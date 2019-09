Para Yowlys Bonne, el Mundial son sus olimpiadas

La Habana.- El luchador del estilo libre Yowlys Bonne (61 kg), partió al Campeonato Mundial de Kazajistán, convencido de que estos serán sus Juegos Olímpicos, debido a que su división no está contemplada dentro de la cita cuatrienal.

Su condición de monarca del orbe y número uno del ranking, lo pondrá como el único cubano sembrado para la cita kazaja, a celebrarse del 14 al 22 de este mes. Sobre sus aspiraciones, el guantanamero señaló: “Mi objetivo es mantener el título de Budapest, Hungría y así seguir poniendo en alto a la Lucha cubana”.

Bonne, comentó sobre lo chocante que resulta ser campeón mundial y no poder asistir a los eventos multideportivos, por el hecho de que su división no es olímpica. “Esto claro que me afecta un poco, pero yo trato de no pensar en eso. Solo me enfoco en el Mundial y lo trató de aprovechar al máximo”.

Debido a que Cuba tiene una figura de tanto nivel en los 65 kg como Alejandro Valdés, no le permite a Bonne subir de división. “Es un excelente atleta. Varios años tuvimos una bonita rivalidad cuando estábamos en el mismo peso. Ahora volvió a demostrar su calidad en los Juegos Panamericanos, donde barrió con todos sus rivales”.

Yowlys Bonne, manifestó que a pesar de no asistir a Lima, se mantuvo realizando una buena preparación para el Campeonato Mundial. “Estuve junto con el equipo hasta que partieron a Perú. Después me fui con otros compañeros a realizar una base de entrenamiento en República Dominicana y así logramos mantener la forma deportiva”.

En las últimas horas el monarca panamericano de Toronto 2015, en la división inmediata inferior, fue uno de los 8 gladiadores de nuestro país que firmaron contratos con clubes de la Bundesliga Alemana. “Es un certamen muy provechoso. Realizas muchos combates de nivel y esto te obliga a estar a plena capacidad, sobre todo a no tener problemas con el peso”.

Asistirá al Campeonato Mundial de Kazajistán Yowlys Boone, con objetivo de retener la corona en los 61 kg.







