Parlamento catalán pospone investidura de Puigdemont

2018-01-30 09:31:49 / web@radiorebelde.icrt.cu

El presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, anunció este martes que pospone el pleno del Parlament para la investidura del cesado presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, previsto para hoy a las tres de esta tarde, y asegura a la vez que la sesión no es desconvocada. Recuerda que proponer a Puigdemont para volver a regir la Generalitat no es una decisión personal, más bien “la voluntad” de la mayoría de los diputados catalanes, Torrente insistió en que el pleno solo queda aplazado, con Puigdemont como único candidato. Explicó, además, que el pleno se celebrará “cuando aseguremos un debate con garantías”, un debate “efectivo y sin injerencias”. De igual modo, emplazó al Tribunal a pronunciarse además sobre el fondo del recurso presentado por el Gobierno. En referencia a una carta que recibió el lunes del expresidente de la Generalitat, Torrent prometió garantizar la “inmunidad” de Puigdemont. Torrent dijo que, pese a “todas las amenazas” que vienen desde Madrid, irá “hasta el final” para defender los derechos de todos los diputados y también los de Puigdemont a acudir al Parlament y ser investido, “porque la democracia no se suspende”, insiste.



Continuará hoy en República Dominicana el dialogo entre el Gobierno venezolano y la oposición



Hoy continuará el dialogo de paz entre el Gobierno venezolano y la oposición, en República Dominicana informó la víspera a la prensa el portavoz de la Presidencia dominicana, Roberto Rodríguez, publicó Prensa Latina. El lunes las partes involucradas en las conversaciones estuvieron reunidas a puertas cerradas por más de seis horas, y después del receso e iban a continuar a las 21 horas pero posteriormente anunciaron su posposición para este martes. Durante el anuncio, Rodríguez señaló que ambas partes acordaron volver a reunirse hoy, porque al parecer, necesitan trabajar más, por eso decidieron reencontrarse mañana de este martes, señaló que esas cosas toman tiempo y debemos comprender la situación. Ambas partes desean un acuerdo, por esa razón están reunidos en República Dominicana, y es lo mejor que puede suceder para Venezuela y por eso están aquí, agregó el vocero de la Presidencia Dominicana. Por otro lado, la delegación del gobierno venezolano a su llegada a la reunión se mostró optimista y su jefe, Jorge Rodríguez, expresó, somos gente de paz y de diálogo, y estamos listos para lograr un acuerdo con los sectores de la oposición presentes en República Dominicana. En esta nueva ronda de diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición participan, además el presidente dominicano, Danilo Medina, el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, el canciller, Miguel Vargas y los acompañantes de Chile, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas.



Emite la justicia argentina orden de allanamiento a la casa de las Madres de las Plaza de Mayo



La Asociación Madres de Plaza de Mayo denunció la víspera que la justicia argentina ordenó el allanamiento de su sede, en Buenos Aires, reportó Telesur. Al respecto, la líder de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, denunció que la justicia argentina emitió una orden de allanamiento, que tiene como supuesto fin realizar un inventario de la totalidad de los bienes, y señaló que el documento dirigido por la justicia sostiene que, de verificar que se encuentra en riesgo la preservación de la documentación que está en el lugar, deberán clausurar el lugar y limitar el acceso al espacio donde está dicha documentación. Por otro lado, los responsables de la orden de allanamiento declararon que están facultados para solicitar ayuda a la fuerza pública para entrar en domicilios, así como pedir a los servicios de un cerrajero si consideran necesario.



Acuerdan el alto el fuego entre separatistas y fuerzas del Gobierno en Yemen



Los separatistas del sur del Yemen y las fuerzas leales al Gobierno, acordaron hoy el alto el fuego en respuesta a la llamada de la coalición árabe, en el tercer día de choques en la ciudad meridional de Adén, según informaron a la prensa fuentes del Ministerio de Interior yemení. El titular de Interior yemení, Ahmed al Maisiry, se reunió esta madrugada con el dirigente de los secesionistas, Eidarus al Zubeidi, para acordar el cese de las hostilidades y el regreso de las fuerzas de ambas partes a sus anteriores posiciones tras la petición de la alianza de países suníes. Hasta el momento, no hay ningún comunicado oficial de ninguna de las fuerzas enfrentadas que confirme dicha información. La coalición árabe, liderada por Arabia Saudí, renovó esta madrugada su llamamiento a las partes en conflicto para que cesen el fuego 'inmediatamente' y dejen las armas con el fin de concentrarse en el objetivo que unía a las dos partes en conflicto como socios: combatir a los rebeldes chiíes hutíes, apoyados por Irán. En un comunicado publicado por la agencia de noticias yemení Saba -controlada por el Gobierno-, el Ministerio de Interior se comprometió a tratar 'de manera positiva' el mensaje enviado por la coalición para apoyar 'la legitimidad del Yemen'. Sin embargo, no ofreció más detalles sobre la posibilidad de un alto el fuego en un momento en el que, según dijeron testigos a Efe, los secesionistas han tomado la mayor parte de la ciudad de Adén, aunque no se pudo verificar dicha información por fuentes oficiales. La coalición expresó hoy su pesar porque las partes enfrentadas no han respondido a su llamada de alto el fuego y pidió al pueblo yemení que se concentren 'en los objetivos principales con el fin de recuperar la legitimidad y proteger los elementos del Estado para restablecer la estabilidad y seguridad' en el país. (EFE)



Se convierte Libia en refugio de terroristas



El comisionado de la Unión Africana para la Paz y la Seguridad, Smail Chergui, dijo en Addis Abeba que el caos en Libia permite prosperar a las redes criminales y a los terroristas. Chergui, en declaraciones luego del cierre del segundo día de la sesión de la XXX Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, apuntó que la crisis de Libia está teniendo un efecto dominó continental. Agregó que Libia se convierte en un escondite para los terroristas del Estado Islámico derrotados en Medio Oriente, y envalentona a quienes se dedican al tráfico de armas, de drogas y de personas, agregó. El funcionario también condenó los informes de inmigrantes africanos esclavizados por redes criminales en Libia, los cuales, en su opinión, hacen aún más urgente encontrar una solución política para la crisis en ese país del norte de África.



Amenazados rohingyas por deslizamientos de tierra



La Organización de las Naciones Unidas (ONU) resaltó que los refugiados en Bangladés necesitan ser reubicados en nuevas áreas. Los deslizamientos de tierra debido a la temporada monzónica en Bangladés amenazan la seguridad de más de cien mil refugiados rohingyás desplazados, alertó un informe de la Organización de las Naciones Unidas publicado este martes. El documento resaltó que esos desplazados necesitan reubicación en nuevas áreas y destacó, además, que los campamentos de refugiados están congestionados, lo que provoca condiciones de vida en extremo duras sin espacio para los servicios. La proximidad de la temporada monzónica incrementa el riesgo de inundaciones y deslizamientos, fenómenos que empeorarán las condiciones de vida de los refugiados, resaltó la ONU y agregó que la situación humanitaria grave puede convertirse en una catástrofe.



