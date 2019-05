Parlamento británico votará en junio el proyecto de Brexit

Parlamento britnico votar en junio el proyecto de Brexit

El Gobierno británico presentará en el Parlamento para su votación el proyecto de ley sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea a principios de junio, informó un portavoz de la residencia oficial del 10 de Downing Street. La fuente indicó que el voto sobre ese proyecto es imperativo si el Reino Unido quiere salir del bloque europeo antes del receso parlamentario, que empieza a finales de julio. El Reino Unido tenía previsto retirarse del bloque europeo el pasado 29 de marzo, pero la salida fue retrasada hasta el próximo 31 de octubre después de que el pacto negociado entre Londres y Bruselas fuera rechazado tres veces por la Cámara de los Comunes. La votación de junio se celebrará, según el portavoz, aún si el Gobierno y la oposición laborista no llegan para entonces a un pacto del 'brexit' que pueda contar con el consenso suficiente como para que sea aprobado por mayoría en la cámara baja. May y el líder laborista, Jeremy Corbyn, celebraron ayer una reunión en la que, según los medios, la 'premier' recalcó la necesidad de que las actuales conversaciones entre ambas partes puedan concluir pronto con un acuerdo del 'brexit'. Tras esa reunión, el Gobierno señaló que tiene 'la determinación de que las conversaciones lleguen a su fin y cumplir con el resultado del referéndum (2016) de salir de la UE'.



Suspende Irán algunos compromisos del acuerdo nuclear



Irán abandona oficialmente hoy algunos de sus compromisos en virtud del acuerdo nuclear de 2015, según informó la agencia iraní ISNA, que cita a un funcionario del organismo de energía atómica del país familiarizado con el asunto. El funcionario de la Agencia de Energía Atómica iraní precisó que se lanzó un "programa" para suspender algunas de las obligaciones de Teherán por orden del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país. En particular, la fuente se refirió a la suspensión de los puntos relacionados con el límite de la producción de uranio enriquecido y de agua pesada. La semana pasada, Teherán ya notificó a Reino Unido, Francia, Alemania, China y Rusia su decisión de dejar de acatar algunas obligaciones en virtud del tratado internacional suscrito en 2015, un año después de que Estados Unidos se retirara unilateralmente del acuerdo y volviera a imponer las sanciones contra la República Islámica. Nosotros no iniciamos la violación de los compromisos, y no iniciaremos una guerra, aseguró el pasado miércoles el presidente de la República Islámica, Hasán Rohaní.



Rechaza el embajador de Venezuela en las Naciones Unidas el ataque a la sede diplomática de su país en Estados Unidos



Ante la agresión a la sede diplomática de Venezuela en Washington, que genera hoy preocupación entre varios países del área, el embajador de Caracas ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, advirtió sobre las nefastas consecuencias de tal violación. Si un gobierno usa en su territorio agentes pagados y protegidos para ocupar y violar las sedes diplomáticas de otros gobiernos, se destruye el principio de inmunidad y se pone en peligro a todas las sedes diplomáticas del mundo, alertó Moncada por medio de su cuenta en Twitter. En horas de la noche del pasado lunes, funcionarios de la Policía Metropolitana de Washington irrumpieron de manera ilegal y causaron daños materiales en las instalaciones, donde radicó la embajada de Venezuela antes de la ruptura de las relaciones bilaterales en enero último. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que, en caso de ruptura de las relaciones diplomáticas entre dos países, o al término de una misión de modo definitivo o temporal, el Estado receptor estará obligado a respetar y proteger, aún en caso de conflicto armado, los locales de la misión, sus bienes y archivos. Pero mientras la agresión a la sede diplomática venezolana en Washington generaba rechazo entre muchos, la delegación de la ONU, Estados Unidos pedía a los países miembros del organismo multilateral que estén preparados para tomar acciones concretas en contra del Gobierno de Nicolás Maduro. Así se desarrolló la consulta a puertas cerradas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que discutía la situación actual en Venezuela.



Acusa el ELN de Colombia a Iván Duque de mentir al decir que Nicolás Maduro los apoya con armas y dinero



El líder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, Pablo Beltrán, negó que el presidente venezolano Nicolás Maduro haya entregado a su organización armas, dinero y apoyo, como afirmó el mandatario colombiano Iván Duque. En una entrevista inédita publicada por el diario colombiano El Espectador, Beltrán rechazó las declaraciones del presidente Duque, según las cuales Maduro ha entregado 'armamento, dinero y apoyo desde hace varios años al ELN. Sostuvo que hay 'registros de las decenas de integrantes del ELN que han sido detenidos en la frontera, por las autoridades venezolanas y deportados a Colombia. En los últimos años los principales mandos, los de rango alto, que han muerto en esa zona, han muerto a manos de la Armada venezolana', expuso. Expresó sorpresa por las afirmaciones del gobierno colombiano de que las armas sean financiadas por actores externos. 'Si hay algo que sepa el Ejército es que los recursos bélicos que usa el ELN los conseguimos en combate y en cuanto a los explosivos, nosotros mismos los fabricamos'. Respecto a los grafitis de apoyo al ELN reportados en algunas casas del estado venezolano de Táchira, en la frontera con Colombia, el dirigente rebelde dijo que son obra de la oposición venezolana. 'Lo hicieron como preparación al golpe que dieron el 30 abril, dijo Pablo Beltrán.



