Parte una nueva caravana de emigrantes hondureños hacia Estados Unidos

2019-01-15 08:56:41 / web@radiorebelde.icrt.cu



Foto: EFE



Cientos de hondureños partieron la noche del lunes de la ciudad de San Pedro Sula para huir de la violencia en su país y encontrar un mejor futuro en Estados Unidos, formando una nueva caravana que Donald Trump espera que sea la más grande vista hasta ahora, reportó la agencia francesa AFP. Bajo un fuerte aguacero, más de 500 hondureños, según estimaciones de periodistas, salieron de la central metropolitana de transporte de San Pedro Sula, a 180 km al norte de Tegucigalpa. De esa terminal salió la primera caravana de unos 2 mil hondureños el pasado 13 de octubre y una segunda con un número menor partió cuatro días después desde la zona sur del país, y luego otras salieron de El Salvador y Guatemala. Alrededor de 13 mil hondureños han partido en estas caravanas, de los cuales 7 270 han retornado a su país, según la cancillería, once hondureños han muerto, y el último fue un joven de 23 años que se separó del grupo y fue arrollado por un tren en México. En su última visita a la frontera en la zona McAllen, Texas, el presidente Donald Trump se quejó que 'Honduras Guatemala y El Salvador 'no hacen nada por Estados Unidos' para impedir la migración, y amenazó con suspender la millonaria ayuda a los tres países si no detienen las corrientes migratorias. Además, Trump destacó que hay otra gigantesca caravana formándose ahora mismo en Honduras, hemos intentado detenerla; pero hasta ahora es la más grande que hemos visto.



Fortalece Venezuela sus logros sociales con el nuevo plan del Gobierno del 2019-2025



El programa de Gobierno para el período 2019-2025 en Venezuela apuesta hoy por fortalecer los logros sociales alcanzados por la Revolución Bolivariana hasta la fecha y potenciar el desarrollo social, publicó Prensa Latina. Así lo demuestra el Plan de la Patria, que presentó el mandatario Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente, que contempla además los 17 objetivos de la Agenda de Desarrollo hasta el 2030 de las Naciones Unidas, con el fomento del bienestar, la educación, la preservación de la paz y la alimentación, entre otros. Poner fin a la pobreza y el hambre, potenciar la salud y la educación, trabajar por la igualdad de género y el acceso al agua limpia y su abastecimiento son otros de los puntos en la agenda del Ejecutivo hasta el 2025. Asimismo, el programa de Gobierno venezolano sobresale el interés por mejorar la calidad del trabajo, el crecimiento económico, la reducción de las desigualdades, la labor por ciudades y comunidades sostenibles, el clima, así como la energía asequible y no contaminante. También, el presidente, Nicolás Maduro en la presentación del Plan de Gobierno reconoció el incremento de la inversión social alcanzada en 2018, que sobrepasa el 74 por ciento del presupuesto del Estado, a pesar de las agresiones y sanciones de carácter económico.

Conoce los puntos más destacados del programa de Gobierno del presidente @NicolasMaduro para el periodo 2019-2025 https://t.co/iaSYoDTBPD



Independencia nacional y construir el socialismo bolivariano son los objetivos centrales de su estrategia para esta gestión #Venezuela🇻🇪 pic.twitter.com/WunWsbC9MJ — teleSUR TV (@teleSURtv) 15 de enero de 2019

Comenzará en Francia el gran debate nacional para atender las demandas de los chalecos amarillos



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dará inicio hoy martes del debate nacional con el cual pretende hacer frente a las demandas del movimiento de los chalecos amarillos. Desde la comuna Grand Bourgtheroulde, el mandatario galo iniciará los diálogos que se extenderá hasta febrero, y cuyos resultados serán dados a conocer el 15 de marzo, según el compromiso asumido por el presidente francés. Se espera que en las próximas semanas se den los encuentros con los alcaldes de las diversas localidades galas en un 'debate que debe ser lo más informal posible', según trascendió desde la presidencia. En una carta a los franceses divulgada el pasado fin de semana, Macron instó la mayoría de los franceses a participar en el gran debate con el fin de presentar propuestas para atender las demandas sociales de los chalecos amarillos. En la misiva al pueblo francés, Emmanuel Macron mencionó unas 30 cuestiones en las que considera necesario reformar el país, articuladas en torno a los cuatro temas del debate: la transición ecológica; la fiscalidad y los gastos públicos; la democracia y la ciudadanía; y la organización del Estado y los servicios públicos. La intención del proceso es buscar un consenso nacional en medio de la crisis por las manifestaciones de los chalecos amarillos, que llevan nueve jornadas de sábado de intensas protestas en demanda de una mayor justicia fiscal y social.



Reportan varios muertos y 26 heridos en las protestas por el alza del precio de los combustibles en Zimbabue



Varias personas murieron y al menos 26 resultaron heridas en las protestas que comenzó la víspera en Zimbabue por la subida del precio del combustible, afirmaron hoy organizaciones civiles y el Gobierno, y no dieron cifra de los fallecidos. La huelga fue convocada por el Congreso de Sindicatos de Zimbabue como repuesta a la crisis económica que vive el país, y comenzó a tornarse violenta cuando los manifestantes iniciaron a montar barricadas en las calles de las principales ciudades, saquearon tiendas, lanzaron piedras contra vehículos policiales y quemaron una comisaría, mientras que las fuerzas de seguridad reprimieron las protestas con gas lacrimógeno y munición real. El ministro de Seguridad, Owen Ncube, dijo hoy, en declaraciones al periódico estatal TheHerald, que estas protestan habían 'resultado en la pérdida de vidas y propiedad, incluidos daños a la Policía y a miembros de la sociedad civil'. Mientras que el Gobierno no especificó cuántas personas murieron, medios locales hablan de al menos cinco fallecidos. La ONG Forum de Derechos Humanos de Zimbabue dijo que los médicos han tratado a 12 de las al menos 26 personas que fueron heridas de bala por parte de la Policía. Esa ONG especificó que muchos de estos heridos no quisieron recibir tratamiento por miedo a ser arrestados. Más de 200 personas fueron arrestadas ayer, según confirmó el ministro Ncube, que calificó a los huelguistas de 'terroristas', en un paro programado para hoy también y que comenzó con cortes en el uso de las redes sociales.



Condenan a líder social argentina Milagro Sala a 13 años de cárcel



Medios informativos de Buenos Aires, Argentina, dan a conocer al mundo que el Tribunal argentino Oral en lo Criminal 3 de la provincia de Jujuy condenó a la líder social Milagro Sala a 13 años de prisión en el marco de la causa "Pibes Villeros”, la defensa de Sala realizará la apelación de la sentencia, ya que el dictamen no firme, llegarán a tribunales internacionales. Sala fue acusada por cometer los supuestos delitos de asociación ilícita, fraude al Estado y extorsión. Esta causa investiga el presunto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas por parte de cooperativas y organizaciones sociales en la localidad. Además, también se ordenó la detención inmediata de Patricia Cabana, Ivan Altamirano y Miguel Angel Sivila, quienes acudieron al proceso en libertad y ahora fueron sentenciados a siete años de prisión.

#Argentina🇦🇷 I Condenan a #MilagroSala a 13 años de prisión → https://t.co/Y66JKtp1Yb



La defensa de la líder social argentina afirmó que presentarán la apelación a la sentencia contra Sala pic.twitter.com/nKO0qsef2i — teleSUR TV (@teleSURtv) 15 de enero de 2019

Preocupado a Lula por el rumbo de Bolsonaro



El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva mostro su preocupación por el rumbo que tomará Brasil tras la asunción al poder el 1 de enero del político de extrema derecha Jair Bolsonaro. Al respecto, el periodista brasileño Kennedy Alencar, posteó en la red social Twitter la frase destacada de Lula para el documental Lo que le pasó a Brasil, donde el exmandatario afirma por carta que Vamos a ver hacia donde Bolsonaro llevará el país. El sábado, la BBC World News estrenó este documental sobre los últimos cinco años en la sociedad brasileña; y la serie cuenta con 3 capítulos de 23 minutos cada uno y va desde junio de 2013, hasta la elección y posesión de Bolsonaro. Desde abril, Lula permanece detenido en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, tras ser acusado de supuestos actos de corrupción.



(Haciendo Radio)