Paralizada agencia de prensa Télam por los masivos despidos

2018-06-27 08:31:50 / web@radiorebelde.icrt.cu

La agencia estatal argentina Télam permanecía sin dar la noticia y sigue hoy aún en paro tras los despidos que dejaron en la calle a 354 de sus trabajadores, reportó Prensa Latina.



Una dura jornada de lucha se respira dentro del edificio de ese medio de prensa, tomado de forma pacífica por varios de los que fueron avisados mediante un telegrama que habían quedado sin sus puestos laborales por la decisión de una restructuración como único camino para modernizar y profesionalizar la empresa, según un comunicado de despido.



Además, en el mensaje difundido por la dirección de la Agencia Télam, se precisa que luego de una minuciosa evaluación en cada área, hemos decidido desvincular a empleados que no responden al perfil que buscamos para una agencia pública de noticias que debe avanzar hacia un mejor y eficaz funcionamiento.



Asimismo, la dirección de Télam sostiene que el esfuerzo de dos años y medio por profesionalizar la empresa siempre chocó con un grupo que confunde privilegios con derechos, tras citar a 44 delegados sindicales que realizaron en este período 61 medidas de fuerza, que pone en evidencia el hostigamiento del que fue víctima el directorio de una empresa del Estado.



La decisión no solo abarca a periodistas, también fueron despedidos diseñadores gráficos, telefonistas, entre de otras áreas, y algunos llevaban más de 20 años trabajando en la Agencia.



Por otro lado, la respuesta por los despidos ha encontrado ecos en varios colegas de otros medios, y rodeados de compañeros de la radio y la televisión nacional y del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en las afueras de edificio de Télam varios de sus trabajadores protagonizaron una jornada de manifestación.



Fuimos claros cuando la semana pasada denunciamos la existencia de un plan de desmantelamiento del servicio periodístico de Télam, gritó uno de los periodistas despedidos desde un micrófono en la entrada de la puerta de la Agencia, mientras repicaba una arenga, unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode.



Esa misma consigna fue repetida muy cerca de la Casa Rosada, sede del poder Ejecutivo, en la histórica Plaza de Mayo, a donde fueron varios de los despedidos fueron para hacer visible su lucha.



(Haciendo Radio)

Nombre Email País Publicar email Si No Los comentarios deben basarse en el respeto a los criterios.

No se admitirán ofensas, frases vulgares ni palabras obscenas.

Nos reservamos el derecho de no publicar los que incumplan con las normas de este sitio.