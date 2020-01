Participan cientos de miles de iraníes en los funerales de Soleimani en Teherán

Participan cientos de miles de iranes en los funerales de Soleimani en Tehern

Cientos de miles de iraníes participan hoy en los actos en Teherán por el funeral del general Qasem Soleimani, unas ceremonias que han estado encabezadas por el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamanei. A primera hora del día se celebró un rezo dedicado a Soleimani, en la Universidad de Teherán, un acto en el que han participado miles de personas y en el que Jamenei ha llorado en varias ocasiones, según reportó la agencia iraní de noticias Tasnim. En la ceremonia, Jamenei volvió a advertir de que habrá una 'dura venganza' contra los responsables de la muerte de Soleimani y ha añadido que 'el camino de la resistencia se mantendrá con vigor'. En la ceremonia también están presentes altos cargos iraníes, entre ellos el presidente, Hasán Rohani; el presidente del Parlamento, Alí Lariyani; y el jefe del aparato judicial, Ebrahim Raisi. Por otro lado, la cadena de televisión iraní Press TV cifró en millones el número de personas presentes, en los funerales de Soleimani que en un primer momento se habían concentrados en la plaza Revolución de Teherán.



Arremete el nuevo presidente del Parlamento venezolano contra Guaidó



El recién electo presidente de la Asamblea Nacional en desacato de Venezuela, el opositor Luis Eduardo Parra, arremetió contra su antecesor Juan Guaidó y lo acusó de intentar boicotear el proceso eleccionario. Apenas asumió el cargo, Parra, declaró que era incierto que a Guaidó no le dejarán entrar a la sede del Parlamento, que sencillamente armó un show porque sabía que no iba a ganar. 'Guaido le mintió al país, a la comunidad internacional y llevó a la nación a un callejón sin salida, sólo uso al pueblo para consolidar su posición de poder', señaló Parra. Además, el recién elegid presidente de la Asamblea Nacional en desacato de Venezuela, el opositor Luis Eduardo Parra señaló que la excusa, de Guiado, de que no le dejaron entrar para no asistir es una estrategia para no reconocer su fracaso, y recalcó 'se acabó la época en que usaban justificaciones para crear el caos en el país¨.



Aprueba el Tribula Electoral de Bolivia la convocatoria a las próximas elecciones generales



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, aprobó, la víspera de manera oficial la convocatoria para las elecciones presidenciales a celebrarse el próximo tres de mayo, después de que el presidente Constitucional, Evo Morales, sufriera un golpe de Estado. “El organismo electoral aprobó de manera formal la convocatoria al proceso electoral del 2020 para elegir la presidencia y a la Asamblea Legislativa”, afirmó el presidente del TSE, Salvador Romero. Además, Romero destacó que todos los partidos que participaron en los últimos comicios del pasado 20 de octubre, podrán habilitarse nuevamente con candidatos a presidente, vicepresidente, diputados, senadores y parlamentarios supraestatales. Asimismo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, de Bolivia señaló que en las elecciones generales se prevé la participación como observadores a organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, una delegación de organismos electorales de América Latina y la Unión Europea.



Tratan senadores que Estados Unidos no realice acciones contra Irán sin la aprobación del Congreso



Las legisladoras demócratas Ilham Omar y Barbara Lee promueven una resolución para evitar enfrentamientos de las tropas de Estados Unidos con Irán sin la aprobación del Congreso. A esa iniciativa, se unió una similar del senador de demócrata Tim Kaine, vincularía de manera explícita cualquier acción militar estadounidense contra Irán a una votación en el Capitolio, aunque no se impedirá que Estados Unidos responda a un ataque del país persa. Debemos ejercer nuestro deber constitucional y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para detener otra guerra desastrosa, expuso la senadora Ilham Omar la víspera en un comunicado. Consideró que el asesinato el pasado 2 de enero en Iraq del general iraní Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que fue ordenado por el presidente norteamericano, Donald Trump, resultó un acto de guerra realizado sin autorización del Congreso, señaló la legisladora demócrata Omar. Mientras, la senadora Barbara Lee opinó, 'no se equivoquen: el asesinato de Soleimani nos coloca al borde de la guerra con Irán, y las acciones militares imprudentes de Trump, sin la aprobación del Congreso, han causado esta nueva crisis'.



Analizará hoy el senado chileno temas cruciales del proceso constituyente



El senado chileno realizará una sesión especial hoy que estará dedicada al análisis de temas cruciales del proceso constituyente, como la paridad de género y escaños reservados a pueblos indígenas. Esta reunión fue convocada por el presidente del Senado, Jaime Quintana, y según trascendió, en esta misma jornada también se reunirán las comisiones de Constitución y una Especial para analizar esos asuntos dentro de la reforma de la carta magna, y que busca otorgar paridad de género, escaños para pueblos indígenas y condiciones especiales para la elección de independientes en el órgano constituyente. EL proyecto fue aprobado por la cámara de diputados en una sesión maratónica a mediados del pasado mes de diciembre y aunque es considerado un hitó histórico, su aprobación definitiva depende del Senado, donde la derecha busca rechazarlo o adaptarlo de alguna forma a sus conveniencias. Según lo previsto la primera sesión de ambas comisiones se realizará a partir de las 12.00 hora local con la asistencia del presidente del consejo directivo del Servicio Electoral y de representantes de organismos y organizaciones sociales chilenos.



Afirma Irán que no cumplirá con los límites del acuerdo nuclear del 2015



Irán anunció que no cumplirá más con los límites del acuerdo nuclear del 2015 y enriquecerá uranio basándose en sus necesidades técnicas, reflejó la televisión estatal de ese país. El medio local televisivo citó a un portavoz del gobierno quien expresó que Irán no respetará ningún límite establecido en el pacto sobre la cantidad de centrifugadoras de enriquecimiento de uranio que podría usar. Con esta declaración no habrá comedido en el nivel de enriquecimiento de uranio, ni en las investigaciones ni en el desarrollo nuclear iraní, las únicas limitaciones serán sus necesidades técnicas, señaló la televisión. Esta noticia toma una mayor trascendencia en un contexto de una gran escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán después del asesinato el último jueves del general iraní, Qassem Soleimani, junto a otras 11 personas en Bagdad, Irak.



Rechaza Jorge Arreaza el intervencionismo de Estados Unidos en los asuntos internos de su país



El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó el intervencionismo de la administración estadounidense de Donald Trump en los asuntos internos de Venezuela y sus instituciones. A través de un mensaje difundido en la red social Twitter, Arreaza afirmó que la nación bolivariana es un país independiente y soberano, lo cual el Gobierno de Estados Unidos no acaba de entender. 'Deberían ocuparse del desastre que pretenden provocar con nuevas guerras por petróleo', escribió el jefe de la diplomacia venezolana en la red social. Estas, afirmaciones de ministro venezolano de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza es en respuesta a los mensajes emitidos en Twitter por el subsecretario Asistente Interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, Michael Kozak, quien expresó que la sesión de la Asamblea Nacional, en desacato, careció de quórum legal, por lo que Juan Guaidó, extitular del Parlamento venezolano es el presidente interino de la nación.



Pide Francia a Washington entrar en razón y evitar guerra comercial entre ambos países



El ministro de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, instó hoy a Estados Unidos a abandonar el camino de las sanciones arancelarias contra su país como represalia al gravamen a los gigantes de Internet. Hablaré este lunes con el secretario norteamericano del Tesoro, Steven Mnuchin, para pedirle que dejemos las sanciones y entremos en una etapa de diálogo sobre el tema de los impuestos en el sector digital, declaró el funcionario a la radio pública France Inter. Además, Le Maire expresó que una guerra comercial no traería beneficio alguno, pero si Washington insiste en su posición, habrá una respuesta desde Francia y la Unión Europea (UE). El 11 de julio del año pasado, el Parlamento francés aprobó un impuesto a Google, Amazon, Facebook y Apple, consistente en cobrar una tasa de un tres por ciento sobre los ingresos de esos gigantes de Internet.



