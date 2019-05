Para los transportistas matanceros la ética ante todo

Para los transportistas matanceros la tica ante todo



Matanzas, Cuba.- Por primera ocasión más de doscientos efectivos entre obreros, técnicos y choferes de la Empresa de Transporte Escolar de esta provincia del occidente cubano, suscribieron el código de Ética para el sector, que tomó lugar en escenarios históricos como el castillo de San Severino y el museo de la Comandancia de las FAR, en Jagüey Grande.



Es un deber confirmar públicamente y suscribirlo de nuestro puño y letra -comentó Camilo Moreno García un chofer de 35 años de labor que no ha conocido otro centro de trabajo y cuyo ómnibus mantiene por más de tres lustros- Este código de ética es un compromiso de elevar la calidad y eficiencia de nuestro servicio y una evidente alusión a mantener en alto el sentido del deber, afirmó.



Isidro Sobrino, director de la base de Transporte Escolar de la ciudad matancera explicó que aunque con varios años de explotación, el parque automotor es centro de ingeniosas innovaciones por parte de mecánicos y los propios choferes, y se demuestra diariamente en el cumplimiento del programa de transportación que transcurre en medio de la necesaria seguridad y puntualidad.



Durante este año la entidad perteneciente al Ministerio del Transporte ha recibido nuevos medios y éstos han sido motivo de estímulo para los choferes de una destacada trayectoria, personas que comprenden el alto compromiso que significa ser trabajador de este sector.



Mario Pérez Tápanes, un veterano en la misión de trasladar estudiantes; también suscribió el código de ética y comentó que así se debe actuar, con un alto compromiso y convicción ética, puesto que se trata del traslado de estudiantes y recordó que durante los últimos cinco años no han lamentado accidentes del tránsito, algo que bien demuestra el nivel de preparación, exigencia y disciplina. La ética ante todo, significó.



En resumidas cuentas, Incrementar la superación técnica, la disciplina, la seguridad vial, combatir los hechos delictivos, son acciones éticas cotidianas que suscribieron los más de doscientos trabajadores de la empresa de Transporte Escolar en Matanzas.

