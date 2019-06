Para quien presiente que será abandonado(a) por su pareja

Para quien presiente que ser abandonado(a) por su pareja

Quien piensa que será abandonado (a) por su pareja comienza también a darle forma a este escenario, e imagina en su mente cómo van a suceder las cosas, de manera detallada.



Muchas veces la persona afectada piensa que cuando la otra persona no le demuestra de manera constante el afecto hacia él es porque no lo quiere en lo absoluto.



Un ejemplo de estas situaciones desvirtuadas es el llamado “stalkeo”. Consiste en revisar minuciosamente las redes sociales de la persona amada y buscar información referente a su vida personal, sus amistades y sus mensajes. También pueden darse otras formas de acoso.



Aunque la mayoría de las veces estos pensamientos no se corresponden con los hechos, atraemos la situación indeseada. En una relación cuando existe la idea fija de ser abandonados en cualquier momento, esto termina por suceder.



No se trata de una premonición o de un “mal de ojo” ni mucho menos, pues las personas con sentimientos de abandono sin base real, tienen la tendencia de sabotear esas relaciones muchas veces de manera inconsciente, pues llegan a alejarse de su pareja con la idea de terminar con la relación antes de que ellas lo hagan.



Otra forma es demostrar un sentimiento de apego demasiado intenso, capaz de alejar a la contraparte, pues comienza a tener conductas demasiado inconvenientes, posesivas e insoportables.



La sumisión del sufriente





Quien vive con temor al abandono puede llegar a presentar actitudes de sumisión, sobre todo cuando siente un apego afectivo intenso por otra persona. En este caso es capaz de postergar sus propias necesidades con la intención de mantener la compañía deseada por él.



Esos sumisos pueden llegar incluso a pasar por un proceso de degradación y ansiedad aunque también pueden darse variadas formas de acoso al querer retener la compañía del motivo de sus angustias y dejar a un lado sus propias opiniones y principios para complacer a quien desea retener.



Otras personas, de manera irracional y desesperada, buscan soluciones mágicas y definitivas a su angustia y recurren a lugares donde les prometen cosas como “amor eterno” mediante rituales para nada efectivos.



Para quienes se sienten así



Quien mantiene cierto grado de objetividad en sus relaciones de pareja, hace mejor en analizar fríamente su situación y si no tiene base real debe llamarse a capítulo y recomponer armoniosamente su situación, en ocasiones con ayuda de un psiquiatra.



Pero si existen elementos reales de desapego de su pareja, lo mejor es hablar frente a frente y buscar una solución sin daño para nadie. Y si no hay alternativa, por la razón que sea, recordar la vieja canción que dice: “partiré canturreando mis canciones más tristes...” y prepararse para comenzar una nueva vida, posiblemente mejor.

Del Autor