comprometer judicialmente a los diputados secesionistas. Esta propuesta conjunta contaría con la mayoría absoluta de la Cámara, ya que entre los tres suman 70 de los 135 escaños. Como el Tribunal Constitucional ha impedido que se pueda elegir a Puigdemont si no es de manera presencial, los grupos independentistas deben acordar una fórmula que 'legitime' al expresidente pero que no choque con la legalidad española. Para ello proyectan constituir en Bruselas una Asamblea de representantes de la República y un Consejo de la República presidido por Puigdemont, en paralelo a un Gobierno en Barcelona presidido por Jordi Sánchez, diputado de JxCat que está en prisión provisional por su implicación en el proceso independentista. El Parlamento regional de Cataluña, constituido el 17 de enero, tras las elecciones del pasado 21 de diciembre, se mantiene prácticamente sin actividad, después de que su presidente, Roger Torrent, suspendiera el pleno convocado para el 30 de enero destinado a elegir al nuevo presidente del Gobierno catalán.



