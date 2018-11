Pasiones que ayudan a sanar



Fotos: José Miguel Solís

Matanzas, Cuba. - Yusmaidy Pérez Reymond, una joven cardenense probada en condiciones extremas como las que asume la brigada médica Henry Reeve, por ejemplo, durante el terremoto en Paquistán; no ocultó la emoción de encontrarse en su provincia natal luego del regreso en el primer grupo de cooperantes que arribaba desde Brasil; más algo nublaba sus ojos marrones claro.



Sin acostumbrarse a pesar de los dos años de trabajo a las bajas temperaturas del municipio de San Joaquín, en el Estado de Santa Catalina, donde en ocasiones –confesó- nevaba; comenzaba ya a transpirar sonriente cuando le pedimos descubrir sus impresiones.



“Son tantas las cosas que me han conmovido en Brasil, que no se cual contar, porque lo más simple, reconocer a un paciente, palparlo, no lo hacen los médicos brasileños; ellos mantienen una fría distancia, no hay una sonrisa, una frase de aliento a no ser que ocurra en un caro hospital y no sé si mienta.”







En la medida que abraza las flores del recibimiento y se acicala para facilitar el trabajo del fotógrafo, reflexiona: “recuerdo a la niña de doce años que presentó una inmensa tumoración abdominal, al no estar grávida supusimos lo peor y como el cubano sabe “resolver” nos movimos fuera del protocolo establecido y la niña en dos días fue operada de un cáncer en el ovario derecho que le comprimía sus órganos internos. Hoy la niña se encuentra bien y los padres no saben cómo agradecer…esas son las cosas que te dan fuerzas para seguir siendo mejor médico.



Me siento muy contenta, de estar aquí y sobre todo porque este regreso significa que no me pliego al manejo y la manipulación que pretende el gobierno de Bolsonaro, no traiciono, no dejo mi Patria, no abandono a mi familia porque esas son los mayores tesoros y riqueza de puede un ser humano tener.







¿Le cambio en algo, su estancia en Brasil?



“Como médico me entristeció ver cómo se trataba a los pacientes en Brasil; allí muere un niño, una madre, un joven y no pasa nada; aquí uno tiene un compromiso con la vida, con la profesión. Yo me quedaba fría: un paciente con cáncer tenía que esperar dos o tres años para hacerse una tomografía, eso no ocurre en mi país y me impactó muchísimo que allá un ser humano no tiene valor y que la filosofía que impere sea esta: si tienes dinero lo pagas y si no, te mueres.



¿Alguna diferencia entre la Yusmaidy que salió a Brasil y la que regresó?



Me parece que ninguna, solo con más vivencias. Estuve en Paquistán, en Venezuela durante cinco años y soy la misma, la amante de la familia y la Patria y también otra cosa, me reafirma la experiencia vivida que, como la salud de mi país, ninguna”.



¿No teme que la añoranza por sus pacientes brasileños le embargue?



“Yo vengo muy triste, y recuerdo que un día me mudaron de un puesto de salud a otro y los pacientes reclamaron mi regreso y me devolvieron porque argumentaron que somos diferentes, escuchamos, damos consejos y sembramos pasiones que también ayudan a sanar”.

Del Autor