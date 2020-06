🎧🎬 Para mantener viva la tradición, San Juan Camagüeyano, en plataformas digitales 2020-06-24 10:34:20 / web@radiorebelde.icrt.cu / Miozotis Fabelo Pinares

Camagüey, Cuba.- En tiempos de post Covid-19, se mantiene la tradición Sanjuanera de los camagüeyanos, del 24 al 29 de junio, ahora a través de las redes sociales y los medios de comunicación.



Las medidas del plan de recuperación limitan los festejos populares, por lo que la Comisión Organizadora ha diseñado un variado programa para no pasar por alto la celebración de la fiesta tradicional más antigua de las que se celebran en Cuba.





En el programa sobresale la simbólica Lectura del Bando, que cada año marca el inicio de los festejos; esta vez, realizada por la Presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, en funciones de Vicepresidenta del Consejo de Defensa, Liset Bouza Cabrera, a través de la televisión local, y no, como es costumbre, desde los balcones de la sede del Gobierno.



A las nueve de la noche de este 23 de junio, justo con el aplauso a los trabajadores de la salud y de otros sectores que se mantienen en permanente enfrentamiento a la Covid-19, sonaron los tambores de la conga camagüeyana.





El toque de tambores, desde las casas de los instrumentistas que participan cada año en los paseos y de otros músicos, se escuchó en toda la ciudad de Camagüey, para declarar abierto el llamado San Juan Virtual.



Los Sanjuaneros camagüeyanos, aplican variadas iniciativas para contribuir al entretenimiento de la población, y perpetuar la tradicional celebración del 24 al 29 de junio.



En las redes sociales, a través de los medios de prensa, y en varias instituciones culturales, se promueven concursos y la presentación de fotos, recuerdos, videos, carteles sobre las festividades, y textos, en prosa o verso, sobre tradiciones, costumbres e historias del tradicional San Juan Camagüeyano.



Cada 24 de junio, se cocina en la olla popular, para todos los vecinos de la cuadra, el típico ajiaco; y este año, la Comisión Organizadora, de manera especial, convoca al concurso de la receta correcta para elaborar el plato emblemático de la región.



La Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, (OHCC), como parte de las iniciativas para festejar el San Juan Camagüeyano de forma virtual, invita al concurso, El San Juan, patrimonio nuestro.





Las jornadas de Foro Debate, están abiertas para todos los interesados, cubanos y extranjeros, a las instituciones, a los medios de comunicación y de prensa, a los escritores, artistas profesionales, aficionados, periodistas, profesores, lectores y al público en general.



Hoy, 24 de junio, Día de San Juan, se efectúa la primera sesión del Foro Debate interactivo, en el que intervienen la Doctora en Arte, Teresa Bustillo Martínez y el Licenciado Alfredo Lima Peláez, metodólogo provincial de Cultura Popular Tradicional, del Centro Provincial de Casas de Cultura, quienes responderán las preguntas y comentarios relacionados con los temas, ¿Se reinventa la Cultura?; y el San Juan, de lo tradicional a lo popular.



En la sesión del 29 de junio del Foro Debate intervendrán, el presidente de la Comisión de Paseos y director del Ballet Folklórico de Camagüey, Reinaldo Echemendía, quien presentará la ponencia, “Ajiaco para San Juan y entierro para San Pedro”; y el Historiador, José Fernando Crespo Baró, dialogará con los internautas acerca de los “Referentes históricos del San Juan en Camagüey”.



En las páginas en Facebook, de la Asamblea Municipal del Poder Popular, https://www.facebook.com/asambleamunicipalcamaguey/?ref=br_rs

Y en la del San Juan Camagüeyano, https://www.facebook.com/SanJuanCamagueyano/ podrán encontrarse todos los interesados.



La tradición marca el cierre de las festividades, el 29 de junio, con el Entierro de San Pedro, esta vez, con el llamado a la creatividad, desde la casa, en familia; y serán premiadas las mejores iniciativas.



La Comisión Organizadora del San Juan Camagüeyano, en medio de las actuales condiciones epidemiológicas provocadas por la Covid-19, ratifica que “aislamiento no significa ruptura de la cultura; y por tanto, no se detiene, se reinventa; la cultura no quedará varada a merced de las circunstancias, porque el arte, consuela, alienta y calma corazones”. (Fotos de la autora y Perfiles Fb)