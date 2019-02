Paridad en torneo nacional masculino de ajedrez

Santa Clara, Cuba (ACN).-Este torneo nacional que organiza Villa Clara, ha resultado bastante parejo en el nivel y resultado de los trebejistas, de ahí su fortaleza para poder elevar nuestra calidad, afirmó a la Agencia Cubana de Noticias el Gran Maestro (GM) Yasser Quesada Pérez.



Tras nueve rondas de un total de 11, el villaclareño marcha en la segunda posición de este certamen nacional masculino, empatado con el Maestro Internacional (MI) camagüeyano Carlos Albornoz, ambos con seis puntos.





De líder del evento aparece el también MI Roberto García Pantoja, de La Habana, quien acumula seis y media unidades.

El campeonato otorga la norma de Gran Maestro al jugador que haga siete puntos en las 11 rondas.



A falta de dos jornadas de partidas, Yasser develó sus aspiraciones de ganar el certamen, el cual sería su primer título nacional.