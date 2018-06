Paralizarán este lunes los sindicatos a la Argentina

Los sindicatos de Argentina paralizan hoy al país en una huelga de 24 horas, con la que pretenden dar una demostración de fuerza al gobierno del presidente Mauricio Macri y rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, reportó la agencia francesa AFP. Sin servicio de trenes, metro, autobuses ni vuelos, los organizadores del paro nacional calculan que al menos un millón de trabajadores se adherirá a la huelga y que en el país no se mueva ni una hoja, aunque la convocatoria de la Confederación General de Trabajadores (CGT) se limita a un paro de actividades, sin manifestaciones, pero los sectores más radicales anunciaron que cortarán los accesos a la ciudad de Buenos Aires con movilizaciones. La huelga es contra el programa económico del Gobierno de Mauricio Macri, y para que se abandone esta línea de ajuste permanente. El Fondo Monetario Internacional siempre ha traído penurias a los argentinos, dijo a la AFP Juan Carlos Schmid, dirigente de la Confederación General de Trabajadores (CGT). Como propuesta concreta, los sindicatos plantean que se reabra la negociación de ajustes salariales de este año, para que se alineen a la proyección de inflación, calculada ahora por el Banco Central argentino en 27 por ciento.



Culpa ministro brasileño a la presidenta del Supremo Tribunal Federal de la prisión ilegal a Lula



El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello responsabilizó a la titular de esa corte, Cármen Lúcia, por la ilegal prisión del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, destacó el diario Brasil 247. Un día después de denunciar en declaraciones a la televisión portuguesa que Lula está preso ilegalmente, Mello culpó a Cármen Lúcia por esa situación ilícita, esta vez cuando fue entrevistó también por la publicación digital Jornal do Brasil, publicó Prensa Latina. Según la versión de los medios de comunicación brasileños, el magistrado de la Corte Suprema recordó que desde diciembre pasado él liberó para juzgamiento dos declaratorias de inconstitucionalidad, pero la presidenta Cármen Lúcia está reteniendo esos procesos y no designa fecha para realizarlo, declaró el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello. A juicio de Mello, una única persona no debería decidir por sí sola indicando lo que se colocará en pauta o no, estimó el abogado para quien esa situación debe ser superada en el mes de septiembre, cuando asumirá la presidencia del STF el ministro Dias Toffoli. En pasado mes de abril, presidenta del Supremo Tribual Federal, Cármen Lúcia maniobró abiertamente para evitar que el plenario de la Corte Suprema juzgara los dos recursos que cuestionan la legalidad de la prisión a Lula, tras ser ratificada la condena en segunda instancia y en cambio colocó en la agenda la apreciación de una solicitud de habeas corpus preventivo para expresidente, que le fue negado. A partir de esa decisión del STF, el juez federal Sergio Moro ordenó el encarcelamiento inmediato del fundador y líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) condenado a12 años y un mes de cárcel por el tribunal de apelaciones de Porto Alegre, que determinó además su encarcelamiento anticipado.



Empiezan las dos Coreas a tratar proyectos económicos bilaterales



Las dos Coreas comenzaron a celebrar hoy reuniones de trabajo para poner en práctica varios proyectos económicos bilaterales, como el transporte transfronterizo o la reforestación del Norte, tras los acuerdos de la cumbre que celebraron ambos países el pasado 27 de abril. Al respecto, una portavoz del Ministerio de Unificación declaró que mañana ambos naciones se reunirán para discutir la posible modernización y conexión de sus líneas férreas a través de la frontera. Las delegaciones estarán encabezadas por el Viceministro de transporte surcoreano y el Viceministro de Ferrocarril del Norte. La reunión se celebrará en el mismo pabellón que acogió la histórica cumbre intercoreana del 27 de abril. El 4 de julio las dos Coreas celebrarán una reunión sobre políticas forestales y posibles proyectos para ayudar a la reforestación del Norte, cuya geografía aún padece los efectos de la Guerra de Corea (1950-1953) y la hambruna de los noventa, que forzó a talar gran cantidad de bosques para crear suelo cultivable. La sede este encuentro sobre silvicultura está aún por decidir, explicó la portavoz de Unificación. El Presidente surcoreano, Moon Jae-in, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, firmaron al término de su cumbre del 27 de abril una declaración en la que se comprometían a reforzar lazos y a trabajar por la paz y la 'total desnuclearización de la península'.



Vicepresidente de Irán insta al país a movilizarse ante la "guerra económica" de EE.UU.



El primer vicepresidente de Irán pidió a todos los iraníes movilizarse para contrarrestar la "seria guerra económica" lanzada por Washington contra la República Islámica. El representante afirmó a través de un canal de televisión de ese país que los estadounidenses creen que comenzaron una guerra seria contra su país, pensando que tendrán éxito en paralizar la economía iraní para así a volver a la mesa de negociaciones. Jahangiri dijo que una de las áreas que "la agenda del enemigo planea atacar" es el sector del transporte de Irán, donde los seguros de aviación y transporte marítimo son los primeros en resultar más afectados por las sanciones de EE.UU.



Progresa Ejército sirio en ofensiva antiterrorista en el sur del país



El Ejército sirio logró hoy mayores avances en su lucha contra grupos terroristas en territorios de la capital de la provincia de Deraa, en el sur de este país árabe. De acuerdo con una fuente miliar, unidades de la Cuarta división de las tropas gubernamentales dispararon más de 40 misiles desde sus lanzadores Golán 1000, contra posiciones de las formaciones extremistas, según el reporte de Prensa Latina. En las operaciones contra concentraciones y escondites de radicales, las tropas causaron la muerte a decenas de extremistas y destruyeron varios vehículos equipados con ametralladoras y plataformas de lanzamiento de cohetes. Además de los combates al sureoeste, en las últimas horas se registraron choques armados entre las tropas leales a Damasco y agrupaciones radicales en el norte de la central provincia de Hama, ubicada a unos 210 kilómetros al norte de Damasco.



