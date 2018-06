¿Para quién son los tributos de la ONAT?

2018-06-29





La Administración Tributaria cubana está de cumpleaños este viernes 29 de junio. Esta institución nació hace 23 años como parte de la implementación del sistema tributario que resultó de las medidas económicas consensuadas con la ciudadanía y los trabajadores para comenzar a revertir el severo impacto del llamado periodo especial, propuestas en los Parlamentos obreros. Al respecto trata el espacio "Palabra con filo", de Haciendo Radio.



Términos como impuestos, contribuyentes, cultura tributaria comenzarán así a ser parte de nuestra cotidianidad, y las siglas de la Onat se convirtieron en una palabra bastante conocida entre nuestra población, a veces incluso como receptora de críticas, atribuciones de culpas y hasta bromas no siempre del todo justas.



En este devenir, la Administración Tributaria ha tenido como norma muy clara su vocación de servicio público, y ha sido quizás de las instituciones que primero comprendieron la importancia de la comunicación social para facilitar su estratégica labor.



La asistencia al contribuyente, junto con el control fiscal, constituyen así las bases fundamentales para la acción de este tipo de organización, cuyo éxito mayor es cuando las personas cumplen voluntariamente con sus obligaciones de pago, para de esa manera garantizar los ingresos que el Estado requiere para financiar los gastos públicos que benefician a toda la sociedad.







No quiere esto decir que la Onat haya hecho siempre todo bien ni que no tenga grandes retos que enfrentar, más aún en el contexto actual de perfeccionamiento del modelo económico y social cubano.



En el presente se ha insistido muchas veces por la dirección del país en la importancia de mejorar la disciplina fiscal, incrementar la recaudación tributaria y erradicar cualquier resquicio de evasión por parte de los contribuyentes, grandes o pequeños.



Luego de más de dos décadas, ya resulta muy relativo el argumento de que las personas no saben, o que falta cultura tributaria. Hay evidencias de que la subdeclaración de ingresos o los incumplimientos fiscales comienzan a manifestarse también de manera más sutil y hasta sofisticada, lo cual indica no precisamente desconocimiento, sino con frecuencia dolo, egoísmo y cierta dosis de mala fe.



Resulta estratégico entonces fortalecer a la Onat en este nuevo contexto de un universo más diverso y mayor de contribuyentes, relaciones económicas más complejas, y mayores exigencias presupuestarias para sostener las políticas sociales que nos definen como Estado socialista.



La Administración Tributaria tiene que ser una organización ejemplar en cuanto a probidad y profesionalidad, y para ello debe recibir todo el respaldo que requiera en materia de recursos humanos y materiales, que le permita trabajar en las mejores condiciones posibles, para incorporar de forma intensiva las tecnologías informáticas y las más avanzadas formas de gestión en materia de tributación.



Todo ello tendría un impacto a favor de los contribuyentes, del Estado cubano, y por tanto, de todo nuestro pueblo. Los tributos que recauda la Onat no son para quitarle a nadie más de lo que deba y pueda pagar, son el aporte de cada contribuyente, ya sea una gran empresa o un humilde trabajador por cuenta propia, para un mayor bienestar y un mejor socialismo.













(Haciendo Radio)