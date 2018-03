Partidos opositores presentarán pedido de destitución de Kuczynski

Los Partidos opositores en el Congreso de Perú presentarán este miércoles una segunda moción de destitución contra el presidente de ese país, Pedro Pablo Kuczynski, según informó la víspera el legislador César Villanueva, reportó Telesur. El congresista declaró a un canal local que el documento ya casi está listo y contiene los mismos argumentos de base que recogía el anterior, sobre los vínculos de Kuczynski con la constructora brasileña Odebrecht. También, Villanueva aseguró que existen los elementos suficientes para solicitar la destitución del presidente Kuczynski, y agregó que esta solicitud está respaldada por representantes opositores del Congreso. Por otro lado, la legisladora Tania Pariona, del movimiento izquierdista Nuevo Perú, indicó que su bancada recogerá firmas a partir de hoy para apoyar la moción de destitución del presidente. El primer pedido de vacancia contra Kuczynski se realizó el 21 de diciembre del año pasado, sin embargo, la abstención de Kenji Fujimori y nueve legisladores impidieron su destitución.



Enfrentará Lula otra encrucijada judicial para evitar ir a la cárcel



El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva enfrentará hoy una nueva encrucijada judicial, cuando el Superior Tribunal de Justicia (STJ) examine un pedido de habeas corpus para evitar su eventual arresto por una condena a más de 12 años de cárcel por un supuesto acto de corrupción, publicó la agencia francesa AFP. El STJ tendrá la palabra final en todos los litigios civiles y criminales que no involucren cuestiones constitucionales y su decisión puede ser determinante para saber si Lula será detenido o si puede seguir recurriendo en libertad cuando agote los recursos de segunda instancia. Lula da Silva, con 72 años y favorito para ganar las elecciones de octubre, la figura central de la izquierda brasileña fue condenado en año 2017 a nueve años y medio de prisión por aceptar un apartamento de lujo de una constructora involucrada en los sobornos a políticos del caso Petrobras. Mientras la defensa del exmandatario apeló, pero la condena fue ratificada unánimemente en enero por el Tribunal Regional Federal (TRF4), de segunda instancia, que además amplió la pena a 12 años y un mes de encierro. Por su parte, el Ministerio Público Federal recomendó el lunes por la noche mantener la pena impuesta y pidió que una vez juzgado el recurso en la segunda instancia, la decisión sea transmitida a la primera instancia para el inmediato inicio del cumplimiento de la pena. Con el reloj en contra, los abogados de Lula apelaron ante el TRF4 y cursaron el habeas corpus preventivo al STJ, que será debatido hoy por los cinco magistrados del área penal de esa corte.



Líder norcoreano Kim Jong-se compromete a un cumbre con Corea del Sur



El líder norcoreano Kim Jong-un se comprometió a una cumbre con Corea del Sur, y expresó su disposición para reducir las tensiones militares en la península, reportaron hoy medios de prensa de Pyongyang. Kim, hizo un análisis de puntos de vista sobre los problemas para aliviar las agudas tensiones militares en la península coreana y activar el diálogo, el contacto, la cooperación y el intercambio, según señaló la agencia oficial norcoreana KCNA. El líder norcoreano se reunió con una delegación de alto nivel de Corea del Sur la víspera en la sede del gobernante Partido de los Trabajadores en la capital norcoreana Pyongyang, donde se encuentra su oficina, describió por su parte un despacho de la agencia surcoreana Yonhap. De acuerdo a fuentes oficiales de Seúl, la inusual reunión habría sido un gesto de reciprocidad amable a la recepción que ofreció a principios de febrero pasado el presidente surcoreano Moon Jae-in a los enviados oficiales norcoreanos a los Juegos Olímpicos de Invierno. Las fuentes surcoreanos destacaron la cobertura de prensa 'inusual ' que hicieron los medios de Corea del Norte, por ejemplo las dos páginas que dedicó al encuentro el diario oficial Rodong Sinmun. Kim recibió una carta del presidente Moon entregada por la delegación surcoreana, e intercambió opiniones sobre las maneras de reducir las tensiones militares y promover los diálogos y la cooperación.



Se registra en Nigeria un brote sin precedentes de un virus mortal que no tiene cura



Un brote sin precedentes de fiebre de Lassa, peligrosa enfermedad mortal que posee un alto potencial epidémico y que actualmente no tiene cura, está causando estragos en Nigeria. Según informó el diario nigeriano Daily Express que el virus se manifiesta en forma de hemorragia viral aguda, y se produce por el contacto con la orina o las heces de los roedores de la especie Mastomys natalensis que pueden ser portadores del este virus y que habitan en la región de África Occidental. Uno de cada cinco casos de esta enfermedad representa un riesgo severo para la salud, afectando a hígado, bazo y riñones. Si bien no existe evidencia de que la fiebre de Lassa no pueda transmitirse a través del aire, el contacto de una persona con las secreciones corporales de un enfermo constituye un enorme riesgo de contagio, informa el portal WebMD. Según epidemiólogos de Nigeria, se cree que al menos 1.081 casos en el país se deben a este virus, que en los dos primeros meses del año ya cobró la vida de 90 personas. En particular, catorce profesionales de la salud que trabajaban en la contención de este brote han contraído esta afección, cuatro de los cuales han muerto a causa del virus.



Enormes olas azotan Puerto Rico



Inmensas olas azotan las costas en el norte y el oeste de Puerto Rico a causa de una tormenta invernal en Estados Unidos. Las olas resultaron ser más altas que las producidas por el Huracán María que devastó la isla hace más de cinco meses. Las autoridades se vieron obligados a evacuar a decenas de familias, cerrar escuelas y caminos en la isla, ya que las olas alcanzan hasta 9 metros (30 pies), convirtiéndose en la mayor marejada que azota la isla en más de una década. Las olas resultaron ser más altas que las producidas por el Huracán María que devastó la isla hace más de cinco meses, han derribado palmeras y bancos de cemento, entre otros daños materiales, forzando a curiosos a huir, así lo indicó Gabriel Lojero, del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.



