Para mensajes llenos de Amor y de Amistad

A lo largo del planeta se festeja cada 14 de febrero, de disímiles maneras, el Día del Amor y la Amistad. En Cuba contamos para esa fecha, además, con una hermosa tradición que cuenta ya con varias décadas: el envío o entrega en propia mano de tarjetas postales alegóricas.



Este año, Correos de Cuba ha puesto a la venta, a lo largo y ancho de todo el archipiélago, Por siempre enamorados una serie de diez postales llenas de color, en las que el mensaje principal es la evocación del amor y de los sentimientos que lo acompañan. Su tirada de es 500 000 ejemplares, debidamente numerados. Fueron impresas por Durero Caribe, empresa de probada experticia.



Dos elementos comunes a todas las piezas son que mediante frases breves se busca describir la aspiración y la necesidad de estar y compartir cada instante con la persona amada; y por otra parte en el reverso se muestra un corazón impreso a manera de sello.





El autor de estas piezas, muy buscadas por los coleccionistas, es el joven diseñador Roberto Roiz, autor de numerosas emisiones postales cubanas, quien declaró a Radio Rebelde que en su trabajo quiso buscar metáforas y para ello recurrió a elementos clásicos.



Precisó que: “si bien en su mayoría las imágenes tienen reflejado el corazón como símbolo inequívoco del amor, se combinan con éste para crear mensajes visuales que puedan recordar la ternura, la unión, el anhelo, la pasión; o simplemente tener rosas rojas como muestra ferviente de que se está hablando de un sentimiento universal”.





Con pleno poder de franqueo en el territorio nacional, a estar tarjetas postales alegóricas deben adicionársele sellos de correos en caso de remitirse al extranjero y aplicarles la tarifa correspondiente al área geográfica del país de destino.



Estas tarjetas son enteros postales, es decir, piezas que poseen el sello impreso - no adherido- el cual no debe recortarse de ellos pues resulta imprescindible conservar la pieza completa, circulada o no. Dan lugar a interesantes colecciones donde los filatelistas estudian elementos como las variedades de color, errores, etc.



Dentro de la Filatelia existe una rama llamada Cartofilia, la cual está dedicada al estudio y coleccionismo de las tarjetas postales, así como de las tarjetas telefónicas, y aquellas referidas al béisbol, fútbol y diversas modalidades deportivas, además de las postalitas fotográficas acompañantes, décadas atrás, de las cajas de tabacos y cigarros.

Del Autor