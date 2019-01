Papa Francisco participa en Jornada Mundial de la Juventud en Panamá

2019-01-24 08:58:04 / web@radiorebelde.icrt.cu

El Papa Francisco llegó a Panamá para participar en la Trigésima Cuarta Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que congregará hasta el próximo domingo a cerca de 200 mil jóvenes de unos 150 países, reportó la agencia mexicana Notimex. Tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen, el pontífice fue recibido por el presidente panameño Juan Carlos Varela y su esposa Lorena Castillo. El Papa Francisco, acompañado del mandatario y la primera dama de Panamá, fue saludado por numerosas personas que lo aguardaban en la terminal aérea, donde estaban presentes unos dos mil representantes de las parroquias del país. Durante el acto de recibimiento al pontífice, en el aeropuerto, se presentó una banda de música que cantó el himno de la Jornada Mundial d la Juventud y el del Vaticano. Tras la recepción en la terminal aérea, el papa Francisco se trasladó a la sede de la Nunciatura Apostólica, donde pernoctará. (Notimex)



Posterga Donald Trump su discurso anual por el cierre del Congreso



La parálisis política en Washington obligó al presidente Donald Trump a postergar sin fecha determinada su discurso sobre el Estado de la Unión, sin que se vislumbre una salida al cierre del Congreso más largo de la historia del país. Haré el discurso cuando el cierre termine, informó la agencia de prensa francesa AFP. No busco otro lugar para el discurso del Estado de la Unión porque no hay otro lugar que pueda competir con la historia, la tradición y la importancia de la Cámara de Representantes, tuiteó Trump. De esa manera, se agudiza el pulso entre Donald Trump y la jefa de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, quien había vetado la intervención anual del presidente en el Congreso debido a la parálisis presupuestaria. Los demócratas y republicanos están en un punto muerto en las negociaciones sobre el presupuesto federal debido la insistencia de Trump de erigir un muro en la frontera con México, que los opositores se niegan a financiar. (AFP)



Prevé el presidente de Airbus decisiones dolorosas si no hay acuerdo sobre el Brexit en el Reino Unido



El presidente de Airbus, Tom Enders, advirtió que el constructor aeronáutico europeo deberá adoptar decisiones muy dolorosas para Reino Unido si el país abandona la Unión europea sin acuerdo con sus socios. Es una vergüenza que, en más de dos años después del resultado del referéndum de 2016, las empresas no puedan planificar correctamente el futuro, se lamentó Enders, en un mensaje video de tono glacial publicado en el sitio del grupo europeo. Airbus emplea a 14 mil personas en Reino Unidos. Si hay un Brexit sin acuerdo, en Airbus tendremos que tomar decisiones potencialmente muy dolorosas para Reino Unido, advirtió Enders, en su mensaje de tres minutos. La primera ministra Theresa May no ha descartado el riesgo de una salida abrupta y sin acuerdo, mientras el bloqueo político se mantiene en Londres. (AFP)



Ratifica Nicolás Maduro su llamado a la paz pese a las agresiones de la oposición y de Estados Unidos



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ratificó su derecho a la paz y soberanía ante las amenazas de golpe de Estado orquestados por la oposición nacional y el gobierno de Estados Unidos, publicó Prensa Latina. Estamos defendiendo la propia existencia de la República Bolivariana, con todo el apoyo nacional y toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aseveró, Maduro la víspera tras el anuncio del cese de las relaciones diplomáticas y políticas con Washington. Como respuesta a las pretensiones del Gobierno de Estados Unidos para imponer un gobierno paralelo en Venezuela, Maduro proclamó la ruptura de los nexos diplomáticos y políticos con Washington ante un acto de las fuerzas revolucionaria concentrada en el Palacio de Miraflores. Más tarde en su cuenta personal de Twitter, el presidente Nicolás Maduro llamo al pueblo aguerrido y combatiente a estar alertas, dedicados por una parte al trabajo y al estudio, y por la otra, movilizados para defender la estabilidad de la Patria. ¡Ni golpismo, ni intervencionismo, Venezuela quiere paz! Washington prevé una operación de golpe de Estado con un gobierno títere en Venezuela, denunció, Maduro luego de que el presidente Donald Trump reconociera a Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional, en desacato desde 2016. (PL)



Reitera las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana su compromiso con defensa de la soberanía venezolana



El ministro venezolano para la Defensa, Vladimir Padrino López, aseveró este miércoles que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está comprometida con la defensa de la soberanía nacional y la Constitución del país, publicó Telesur. A través de su cuenta en Twitter, Padrino López afirmó que los soldados de la Patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la Ley. Por su parte, los miembros de la Armada Bolivariana respaldaron la posición del ministro al ratificar su apego a la Constitución venezolana y su lealtad al presidente Nicolás Maduro, electo en mayo de 2018 con el 67 por ciento de los votos para el período 2019-2025. Estas declaraciones de las Fuerzas Armadas Bolivarianas se producen luego que el diputado opositor Juan Guaidó se autoproclamara presidente de Venezuela, hecho que incursiona en la usurpación de las competencias del mandatario Nicolás Maduro. (Telesur)



Reconoce Rusia a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela



El Ministerio de Exteriores de Rusia publicó un comunicado sobre la situación en Venezuela tras la autoproclamación como presidente de Juan Guaidó, y reconoce a Nicolás Maduro como mandatario legítimo de Venezuela. La juramentación de un opositor presidente encargado de Venezuela y su reconocimiento inmediato por parte de Estados Unidos y varios países regionales, tiene como objetivo el aumento de la división en la sociedad venezolana, así como la desestabilización de la situación política interna y una mayor escalada del conflicto, denunció el texto de la cancillería rusa. También, en su comunicado la Cancillería rusa sostuvo que la creación de tal dualidad de poderes, intencional y, obviamente, bien meditada en el país latinoamericano "es un camino directo al caos y a la destrucción de los cimientos del Estado venezolano. Ya hay víctimas humanas y que condena enérgicamente a los que empujan a la sociedad venezolana al abismo de una contienda sangrienta, denunció el texto de la Cancillería rusa. (RT)



