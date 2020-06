Para conocer más sobre los fibromas uterinos

Para conocer ms sobre los fibromas uterinos





Los fibromas uterinos son tumoraciones benignas originadas en la zona muscular del útero y pueden ser muy pequeñas incluso pudiendo pasar inadvertidos hasta los de mayor tamaño con manifestaciones clínicas asociadas. Son muy frecuentes pues alrededor del 20 por ciento de las mujeres de 35 años o más de todo el mundo padecen de un fibroma y en muchas transcurre toda su vida sin saberlo.



La evolución de un fibroma



Una vez formado un fibroma, su tendencia es crecer, en ocasiones muy lentamente, hasta la llegada de la menopausia; una vez llegada esta etapa los fibromas tienden a disminuir de tamaño como consecuencia de la disminución del estrógeno. Muchas de las afectadas por esta enfermedad son asintomáticas, pero otras pueden padecer de sangrado abundante durante los días de la menstruación e incluso en días diferentes; además los períodos menstruales pueden durar más de lo habitual.



Los síntomas de un fibroma uterino



Algunas mujeres con fibroma uterino pueden sentir dolor o como una presión o pesadez en la zona baja de la pelvis, incluso en la espalda o las piernas. Otras refieren determinados dolores durante sus relaciones sexuales y algunas hasta perciben como una sensación constante de deseos de orinar, así como tener una especie de sensación de presión en el intestino, padeciendo otras de constipación o hinchazón de miembros inferiores fundamentalmente.



La causa de los fibromas



La causa exacta de los fibromas uterinos es desconocida, aunque existen diferente hipótesis para explicarlo como debidos a una causa hereditaria o familiar y algunos investigadores adelantan la hipótesis de que podrían estar relacionados con los niveles de hormonas. En algunos estudios se ha sugerido que los fibromas uterinos son más comunes en mujeres con exceso de peso corporal o muy consumidoras de carne roja y procesada como el jamón; si así fuese ellas pudieran reducir su riesgo alcanzando un peso saludable y comiendo menos o ninguna de estas carnes.



El diagnóstico de un fibroma



Aun sin síntomas, se puede diagnosticar un fibroma por medio de un examen ginecológico de rutina al palparlos durante el reconocimiento, incluso pudiéndose estimar su tamaño. Un ultrasonido ginecológico confirma el diagnóstico con bastante exactitud, así como otras pruebas también de gran precisión.



Cómo se previene y trata un fibroma uterino



Como no se conoce con exactitud su causa, no existen efectivas medidas de prevención. Y con respecto al tratamiento, existen de diferentes tipos hasta llegar al de la extirpación quirúrgica del mismo por medio de la cirugía tradicional. Una mujer puede vivir toda su vida sin conocer que tiene un fibroma uterino, pero quien presenta síntomas, debe asistir a una consulta de ginecología para precisar un diagnóstico, aliviar sus síntomas o para recibir un tratamiento definitivo. Quien desea quedar embarazada y tiene un fibroma uterino pudiera presentar problemas durante su embarazo y parto en algunos casos, aunque otras no presentan ningún tipo de problemas.

