Papa Francisco recibe informe sobre guerra contra líderes políticos

2018-12-12 12:35:30 / web@radiorebelde.icrt.cu





El célebre escritor y músico brasileño Chico Buarque entregó al Papa Francisco un informe sobre el uso de la justicia para fines políticos en América Latina, una maniobra considerada como una amenaza para la democracia en la región.



Acompañado por otros líderes latinoamericanos, entre ellos la abogada de Brasil, Carol Proner, su par de Argentina, Roberto Carlés y la activista e escritora italiana Grazia Tuzi. Buarque conversó por 45 minutos con el Pontífice en su residencia privada de la Casa Santa Marta en el Vaticano.



Buarque, Proner y Carlés denunciaron ante el Papa argentino lo que Proner, lo que consideran un contexto de creciente criminalización de los movimientos sociales y de las luchas por los derechos humanos a través de técnicas renovadas.







En concreto, el trabajo de investigación entregado a Francisco por los cuatro activistas detalla el llamado “lawfare”, palabra de reciente cuño para indicar las llamadas “guerras jurídicas” y la persecución de líderes políticos y de movimientos de protesta sociales.



Buarque, Proner y Carlés le explicaron a Francisco que el lawfare es una técnica que el general norteamericano Charles Dunlap describió como un método de guerra no convencional, a través del cual la ley se utiliza como un medio para alcanzar un objetivo militar.





La abogada Carol Proner ya había sido recibida en agosto pasado por el Papa, cuando le entregó un libro en el que juristas criticaban la condena a cárcel del ex presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva.



Entre los casos señalados durante su encuentro con Francisco, los denunciantes destacaron precisamente los relativos a Lula y otros dos ex mandatarios. El ecuatoriano Rafael Correa y la argentina Cristina Kirchner.



En su encuentro con el Papa Francisco, el músico Chico Buarque, los abogados Carol Proner y Roberto Carlés y la escritora italiana Grazia Tuzi consideraron que el lawfare o uso indebido de la ley para promover una persecución política, es una verdadera amenaza para la democracia en todo el mundo.



Buarque, Proner, Carlés y Tuzi temen que a través de las nuevas redes de comunicación se extienda con más facilidad la demonización y la deslegitimación del adversario político.



Con su visita al Papa, los cuatro activistas sociales no solo impulsan en general la solidaridad internacional contra el ambiente de persecución política en Brasil y en América Latina, sino también la campaña por la liberación de Luis Inacio Lula da Silva.



Se espera que la denuncia del lawfare llegando al Vaticano favorezca la proyección, amplitud, intensidad y fuerza de la batalla internacional por la libertad del expresidente brasileño, condenado injustamente.



Según el relato de la abogada Carol Proner, el Papa Francisco sigue muy preocupado con la situación de Brasil y la prisión de Lula, y habría repetido a los cuatro activistas que lo visitaron, lo dicho en las homilías a sus fieles que cuando un medio inicia un proceso de difamación de dirigentes y, con base en calumnias, la justicia los condena, no es raro llegar a un golpe de Estado.



(Noticiero Nacional de Radio)