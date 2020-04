Para los más pequeños, el Teatro Guiñol de Holguín concibe iniciativa

Para los ms pequeos, el Teatro Guiol de Holgun concibe iniciativa

El Teatro Guiñol de Holguín desarrolla por estos días el proyecto “Guiños desde casa”, una propuesta destinada a los niños y niñas de toda Cuba a través de Facebook y el canal provincial Telecristal, como parte de las iniciativas culturales recreativas ante la actual situación sanitaria ocasionada por la propagación de la COVID-19. La finalidad del programa es exponer breves representaciones teatrales con varios de los personajes principales de las obras del repertorio de la compañía, y de llegar a los pequeños para decirles que pueden aprovechar este tiempo libre realizando labores productivas y educativas, así como tomar las medidas necesarias para evitar el contagio del nuevo virus. Representar pequeñas historias a través del arte titiritero es, además, un incentivo para adentrar a los infantes en el mundo del teatro de figuras, a partir de relatos originales creados como vivencias para la actual situación, partiendo de algunas escenas. “Guiños desde la casa” se trasmite cada lunes vía Facebook y también en el programa A buen tiempo, del canal provincial Telecristal y se transfiere además otras redes para su socialización.



Gente de Zona se apunta a un festival virtual por el coronavirus



Anitta, Gente de Zona, Fonseca, Eladio Carrión, Rafa Pabón, Gigolo y la Exce y Arcángel serán los alicientes latinos de Music Lives, un festival virtual que se celebrará del 17 al 19 de abril y que recaudará fondos para ayudar a los miembros de la industria musical afectados por el coronavirus. La radio digital LiveXLive desveló este lunes este evento especial con 48 horas de programación ininterrumpida por "streaming" y que cuenta con la plataforma de vídeo TikTok como uno de sus organizadores. El dinero que se obtenga de Music Lives irá a parar a MusiCares COVID-19 Relief Fund, un fondo de emergencia establecido por la Academia de la Grabación, que cada año entrega los Grammy, y la fundación MusiCares para asistir a los miembros de la industria musical cuya situación económica ha quedado muy comprometida tras el parón del sector por la crisis global del coronavirus. Los fans de la música podrán no solo disfrutar de las interpretaciones en directo de sus artistas preferidos y conocer los hogares y estudios privados de los músicos, sino que Music Lives también les ofrecerá programación sobre salud y bienestar relacionada con el confinamiento por el coronavirus.



Proyecto AniMotto invita desde Las Tunas a ser un héroe quedándose en casa



Convertirse en un héroe de la vida real quedándose en casa es la invitación del Proyecto Animotto de Las Tunas, un grupo de jóvenes aficionados a la cultura japonesa (otakus) que, por estos días de enfrentamiento al nuevo coronavirus, apuesta por las más diversas formas de entretenimiento y así colaboran con el aislamiento social. Ángel José Ventura López, líder de AniMotto en Las Tunas, manifestó que su mensaje para todos los otakus cubanos es que deben ser responsables, que hoy más que nunca tienen que poner en práctica los valores que han aprendido en el grupo y que cada sacrificio lleva una recompensa al final. Daniela De la Rosa Labrada, miembro de AniMotto en esta oriental provincia, expresó que hay que seguir trabajando para proteger a los adultos mayores, pues por su propia edad y su sentido de protección hacia los demás a veces no tienen percepción del riesgo y piensan que salir no les hará daño. Hacer origamis, pasar todos los niveles de esos videojuegos que tanto gustan a estos jóvenes, ver series, aprender nuevos idiomas, experimentar con el Cosplay y encarnar los personajes favoritos de la cultura anime y más, son algunas de las aficiones que desde Animotto se cultivan, las cuales resultan ideales para pasar más tiempo en casa aprendiendo y divirtiéndose.



El cisne de Carlos Acosta no muere



Carlos Acosta confía en la capacidad del arte para avivar la esperanza en tiempos difíciles. El director del Birmingham Royal Ballet presentó online una adaptación de La muerte del cisne, icónica pieza creada por Mijaíl Fokin para Ana Pávlova. La imagen poética del cisne herido que agoniza y muere ha seducido a decenas de creadores durante décadas. Las versiones abundan. En la de Carlos Acosta, interpretada por la primera bailarina Celine Gittens, el cisne no muere. “He cambiado el final a propósito, afirma el primer bailarín, así que este es un baile sobre la vida, sobre la esperanza”. Acosta definió el proyecto como un experimento que realizan en medio del aislamiento impuesto por la expansión de la COVID-19 en Gran Bretaña. “Este es un baile de promesas, representa el final de algo y el comienzo de otra cosa, y en estos tiempos en que vivimos todos necesitamos un nuevo comienzo”, aseveró. La pieza pudo verse como parte del festival de arte digital Cultura en Cuarentena. El Birmingham Royal Ballet transmite por sus redes contenidos online, incluidas varias clases de ballet en vivo.



Cantantes guantanameros suman composición y voces a la campaña mundial #QuédateEnCasa



Muchas son las iniciativas artísticas de todo el orbe que en mensaje de aliento circulan por estos días vía online, y una de las más recientes aúna a la mayoría de los jóvenes intérpretes del catálogo de la música de Guantánamo, una pieza que ya cuenta con video, seguidores, y presencia en el canal YouTube, los medios locales y en numerosos móviles personales. Esta recién nacida pero prometedora composición se escucha bajo el nombre de “Nuestros Tiempos”, pertenece a la autoría del novel cantautor guantanamero Lázaro Alfonso Ascón (Lachy Pop), se grabó a inicios de abril y juntó en la noble causa a un heterogéneo grupo de solistas del patio: trovadores, baladistas, cultores del pop y de la música lírica, popular bailable y urbana. Numerosos temas musicales en todo el mundo han nacido en el actual y difícil escenario de pandemia global, otros antiguos llenos de optimismo se han desempolvado y convertido en himnos internacionales, cantados desde los balcones del necesario confinamiento, en tanto otros muchos creadores de diversas artes se suman también al movimiento de propuestas virtuales, para su consumo desde el buen resguardo del hogar. En estos días que obligan a bajar el telón de los tradicionales teatros, varios guantanameros apuestan por el poder reparador del arte, y llaman a la prevención desde su obra en la plataforma alternativa.



La crisis sanitaria también relega la recuperación de Notre Dame



Un año después del incendio en la catedral de París, la epidemia ha paralizado la investigación de las causas y la reapertura de la explanada exterior, prevista para hoy. La gigantesca grúa erigida a un costado de la catedral en diciembre y que debería haber empezado el 23 de marzo a retirar el andamiaje colocado antes del incendio permanece inmóvil desde hace un mes. Como los demás franceses, los 70 obreros que trabajaban en la catedral están confinados en sus casas. La explanada frente a la fachada de la catedral, que tras múltiples retrasos se pensaba abrir por fin al público este 15 de abril, sigue cerrada hasta nueva orden. Salvo un equipo reducido que todos los lunes acude a vigilar que la todavía muy frágil estructura no se haya deteriorado, nadie pisa la que fue bautizada como “la obra del siglo” y que, de aquí a 2024, debería permitir reabrir la catedral al menos parcialmente, según los deseos del presidente francés, Emmanuel Macron. El coronavirus ha frenado también la investigación judicial del incendio, cuya causa, más allá de descartarse que tenga un origen criminal, sigue siendo “indeterminado”, señalan fuentes judiciales. Las pesquisas están condicionadas a que se pueda acceder al lugar donde se presume comenzó el incendio, en la cubierta de madera centenaria completamente calcinada y que sostenía el también derruido tejado. Pese al coronavirus y a todos los demás imprevistos del último año y los que seguramente están por llegar, el general Jean-Louis Georgelin, jefe de todo el proyecto de reconstrucción, confía en mantener el calendario.



Cantautor Boricua Andy Montañez envía mensaje contra el bloqueo a Cuba en tiempos de pandemia



A través de un mensaje, el reconocido cantautor boricua Andy Montañez se pronunció contra el bloqueo que el gobierno de Estados Unidos recrudece contra el pueblo cubana en estos momentos de pandemia. “No permitir la entrada a nuestros hogares de medicamentos ni alimentos es un crimen. No al bloqueo”, ha sido el mensaje del cantautor boricua Andy Montañez en momentos en que Estados Unidos se empeña en continuar con su política de bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, incluso, en medio de la situación sanitaria generada por la COVID-19. También llamó a no salir de los hogares, para proteger la salud personal y la de nuestros seres queridos. Los acordes de la guitarra del músico amigo de Cuba, estuvieron acompañados por fragmentos del poema “Cultivo una rosa blanca”, del Apóstol de la Independencia, José Martí.



Bruce Springsteen y Bon Jovi se alían contra el coronavirus en Nueva Jersey



Bruce Springsteen y Bon Jovi, dos estrellas de la música que comparten orígenes en Nueva Jersey, se unirán a otras figuras del mismo estado en un concierto virtual que recaudará fondos para la lucha contra el coronavirus. "Jersey 4 (for) Jersey" es el título de este evento benéfico que se celebrará el próximo 22 de abril y en el que también participarán desde sus casas otras personalidades del mundo del espectáculo como Saquon Barkley, Tony Bennett, Danny DeVito, Whoopi Goldberg, Halsey, Chelsea Handler, Charlie Puth, Kelly Ripa, Jon Stewart y SZA. El concierto ha sido planeado por el Fondo de Ayuda contra la Pandemia en Nueva Jersey, que está organizando la asistencia a las personas más vulnerables por el coronavirus en un estado que figura entre las zonas más afectadas por la pandemia dentro de Estados Unidos. Además de recaudar fondos, este concierto también rendirá homenaje a todos aquellos que están trabajando sin descanso, desde empleados de la sanidad a fuerzas de seguridad, para contener la amenaza del coronavirus en Nueva Jersey.



